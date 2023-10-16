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2023/10/16,
勞工

勞工「體檢」和「健檢」差別在哪？費用是雇主負擔嗎？兩張圖表一次看懂

勞工「體檢」和「健檢」差別在哪？費用是雇主負擔嗎？兩張圖表一次看懂
Photo Credit: shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

當你面試上一份工作，在到職之前都需要去做健康檢查，但你知道「勞工體檢」跟「勞工健檢」差在哪裡嗎？在做這些檢查時有沒有需要自費，還是公司有義務要出錢呢？

文：Ching

管理員工健康是雇主責任之一，因《職業安全衛生法》第20條有規定，各行各業雇主應對「新進」勞工實施「體格檢查」、「在職」勞工實施「健康檢查」。

無論各行各業，在職場長期工作下，勞工難免會發生職業傷害，例如：上班族工作長期使用鍵盤滑鼠導致腕道症候群、做工的人因環境吵雜，發生不可逆的聽力損失等，這些都是工作環境造成的職業病或傷害。

雇主若能事先安排健檢，不僅能夠掌握員工的健康狀態、安排合適的工作，也能避免員工過勞，涉入違法等。

然而，勞工體檢和勞工健檢究竟有何差異？檢查費用該由誰出？小編針對新進勞工和在職員工應實施的檢查項目內容彙整成表格，並列出幾個常見問題，幫助你快速了解這項法規規定。

勞工體檢、勞工健檢差異在哪裡？兩大圖表一次看懂

首先，我們先用兩張圖表看懂員工體檢和員工健檢的差異。

有關體檢、健檢法規其實並未非《勞基法》中的規定，而是在《職業安全衛生法》第20條勞工健康保護規則第10~12條中所明定的規定：雇主僱用勞工時，應施行「勞工體格檢查（勞工體檢）」，因此體檢是給「新進員工」做的，檢查費用由勞資協商決定由誰負擔。

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Photo Credit: 《職場熊報》

另外，雇主對在職勞工則應施行「一般健康檢查、特殊健康檢查及特定對象健康檢查」（勞工健檢），其中又依照員工年齡不同或從事職務性質不同，要求不同的檢查頻率。

舉一班上班族都會進行的一般健檢而言，法令規定雇主至少要讓未滿40歲的在職員工，每五年施行健檢一次；滿40歲以上未滿65歲的在職員工，則至少每三年檢查一次；滿65歲以上的在職員工，則每年至少檢查一次。

至於費用部分，只要是法令規定的健康檢查項目，費用應由雇主來負擔，不能要求員工支付。

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Photo Credit: 《職場熊報》

為什麼僱用勞工前要體檢？到職後還要健檢？兩者有何不同？

勞工一般「體」檢

在僱用前進行體格檢查，可以事前了解員工的身體狀況，排除掉不適任的工作，或協助調整工作項目，當員工未來身體有病變時，也可以判斷這些傷病狀況是否和從事的工作相關。

例如：一般餐飲從業人員也需要在到職前依相關法規實施體格檢查，以避免僱用員工患有傳染病（例如：肺結核）造成食物汙染。

勞工一般「健」檢

員工到職後，工作一天至少八小時，佔了生活的三分之一，隨著任職時間增長，可能會累積發生職業病。

職業病的成因與診斷十分複雜，可能摻雜了遺傳、環境、工作器具等各種因素，因此，雇主應定期安排在職員工健檢（健檢頻率可參考上表），當健檢報告有異常指數，雇主便能夠即早發現，針對員工每次的健檢結果、對照相同工作者是否有同樣狀況來建置預防措施，避免職業病發生。

又萬一員工真的診斷出有疾病，也可供主管機關釐清疾病與職業的關係，避免發生勞資糾紛與官司。

勞工特殊健檢／特定對象及特定項目健檢

如果公司營業性質是屬於高風險的作業項目，因對員工身體的危害更甚，應在員工到職後每年實施健檢追蹤；而勞動部也針對特別容易罹患職業病的高風險勞工，要求雇主在一定期間內實施健檢。

勞工體檢項目、健檢項目有哪些？可以安排哪些醫院健檢？

其實實施一般體格檢查和一般健康檢查項目並無差別，兩者都包含：過往病史、身高、體重、腰圍、視力、辨色力、聽力、血壓⋯⋯等七個大項目，詳細內容可查看勞工健康保護規則法規中附表八「一般體格檢查、健康檢查項目表」。

此外，一般中大型公司也提供員工健檢的額外福利，但配合健檢的醫院診所、檢查項目不一定符合法規，雇主們可以參考目前職安署「勞工體格及健康檢查認可醫療機構資訊網」網站中有認可的體檢／健檢機構

勞工體檢、健檢費用誰出？

員工體檢費用由「勞資雙方協商」支付

因法令沒有規定新進員工的體檢費用誰應負擔，原則上是由「勞資雙方協商」，但如果員工可以提出「未超過年限」的檢查證明，就不需要再做檢查。

在稅務方面，雇主如有負擔體檢費用，屬於員工職務上取得的補助費，可列為員工薪資所得課稅。

員工健檢費用由雇主負擔

至於在職勞工的定期健檢費或特定項目健檢，因法令有規定檢查費用由雇主負擔，檢查費應核實列為「職工福利－員工醫療費用」，不能視為員工薪資所得。

另外，有些公司會額外提供多於法令規定的健檢，額外多出的檢查項目與次數，屬於營利事業對員工健康檢查的補助，應列為薪資支出，依法應列入員工薪資所得扣課稅。

員工體檢、健檢後發現有傳染病、不適任時，雇主可以解雇嗎？

《職安法》§21規定，要僱用的員工體檢後發現不適合從事該工作，應不得僱用其從事該工作。

因此，許多公司會在錄取通知單上註明「新進員工報到後經體檢發現XXX，取消錄取資格」，然而要注意的是，員工所患疾病和其從事的工作性質必須有直接相關，或有相關法規規定不得僱用。

如果雇主單純因員工有傳染病就開除或取消錄取，可能會涉及就業歧視（傳染病防治法§12），且解僱也必須符合勞基法的解僱法定事由來終止勞動契約。

員工到職後若健檢發現患有傳染病，雇主和員工都應配合衛生主管機關的防疫措施，並依規定請假就醫、申請留職停薪或隔離來避免傳染，雇主不可以直接就解僱員工，否則也算違法。

雇主如未安排員工健檢可罰3-15萬元（職安法§45），相對的，勞工如果拒絕接受健檢也會被處以3000元以下罰鍰（職安法§46）。

小編認為，從事工作的是勞工本人，更應該仔細留意職場環境中有哪些對自身健康造成危害、做好預防，畢竟健康是最重要的，擁有健康也才能繼續工作、賺取財富。

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊登於此
原標題：勞工體檢費用誰出？和健檢有何不同？1張表快速了解新進、在職員工體檢／健檢法令規定

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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