勞工「體檢」和「健檢」差別在哪？費用是雇主負擔嗎？兩張圖表一次看懂
我們想讓你知道的是
當你面試上一份工作，在到職之前都需要去做健康檢查，但你知道「勞工體檢」跟「勞工健檢」差在哪裡嗎？在做這些檢查時有沒有需要自費，還是公司有義務要出錢呢？
文：Ching
管理員工健康是雇主責任之一，因《職業安全衛生法》第20條有規定，各行各業雇主應對「新進」勞工實施「體格檢查」、「在職」勞工實施「健康檢查」。
無論各行各業，在職場長期工作下，勞工難免會發生職業傷害，例如：上班族工作長期使用鍵盤滑鼠導致腕道症候群、做工的人因環境吵雜，發生不可逆的聽力損失等，這些都是工作環境造成的職業病或傷害。
雇主若能事先安排健檢，不僅能夠掌握員工的健康狀態、安排合適的工作，也能避免員工過勞，涉入違法等。
然而，勞工體檢和勞工健檢究竟有何差異？檢查費用該由誰出？小編針對新進勞工和在職員工應實施的檢查項目內容彙整成表格，並列出幾個常見問題，幫助你快速了解這項法規規定。
勞工體檢、勞工健檢差異在哪裡？兩大圖表一次看懂
首先，我們先用兩張圖表看懂員工體檢和員工健檢的差異。
有關體檢、健檢法規其實並未非《勞基法》中的規定，而是在《職業安全衛生法》第20條及勞工健康保護規則第10~12條中所明定的規定：雇主僱用勞工時，應施行「勞工體格檢查（勞工體檢）」，因此體檢是給「新進員工」做的，檢查費用由勞資協商決定由誰負擔。
另外，雇主對在職勞工則應施行「一般健康檢查、特殊健康檢查及特定對象健康檢查」（勞工健檢），其中又依照員工年齡不同或從事職務性質不同，要求不同的檢查頻率。
舉一班上班族都會進行的一般健檢而言，法令規定雇主至少要讓未滿40歲的在職員工，每五年施行健檢一次；滿40歲以上未滿65歲的在職員工，則至少每三年檢查一次；滿65歲以上的在職員工，則每年至少檢查一次。
至於費用部分，只要是法令規定的健康檢查項目，費用應由雇主來負擔，不能要求員工支付。
為什麼僱用勞工前要體檢？到職後還要健檢？兩者有何不同？
勞工一般「體」檢
在僱用前進行體格檢查，可以事前了解員工的身體狀況，排除掉不適任的工作，或協助調整工作項目，當員工未來身體有病變時，也可以判斷這些傷病狀況是否和從事的工作相關。
例如：一般餐飲從業人員也需要在到職前依相關法規實施體格檢查，以避免僱用員工患有傳染病（例如：肺結核）造成食物汙染。
勞工一般「健」檢
員工到職後，工作一天至少八小時，佔了生活的三分之一，隨著任職時間增長，可能會累積發生職業病。
職業病的成因與診斷十分複雜，可能摻雜了遺傳、環境、工作器具等各種因素，因此，雇主應定期安排在職員工健檢（健檢頻率可參考上表），當健檢報告有異常指數，雇主便能夠即早發現，針對員工每次的健檢結果、對照相同工作者是否有同樣狀況來建置預防措施，避免職業病發生。
又萬一員工真的診斷出有疾病，也可供主管機關釐清疾病與職業的關係，避免發生勞資糾紛與官司。
勞工特殊健檢／特定對象及特定項目健檢
如果公司營業性質是屬於高風險的作業項目，因對員工身體的危害更甚，應在員工到職後每年實施健檢追蹤；而勞動部也針對特別容易罹患職業病的高風險勞工，要求雇主在一定期間內實施健檢。
勞工體檢項目、健檢項目有哪些？可以安排哪些醫院健檢？
其實實施一般體格檢查和一般健康檢查項目並無差別，兩者都包含：過往病史、身高、體重、腰圍、視力、辨色力、聽力、血壓⋯⋯等七個大項目，詳細內容可查看勞工健康保護規則法規中附表八「一般體格檢查、健康檢查項目表」。
此外，一般中大型公司也提供員工健檢的額外福利，但配合健檢的醫院診所、檢查項目不一定符合法規，雇主們可以參考目前職安署「勞工體格及健康檢查認可醫療機構資訊網」網站中有認可的體檢／健檢機構。
勞工體檢、健檢費用誰出？
員工體檢費用由「勞資雙方協商」支付
因法令沒有規定新進員工的體檢費用誰應負擔，原則上是由「勞資雙方協商」，但如果員工可以提出「未超過年限」的檢查證明，就不需要再做檢查。
在稅務方面，雇主如有負擔體檢費用，屬於員工職務上取得的補助費，可列為員工薪資所得課稅。
員工健檢費用由雇主負擔
至於在職勞工的定期健檢費或特定項目健檢，因法令有規定檢查費用由雇主負擔，檢查費應核實列為「職工福利－員工醫療費用」，不能視為員工薪資所得。
另外，有些公司會額外提供多於法令規定的健檢，額外多出的檢查項目與次數，屬於營利事業對員工健康檢查的補助，應列為薪資支出，依法應列入員工薪資所得扣課稅。
員工體檢、健檢後發現有傳染病、不適任時，雇主可以解雇嗎？
依《職安法》§21規定，要僱用的員工體檢後發現不適合從事該工作，應不得僱用其從事該工作。
因此，許多公司會在錄取通知單上註明「新進員工報到後經體檢發現XXX，取消錄取資格」，然而要注意的是，員工所患疾病和其從事的工作性質必須有直接相關，或有相關法規規定不得僱用。
如果雇主單純因員工有傳染病就開除或取消錄取，可能會涉及就業歧視（傳染病防治法§12），且解僱也必須符合勞基法的解僱法定事由來終止勞動契約。
員工到職後若健檢發現患有傳染病，雇主和員工都應配合衛生主管機關的防疫措施，並依規定請假就醫、申請留職停薪或隔離來避免傳染，雇主不可以直接就解僱員工，否則也算違法。
雇主如未安排員工健檢可罰3-15萬元（職安法§45），相對的，勞工如果拒絕接受健檢也會被處以3000元以下罰鍰（職安法§46）。
小編認為，從事工作的是勞工本人，更應該仔細留意職場環境中有哪些對自身健康造成危害、做好預防，畢竟健康是最重要的，擁有健康也才能繼續工作、賺取財富。
本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊登於此
原標題：勞工體檢費用誰出？和健檢有何不同？1張表快速了解新進、在職員工體檢／健檢法令規定
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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當科幻與現實的界限越來越模糊——《A.I.創世者》預見了我們的未來嗎？
我們想讓你知道的是
《A.I.創世者》以其獨特的故事和表達，成功引起了人們對 AI 未來發展的關注和思考。在欣賞這部電影的同時，我們也許能更深入地了解到 AI 帶來的機會與挑戰，而思考的方向更除了對準應用之外，也擴大到如何共處吧！
「 Hey google，請播放適合燭光晚餐的音樂。」
這樣的一句話，簡單地代表了21世紀的一種生活風格。從前，這樣的場景只存在於科幻電影中，現在則是我們日常生活的一部分——即使你沒有注意到，AI依然在你的生活中佔了一個不小的位置。
當你使用智能手機打開地圖導航，背後是AI幫你規劃出最佳路線；當你在社交平台上瀏覽，是AI基於你的喜好為你推送內容；當你去看醫生，AI根據你的就醫紀錄，提供醫生治療上的建議。這就是我們的時代，一個科技快速發展、 AI是最大的驅動力之一的時代。最值得注意的是，AI已從高深莫測的研究領域，轉變為大家日常生活中不可或缺的一部分。
它不再遙不可及，而是觸手可及。
【AI與人類：共生還是對立？】
電影《A.I.創世者》描述在一個時間不明的未來，原本設計來協助人類的AI機器人，竟然引爆核彈，造成大量死傷，西方世界憤而向AI宣戰。前特種部隊成員約書亞（約翰大衛華盛頓飾）受西方政府所託，去尋找人工智慧設計師尼尼馬塔，為了毀滅全人類所設計的終極武器——阿爾法O。沒想到，當約書亞和特種部隊穿越重重困難，找到這個終極武器時卻發現，它竟然只是一個小女孩⋯⋯
在《A.I.創世者》所建構的世界中，人工智慧已經是一個非常成熟的工具，應用在各式各樣的領域中，包括家務、工廠、警消、軍隊⋯⋯各種煩瑣、困難、有危險性的工作，都可以交給人工智慧機器人來協助完成。因此在故事的起點，我們可以看見這個時空的人類，過著對科技高度依賴的生活，甚至在某種程度上，將人工智慧視為一種安全感的象徵。
然而一場意外，卻以最悲劇的方式，證明當AI的力量被誤用或失控時，它們便成了極度危險的存在。不過，導演想探討的問題並不僅止於此，隨著劇情不斷發展，我們進入了AI和人類智慧之間的無窮辯證——如果人類和AI的共存是未來世界的必然，那麼這兩者的關係應該怎麼樣？
人類和AI之間的關係，也是過往許多著名的科幻電影想要探討的主題。例如史丹利庫柏力克的《2001太空漫遊》，描述了有著超高智慧的電腦HAL 9000，因為無法認同人類的決策，導致它決定啟動「殺死人類」的計畫。另一方面，史蒂芬史匹柏的電影《A.I.人工智慧》，則給予AI一個情感豐富的形象，機器人小男孩大衛對「母親」的愛和執念，表現出了深深的人性和情感。
而《A.I.創世者》則結合了這些經典電影的一些要素，包括AI的發展到底對人類來說是不是威脅？當AI擬人化（模擬人），人類對AI的依賴、情感是真的嗎？相對的，一個用來幫助人類的AI程式／機器人，他所提供的愛、保護、關懷，甚至義無反顧的犧牲，也是真的嗎？如果這些情感是真的，那麼關閉程式，是否等於殺死一個類人？這些獨特的視角，反覆在《A.I.創世者》中透過主角的行動和對話來辯論，探問人類發展科技的邊界究竟在哪裡，也更是對人性和道德的深刻思考。
【在電影中，解開現實科技發展的封印】
《A.I.創世者》的導演蓋瑞斯愛德華（Gareth Edwards）過去曾執導2014年的《哥吉拉》、2016年的《俠盜一號》等電影，他表示，早在七年前拍完《俠盜一號》後就開始構思下一部電影的主題，當時他和女友開著車，穿越美國中西部，打算去愛荷華州（State of Iowa）探望女友父母。在路程中，他看到了一個奇怪的工廠，這一眼開啟了他的各種幻想，甚至構思了一個關於未來科技的故事，等他抵達女友父母家時，他已經在腦海中拍完了整部電影。
這位來自英國的導演，曾經在訪問中表示：「到處都是關於人工智慧的報導，警告我們AI已經變得多先進、如何被開發用於商業目的，以及如何取代人類勞動，感覺我們正處於臨界點，而且潘朵拉的盒子已經被打開了。」
正如蒸汽機的發明，帶動了整個工業革命，讓人類發展科技的能力從此一日千里，AI的發展也是如此，當他從無到有突破了之後，我們只能前進。《A.I.創世者》透過故事的發展，提出了一個關鍵問題： AI是人類的助手還是替代者？在一個日益依賴AI的社會，人類能否保持自己的身份和價值，成了一個不能回避的問題。在這一點上，《A.I.創世者》與我們在現實世界中所面對的問題，形成了對話和反思。
如果你是一個運動迷，之前大概會注意到美國NFL的球場出現一些奇怪的「人」，他們穿著像是工作人員的制服，走來走去的好像在維持球場秩序，但是如果細看，就會發現他們並不是人類——他們的雙耳、頸部、後腦等處，都有非常明顯的機械裝置。
沒錯，他們就像是從《A.I.創世者》中走出來的機器人，電影的宣傳團隊希望可以透過這樣的行動，將電影中的大哉問直接呈現在現場觀眾的眼前：「你是否也擔心，有一天你的工作，會被機器人搶走？」
AI的應用已經變得越來越多元，從最基礎的網路廣告演算法、語音助理等服務，到去（2022）年掀起AI應用界滔天巨浪的Midjourney 、 ChatGPT，我們可以感覺到AI的發展越來越貼近一般日常生活、工作需求，而且這些服務所帶來的便利和快速也逐漸讓人無法自拔：當你可以用關鍵字，快速的生成一張這輩子都手畫不出來的電子賀卡；用一句簡單的想法，幫偷懶不想上班的自己，產出一段文情並茂的請假信。你就可以體驗到導演蓋瑞斯所說的：潘朵拉的盒子已經被打開了。
【A.I.創世者，是科幻影迷今年必看電影之一】
話說回來，《A.I.創世者》的故事背景雖然非常科幻，但它更關注、導演試著引起討論的層面，或許還是在「愛」這個永恆的主題上。
在一段開場戲中，男主角約書亞失去了他的特種部隊臥底身份，回到國內做起清理災後現場的工作。他跟夥伴挖出一具被爆炸掩埋的機器人，這個機器人在被啟動之後的第一件事情，就是尋找他在爆炸前服務的小主人。他抓著約書亞，幾乎癲狂的喊著：「你有看到他嗎？他是一個小女孩，大概這麼高，艾美？你在哪裡？你在哪裡？」約書亞趕緊拔掉機器人的電源，一切恢復平靜，但是約書亞的夥伴則忍不住哭了起來：「他好像⋯⋯好像真的（人）。」約書亞說：「它不是真的，這一切只是程式設定而已。」
雖然只是短短的一場戲，但這個關於真實與愛的主題，以不一樣的變奏反覆出現在電影中。靠著重量級的演員同台飆戲，包括《TENET天能》男主角約翰大衛華盛頓（John David Washington）、《永恆族》陳靜、日本男星渡邊謙等，以及被譽為神童演員，泰國及柬埔寨混血的瑪德琳尤娜韋爾斯（Madeleine Yuna Voyles），精彩演繹出角色之間的拉扯和追尋。
除此之外，《A.I.創世者》在電影聽覺和視覺上的琢磨，不僅強化了戲劇節奏和張力，也帶領觀眾沈浸式體驗這個可能不遠的未來。
全片配樂由當代最重要的電影配樂大師漢斯季默操刀，他的作品包括1995年獲奧斯卡最佳原創音樂獎的動畫電影《獅子王》，而在本片中，他成功用滂薄的氣勢，創造出帶有末日時刻、戰爭冷冽的氛圍。
而視覺上的豐富呈現，更是直接上升一個等級，導演帶領團隊遠赴印尼、泰國、尼泊爾、柬埔寨、日本等8個國家，拍下最接近故事需求的真實畫面，再由電腦特效師放入所有科幻元素，讓電影的每一幕都有令人感到窒息的美和蒼涼，尤其IMAX版本更令人感到畫面壯闊之感。
電影《A.I.創世者》已於9/28全台上映，帶來AI發展和人類未來的深度探討，在時代中的我們應該如何選擇和前行，或許看完電影，你會有全新的看法。
立即觀看電影預告：https://youtu.be/c8FiII5yrAA