高溫炎熱進出冷氣房恐引發自律神經失調，使耳鳴、眩暈症狀加劇
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當耳鳴、眩暈症狀加劇時，常有患者反應自己出現耳悶、頭昏、頭暈、步伐不穩、天旋地轉、噁心想吐，以及視力模糊等其他症狀。李宏信醫師表示，上述都是內耳血管收縮之後，連帶影響到平衡感、內耳神經和視覺神經所導致的症狀。
文：林郁敏（NOW健康）
近日高溫炎熱，進出冷氣房，高低溫常常相差10度以上，使得耳鳴、眩暈患者的症狀加劇。耳鼻喉科權威李宏信醫師提醒，當民眾身處在氣溫變化大的環境之下，若出現身體調節機制異常、自律神經失調時，不僅身體容易疲勞，更要留意血管收縮所造成的心血管及內耳疾病危機。
溫差大易使血管劇烈收縮，嚴重恐影響心腦血管及內耳神經功能
溫差影響人體有多大呢？李宏信醫師指出，一方面基於熱脹冷縮的原理，在氣溫驟降時，會使血管劇烈收縮；另一方面，人體為了應付忽冷忽熱、變化劇烈的氣溫，必須不斷消耗能量來調節體溫，容易導致自律神經失調，而自律神經紊亂也會進一步造成血管收縮，相當於雙重打擊，考驗民眾的血管健康與彈性。
此時，倘若民眾早已有血液混濁、血管壁硬化導致血管變窄的情況，再加上溫差誘發的血管收縮，血液將頓時無法順利流通，進而截斷了內耳的前庭神經系統的供血和營養補給之路。這是人類維持平衡感的神經系統，一旦失控就會出現眩暈、耳鳴，甚至合併聽力喪失。
促進內耳循環通暢，為耳鳴、眩暈治療之首要關鍵
當耳鳴、眩暈症狀加劇時，常有患者反應自己出現耳悶、頭昏、頭暈、步伐不穩、天旋地轉、噁心想吐，以及視力模糊等其他症狀。李宏信醫師表示，上述都是內耳血管收縮之後，連帶影響到平衡感、內耳神經和視覺神經所導致的症狀。由於內耳血管不通暢、內耳神經又出現長時間營養不足的情況而逐漸萎縮，追根究底還是必須從打通阻塞的血管及促進神經再生營養劑著手。
李宏信醫師認為，這種情況下，在治療耳鳴和眩暈的方式需依照病患的年齡和緊急狀況，施以口服或針劑藥物。針對年長者、腸胃吸收差的人，用打針的方式可直接進入身體而發揮藥物之作用；年紀較輕的人，則服用口服藥物即可打通血脈、促進血液循環，同時給予內耳神經足夠的營養補給，短則數週，長則半年至1年不等，患者逐漸能擺脫耳鳴或眩暈困擾。
內耳疾病好發這些族群，維持良好血液循環是重點
李宏信醫師進一步分析，由於神經出問題無法透過精密儀器檢查出結果，當然也會進行聽力檢查，但初期耳鳴是還不會影響聽力，只能仰賴患者所呈現出的症狀及疾病史來判斷。通常內耳疾病較常發生在容易焦慮、易怒、性急、精神緊繃或易緊張的人身上，其他像是三高、慢性病患者也常有血液循環不良、血管狹窄或血管阻塞等問題，因此預防三高及慢性病也是在預防耳疾。
另外，經濟、工作或人際關係所帶來的壓力造成血管過度收縮，則會導致內耳養分供應不足，引發神經萎縮及退化進而產生耳鳴或眩暈等症狀，上述關於耳鳴、眩暈的成因，須特別留意。
為預防血管收縮帶來的潛在因素，李宏信醫師強調，最重要的是維持良好的血液循環。在生活習慣方面，建議少吃重鹹高鈉的食物、規律運動，進冷氣房時，應加件外套保暖，並養成規律的作息。此外，熬夜也是使自律神經失調、影響血管健康的因素，必要時也可服用助眠的藥物，才不致促使症狀加重，同時也要盡量避開危險因子，如此才能減少耳鳴、眩暈發生的風險。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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