2023/09/17,
動物

「嘿！老鄉！」 研究證實麋鹿像人類一樣，也有類似方言的地區口音

「嘿！老鄉！」 研究證實麋鹿像人類一樣，也有類似方言的地區口音
Photo Credit: 由 Tim Felce (Airwolfhound) - Pere David Deer - Woburn Deer Park, CC BY-SA 2.0

我們想讓你知道的是

不同地區的人們講話的口音不同，沒想到動物界也有類似的情況。一篇動物行為學研究發現麋鹿也有牠們自己的地區口音，事實上不只麋鹿，岩蹄兔、袋獾等動物，也都有各自的方言......

像人類一樣，麋鹿也有牠們自己的地區口音（dialect；亦翻成「方言」）！這項研究由加州拉維恩大學的行為生態學家克拉克（Jennifer Clarke）教授所領導，這是第一次在有蹄類動物中發現這種現象。這個發現讓我們對動物的溝通方式有了更深的理解。

大家知道人類會有不同的地區口音，但你有想過麋鹿也有嗎？透過頻譜圖（聲音頻率的視覺化呈現），研究人員可以看到每個地區特有鳴叫聲的細節。像是賓州的麋鹿群體會發出長而有音調的哨聲，並且比科羅拉多的麋鹿鳴叫聲要安靜些。

克拉克對於口音差異的原因並不確定，她最初的假設是聲音傳播在「密集」的森林與「開放」的草原有所不同，但她的數據並不支持此假設。克拉克希望找出是否「遺傳差異」可能解釋鳴叫聲的差異，或者這些差異是否是由年輕的公麋鹿聆聽老年公麋鹿而「學習」到的。

洛杉磯加州大學的生物學家丹尼爾指出，這種歌聲或語音學習並非完全環境因素或完全遺傳因素，而是兩者的交互作用。丹尼爾認為，這些聲音變化背後的機制值得進一步研究。

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圖片來源：由 Andreas Tusche - 自己的作品, CC BY-SA 3.0
外表類似嚙齒動物，但實際上與大象有親緣關係的岩蹄兔（rock hyrax）也具有地方方言。

麋鹿並非唯一具有地區口音的物種。在美國，東部和西部的隱鶇歌唱結構不同，白頂麻雀的歌聲可以幫助鳥類學家確定其出生地。長臂猿和坎貝爾猴在它們的歌聲和呼叫中，也有本地化的方言。

在水下的世界裡，鯨魚的歌聲包含獨特的短語，並隨地點變化。加勒比海的抹香鯨在叫聲中的點擊模式與太平洋的抹香鯨不同。普吉特灣的虎鯨在自己的群體內使用獨特的點擊聲和哨聲，同時也使用通用聲音與其他虎鯨群體進行溝通。

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圖片來源：由 Wayne McLean ( jgritz) Taken with Nikon D100. - 自己的作品, CC BY-SA 2.5
塔斯曼尼亞惡魔（Tasmanian Devil，袋獾）亦具有獨特的叫聲。

克拉克還研究了雷鳥、飛狐和塔斯曼尼亞惡魔（又稱袋獾）的叫聲。她下一個研究目標將著重在野牛母親如何引導其群體並與小牛溝通。「如果牠們是群體的核心，那麼她們到底在談論什麼？」本研究發表在4月份的《哺乳動物學》期刊。

參考資料

  • Dialects in North American elk bugle calls: comparisons between source and translocated elk populations.Journal of Mammalogy

本文經明日科學授權刊登，原文刊載於此
原標：「嘿！老鄉」 新研究證實麋鹿也有方言

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九


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