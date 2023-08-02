民眾黨「Vote White, Vote Right」惹議，其實只要各加一字就「修理」成還可以用的標語
我們想讓你知道的是
日前出現在民眾黨網站首頁上的英文寫法「Vote White, Vote Right」引起了一些爭議。無論從政黨行銷、文案寫作、以及相關人士對於後續發展的處理方式，都值得企業行銷人士借鏡——究竟是決策有問題、小編程度有問題、還是更上層的長官有問題？更重要的是，如何可以動幾個字，把它「修理」成還可以用的樣子？
上面這張圖，是這兩天民眾黨首頁貼出的一則視覺設計，其中的英文寫法「Vote White, Vote Right」引起了一些爭議。我今天稍早在社群媒體上針對這張圖寫了一則貼文：
民眾黨有機會躍上國際新聞版面的又一力作。
即使不談政治，光看字面，這都是令人捏把冷汗的寫法。
雖然字面上是「投給白色（政黨）、投給對的（政黨）」，但這也只在台灣、懂點英文（還不能懂太多）、以及該黨的潛在支持者之間有用。
只要出了同溫層，就不是這麼一回事。在上述客群之外（特別是國外），意思就是「投給白人、投給右翼政黨」的雙關；再加上下面的「繁榮社會與良好治理」，令人聯想起的就是二次大戰前德國和義大利的法西斯政黨、以及至今猶存的一些光頭黨勢力。
民眾黨設計這份文宣的人，要不是英文只懂皮毛（或是用翻譯軟體），不然就是刻意劍走偏鋒、刻意引戰（據說還去tag了右翼白人川普共襄盛舉），這兩者都很糟糕。
整個民眾黨沒有一個英文好一點、雜學多一點的人了嗎？令人擔心（其實沒有啦）。
不久之後，這則文案就下架了；根據新聞報導，該黨的發言人將問題歸咎於「小編英文專業度」的問題：
先聲明一下：在這裡不討論該黨的政治主張和立場，純粹從文案的觀點「就字論字」，也希望往後的企業組織不要再出現這樣的問題。前面貼文中所謂的「聯想」，也只是從歷史文字回顧的角度來看，沒有暗指古今相似的意思。
企業的行銷決策
關於歸咎於「小編英文專業度」的問題，我的疑問是：
定義政黨（企業也一樣）態度的標語是小編決定的？所以怪小編英文程度不好就結案了？
（我知道賴給小編可能只是推托之詞，就當作是真的。）
在企業裡，這種標語至少必須是行銷長或副總以上的層級決定的，在正式曝光之前也必須經過多方確認核對；即使是老闆天縱英才、獨斷乾綱，不經過討論就定案，也要有個夠格的proofreader（校讀者）或copywriter（文案作者）檢查過才能放行。
做行銷是不能把所有事情都推給小編的，推了只是凸顯這家公司的決策過程有問題而已。
簡單的說，不管這個標語是誰寫的，都犯了「既然要寫英文，又對西方政治歷史文化理解不足」、以及就算不懂也沒有「防禦性」安全考量的錯誤。
在企業組織中，行銷手法通常都是先「從下而上」：在得到產品資訊和行銷方向之後，由基層或中階主管收集資訊、分析市場需求、腦力激盪、設計大致內容、然後向上提案，再由高階主管彙總給最高負責主管定案。
然後再「由上而下」：最高負責主管批示可否、加註意見、簽核預算，最後發交基層執行。
這樣的流程確實冗長，而且許多精彩的創意往往會因問「高層看不懂」、主管的加油添醋、以及來來往往的磨耗，最後變成「大家都畫押、但是沒有人真心喜歡」的平庸作品。
但是很遺憾的，這就是企業運作的現實；例外會出現在品味、知識、以及對創意的敏銳度都很好的高階主管，或是自己不是很懂、卻願意信任部屬發揮（而且前提是有事願意扛）的管理者。
另外一個折衷方式，就是這家企業有專屬的「行銷長」這個由內行人擔任、層級夠高、也有能力說服管理階層，通常相當於副總等級的職務。也因為如此，在重視行銷和創意策略的公司，有適當的人擔任行銷長這個職位很重要。
也因為如此，我在前面的引文中提到「在企業裡，這種（定義組織態度的）標語至少必須是行銷長或副總以上的層級決定的」。
我在其他地方的貼文中，看到有人的評論是「這個哪需要副總決定」；或許在某些小公司裡不是這樣、或者是某些公司並不注重這一點，所以「小編說了算」。但我想強調的是，企業的運作不是這樣的，而政黨的規模和影響力至少也應該在中型企業以上才是。
換個方式說，如果用企業來比方，任何政黨絕對都是非常側重行銷策略的企業；因為政黨在執政之前，幾乎沒有直接面對消費者的產品或服務，「賣」的東西就是「理念」，「理念」就是最重要的產品。
所以，你說代表政黨理念這個主要產品的訴求語言，是不是小編就可以決定的？要不要上到副總或行銷長的層級？
所以是決策有問題、小編程度有問題、還是「副總」有問題？
怎麼「修理」這個標語？
既然這個標語已經下架，我就用自己的經驗來告訴大家，如何可以動幾個字就把它「修理」成還可以用的樣子。
不過還是要先說，雖然修過之後可以避免直接衝撞，但因為「White」和「Right」這兩個字的組合比較敏感，所以寫法還是完全換掉比較好。
其實，要把它修好只需要兩句各加一個字：
Vote the White,
Vote it/the Right.
原本的「Vote White」中，「White」可以當作一個集合名詞解釋，在英文的語意中通常就是「白人族群」；而「the White」可以有兩個解釋：
- 「那個（特定）白人」；
- 「那個白色的（某種東西）」。
前者在至少在台灣語意上是不通的（但在歐美還是通的，所以說整個寫法不建議，太容易歪掉），後者則是形容詞當名詞用、或者大家都知道後面省略了一個名詞（也就是政黨），所以是相對安全的寫法，比較不會引起聯想或誤解。
第二句則有兩種寫法：
- 第一種：「Vote the Right」跟前面一樣，也是後面省略一個東西的形容詞；通常省略的就是「thing」（東西／事情／人）；
- 第二種：「Vote it Right」沿用英文中常見的「Do it Right」（把它做好）句型，在這裡就不太會有人把「Right」解釋成「右派／右翼」了。
從標語後面的「Prosperous Society……」來看，寫這些英文的人程度不算太差，但不是非常好；但大概可以確定的是，她／他不是有經驗、雜學也夠多的英文文案老手。
而這份文案唯一比較明顯的寫作技巧，就只有在這情境下已經不重要的「押韻」而已了。
附記
有一部美國影集的其中一集就叫做「Do Right, Vote White!」，那部影集叫做「Shameless」，這個名字我就不翻譯了，只是純屬巧合而已。
本文經傅瑞德的硬派行銷塾授權轉載，原文發表於此，點此訂閱電子報，定期接收最新內容
原標題：民眾黨的「這個」標語
延伸閱讀
- 民眾黨英文官網標語「Vote White Vote Right」惹議，網紅「外國倫」：美國人100%聯想到3K黨
- 民眾黨「Vote White Vote Right」惹議，白人至上主義在美掀分化對立至今難平
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL