2023/08/01,
訃聞

《高校十八禁》男星安格斯克勞德逝世得年25歲，家人：「他與心理健康的鬥爭持開放態度」

《高校十八禁》男星安格斯克勞德逝世得年25歲，家人：「他與心理健康的鬥爭持開放態度」
安格斯克勞德｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

HBO熱門招牌影集《高校十八禁》男星安格斯克勞德今（1）日傳出逝世，得年25歲，相當年輕。消息一出，也令許多劇迷感到不捨，而HBO也直言，「安格斯克勞德非常有才華，是HBO和《高校十八禁》家族深受喜愛的一員」。

HBO熱門招牌影集《高校十八禁》（Euphoria）男星安格斯克勞德（Angus Cloud）今（1）日傳出逝世，得年25歲，但死因未公開。由於安格斯克勞德得離世尚且年輕，消息一出，也引起劇迷、影視圈等各界的弔念。

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Photo Credit: GettyImages
安格斯克勞德

1998年出生的安格斯克勞德，在2019年演出HBO影集《高校十八禁》，首度成為演員，在當中飾演毒販菲兹可歐尼爾（Fezco "Fez" O'Neill），有著令觀眾印象深刻的表現。而安格斯克勞德是在街頭閒逛時，被選角指導相中進而邁向演藝之路。

去（2022）年，HBO、HBO Max總共獲得38項艾美獎，是在2021年獲獎數的一倍。最大功臣是獲得10項大獎的《白蓮花大飯店》，其次就是《高校十八禁》的6座獎盃。

而《高校十八禁》的主打影星為辛蒂亞（Zendaya），2020年，當時年僅24歲的辛蒂亞，以《高校十八禁》獲得艾美獎視后，擊敗珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Anniston）、奧莉薇雅柯曼（Olivia Colman）等人，成為艾美獎史上最年輕的最佳劇情類影集女主角。辛蒂亞也憑藉《高校十八禁》第2季連莊此獎項，成為艾美獎最年輕連莊影后，也是首位完成此壯舉的非裔女性。

《高校十八禁》也確定邁向第3季但還尚未開始製作，值得一提的是，《高校十八禁》第2季首播時，在HBO和HBO Max吸引了1400萬觀眾。在《高校十八禁》口碑、獎項皆有所佳績的狀況下，安格斯克勞德的知名度也極速提升。

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Photo Credit: GettyImages
辛蒂亞（左）、安格斯克勞德（右）出席2022年《浮華世界》舉辦的奧斯卡派對

根據《綜藝報》指出，安格斯克勞德離世後，家人發出聲明表示：「今天，我們懷著最沉重的心情，向一位不可思議的人告別。作為一名藝術家、朋友、兄弟和兒子，安格斯在很多方面，對我們所有人都很特別。上週，安格斯克勞德埋葬了父親，並為失去父親而痛苦掙扎。我們唯一的安慰是，知道安格斯現在與他最好的朋友—父親團聚。安格斯對他與心理健康的鬥爭持開放態度，我們希望他的去世，能夠提醒他人，他們並不孤單，不應該默默地獨自對抗這一個問題。」

最後，聲明中也指出：「我們希望世界記住他的幽默、歡笑和對每個人的愛。我們此時請求隱私，因為我們仍在處理這一毀滅性的損失。」

至於HBO也在推特發出聲明，表示：「獲悉安格斯克勞德去世的消息，我們感到無比悲痛。他非常有才華，是HBO和《高校十八禁》家族深受喜愛的一員。在這個困難時期，我們向他的朋友和家人，致以最深切的哀悼。」

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核稿編輯：楊士範


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