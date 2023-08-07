向平流層噴射二氧化硫氣融膠，「太陽地球工程」真能靠反射陽光讓地球降溫？

文：Alistair Walsh

「太陽地球工程」運用的是很簡單的物理原理——如果我們向平流層噴射氣溶膠足夠長的時間，最終它們將開始反射太陽光線，從而扭轉災難性的全球變暖。

但許多反對者認為這是在全球範圍內的危險賭博，並且由於潛在後果是如此複雜難料，甚至不應將其視為可行的選項。

多年來，太陽地球工程一直是作為一個相對鮮為人知的想法而存在，但現在正逐漸受到來自立法者、學者甚至聯合國氣候變化專門委員會（IPCC）的關注，因為存在這樣一種誘人的可能性：即便人類對減少碳排放始終猶豫不決，也有可能將地球溫度降回至工業化前的水準。

美國總統拜登的政府主張開展太陽輻射管理（SRM）協調研究計劃——這個術語描述的便是反射陽光的太陽地球工程。不過，美國強調，它還沒有要啟動這樣一個項目的計劃。

歐盟委員會呼籲就關於解決太陽輻射管理的安全風險和治理問題進行國際對話，以探討一個可能的框架結構。

它是如何運作的？

最可行的方法是向平流層（地球表面以上10至50公里之間的大氣層）噴灑二氧化硫的微小液滴。氣溶膠可以在那裡存在約一年，反射陽光，為地球降溫。

1991年菲律賓皮納圖博火山的爆發為這一原理提供了佐證。火山爆炸威力巨大，將大約1500萬噸二氧化硫直接注入了平流層。在接下來的兩年裡，地球溫度下降了0.5攝氏度以上。

美國康乃爾大學高級研究員道格拉斯・麥克馬丁表示，模擬顯示，反射地球1％的陽光就足以將地球冷卻到工業化前的水準。

研究還表明，模仿向平流層噴射二氧化硫的行為並不難實現。

麥克馬丁補充說，部署成本也相對較低，一項研究估計每年約需花費180億美元（160億歐元）。相比由變暖引發的極端天氣造成的損失，這個成本要小得多。

麥克馬丁說道：「和氣候變化造成的損失相比，這幾乎是不花錢。」

但這並不意味著實行起來是一件簡單的事。這可能需要在全球範圍內部署數百架飛機，並在接下來的一個世紀裡，每年飛行數千次，不斷地向大氣中噴灑氣溶膠。部署這樣的技術將對全球產生影響。

這可能聽起來有些魯莽，但該計劃的支持者指出，人類已經通過常規污染向較低的大氣層釋放了大量的氣溶膠。這種污染一方面也對地球有冷卻作用，但卻與各種健康和生態風險相關聯。

缺點是什麼？

並非所有可能的影響都已被完全瞭解，但科學家們目前已知氣溶膠會產生酸雨，並會破壞臭氧層，而根據聯合國的說法，臭氧層有助於防止進一步變暖。

此外它還會影響降水模式，進而可能加劇一些地區的災難性天氣——氣候變化已經使情況變得更糟了。其他更災難性的影響可能會隨著進一步的研究而暴露出來。

儘管通過氣溶膠反射太陽光可以使地球降溫，但它不能逆轉氣候變化帶來的其他影響，比如海洋酸化。

麥克馬丁認為，在我們減排速度不夠快的情況下，這些風險應該與什麼都不做的風險持平。「我們處境並不樂觀。這完全是在風險與風險之間進行權衡。而目前唯一的關鍵在於，我們是否進行足夠的研究，以便在氣候變化變得非常嚴重時，我們能夠做出明智的決定。」

反對者認為應完全停止該技術的研究

但也有數百名科學家認為，應該完全停止對這項技術的進一步研究。

阿爾蒂・古普塔（Aarti Gupta）是荷蘭瓦赫寧根大學全球環境治理與政治學教授。作為發起人之一，古普塔在一封公開信中明確反對公共資助太陽地球工程研究，這封信得到了450多名科學家的簽署。

這些科學家認為，即使進行了廣泛的模擬和建模，想要全面瞭解太陽地球工程的風險和影響的唯一方法是完全部署這項技術，使未來的世代處於一個未可預料的地球工程化的大氣中。

古普塔告訴德國之聲：「關於氣候系統，有很多情況我們並不完全明白和掌握。只有當這些不可逆轉的後果真的出現時，我們才會瞭解。」

反對者同時認為，這項技術的吸引力只會延緩已被證明需迫切進行的二氧化碳減排行動。古普塔擔心，化石燃料游說者可能會利用太陽地球工程技術來進一步延遲減排行動。

古普塔說：「該工程可能是無效的，也可能會嚴重加劇風險和影響。與此同時，我們卻會忽視在減排和逐步淘汰化石燃料方面應該做的事情。」

反對者還指出，太陽能地球工程永遠不可能以公平和包容的方式進行管理，改變地球的決定將不可避免地由富裕和強大的國家主導，而以犧牲貧窮國家的利益為代價。

古普塔說：「關於氣候談判的歷史告訴我們，在這些非常棘手的問題上——有人會受損，有人會受益——在大國擁有否決權或對這些技術擁有控制權的情況下，這些問題不會由小國或發展中國家來做決定。」

國際環境法中心（Center for International Environmental Law）也持這種懷疑態度，該中心寫道，解決氣候危機的工具已經存在。

這家總部位於華盛頓特區的非營利組織補充說：「把賭注押在未來的技術上，會造成危險的干擾和分心，並推遲真正的解決方案的實施。」

憂思科學家聯盟（Union of Concerned Scientists）呼籲目前的研究僅限於建模和觀察研究，儘管它不排除將來進行小規模實驗的可能性。

今年早些時候，110名物理學和生物學家聯名發表了一封公開信，呼籲對此類干預措施將如何影響地區性和全球性氣候的風險進行全面的國際評估。

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