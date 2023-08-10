《金融時報首席專家的資料視覺化聖經》：文字能將圖表從有一些「數字」，變成有一個「故事」
我們想讓你知道的是
好圖表是「寫」出來的，適切的標題與副標題等等文字，能將一張呈現「數字」的圖表，變成一張說出故事的圖表。
文：艾倫・史密斯（Alan Smith）
文字是視覺化圖表的重要部分，以最低限度來說，我們都需要文字描述並量化所繪製的數據，少了文字的圖表，只不過是抽象的幾何圖形。然而，每當提到頂尖製圖者需要什麼特質，很少人會認為寫作技能高居第一。學術研究認為這種想法不夠周延。
2015年，加拿大英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）博士後研究員蜜雪兒・柏金（Michelle Borkin），與美國麻省理工學院（MIT）博士生卓雅．拜琳斯基（Zoya Bylinskii）合組一個團隊，調查資料視覺化如何被判讀和回想。這個團隊的發現成果中，有一點值得留意，就是強調關鍵字詞的重要性：
標題與文字吸引人們的注意力，而且在編碼過程中被反覆咀嚼，因此相應之下有助判讀和回想。在視覺化成果裡，人們花費最多時間閱讀文字，更具體來說是標題。
因此，特別是以敘述字句為首的文字，將圖表的作用從「這裡有一些數字」（Here are some numbers，你可能記不得），轉變為「這裡有一個故事」（Here’s a story，你可能會記得）。讓圖表大變身，其實不需要太多文字。
下圖是我在《金融時報》的同事邁爾斯．麥克米克（Myles McCormick）的作品，繪製英國連鎖麵包店Greggs的股價圖。
現在麥克米克在標題上增添細節，並加上指向關鍵時刻的簡潔說明，也就是這家公司的酥皮素捲上市那一天。
哪一個版本提供更有價值的閱讀體驗，答案很明顯。標題和圖表額外加上的字眼，就讓一切改觀。麥克米克把他的圖表變成一則「微報導」：更有意義、簡明扼要，並且讓人難忘。
這張圖也可以獨立存在，這一點很重要。一張圖表無需其他外部脈絡說明即可以理解基本訊息，就有能力在主要文章、新聞報導或投影片檔案外活躍存在。舉例來說，如果你想將圖表當成社群媒體宣傳的一部分就很方便。
《金融時報》的圖文配方
對於柏金和拜琳斯基的研究，我在《金融時報》視覺與資料新聞團隊的同事並不意外，我們基於多年的新聞編輯部經驗，對圖表文字的重要性已經建立自己的認知。練習絕對有幫助，和業界最優秀的副主編共事，也讓我的團隊保持警惕。
標題
一套有根據的論點主張，標題應該是你在製圖過程中第一個想出來的元素。畢竟，如果一開始就寫出圖表理當顯示的內容，應該就會有一些根據，來判斷你最終產品的優劣。
實務上來說，讓自己留有餘裕是好事──標題可以且應該經過進一步編輯、修潤。不過，盡早下好初步標題，確實是好習慣。
在《金融時報》遇到的多數情況下，我們都力求採用有助於加深記憶和有意義的敘述性圖表標題。在這種形式中，標題的作用類似報導文章的主標題或副標題。
《金融時報》數位出版部門負責人湯姆．史塔克斯（Tom Stokes），開辦標題寫作的內部培訓課程，還很好心地協助我們理解什麼是出色的圖表標題：
- 讓你想要閱讀或查看。圖表不該毫無特色，應該能吸引讀者的注意力，否則就等著被忽視。
- 容易理解並「獨立自足」。要能鼓勵讀者繼續觀看，還能從圖中學到更多關於圖表主題的資訊，不過要把這一步變成後續動作，而不是理解這張圖表的先決條件。
- 包含關鍵字。讀者瀏覽文字和關鍵字，對他們理解內容有所幫助。在網路上，標題的關鍵字還可以協助讀者，第一時間就在搜尋引擎與社群媒體上找到你的圖表。
- 準確又真實。在一個到處都有「假新聞」的時代，沒有什麼會比讓你的圖表禁得起嚴格檢視更重要。
- 承諾圖形如實傳達標題的意思。考慮到讀者可能會先讀標題，我們希望圖表的內容提供強化並證明標題合理性的證據。坎貝爾和馬蘇林繪製下方這張賞心悅目，但內容複雜的圖表，有可能與簡單的標題形成鮮明對比，不過標題和圖表顯示的資料內容完全一致。
針對用來解釋事物的圖表而言，請考慮採用「如何……」或「為什麼……」的標題，這種做法有助於建立「承諾」。請留意，附帶箭頭的說明可以協助圖表兌現對標題的承諾。下方這張解釋性圖表的文字，幫助強化我們對於對數尺度的知識。
一個精心挑選的主動動詞可以凝聚圖表焦點，提供達成目的的真實敘事。
這個標題的被動版本是「英國實體門市正被海外買家相中」，嚴格上來說沒錯，但是缺少主動版本具備的影響效果。
有時候，可以先考慮圖表中的視覺化辭典關係，再找出適當的動詞。舉例來說，激增可能暗示「隨時間變化」，而上升／下降則可能意味著我們在強調「排序」。
有時候，我們可以直接採用從視覺化辭典中擷取的動詞。下方標題中「相關」這個詞彙，就是吸引注意力的好方法，讓讀者檢視感興趣數字之間的比較，同時有助於證明，選擇散布圖足以彰顯資料的合理性！
將標題上色，以便凸顯我們應該留意圖表中的關鍵資訊，就能發揮更大作用。在下方這張由張繪製的圖表裡，標題塗上代表共和黨的紅色，有助為報導內容定調。你也看到圖中有解釋顏色的圖例，不過標題本身就清楚表明，紅色才是需要注意的顏色。
最後，《金融時報》是一家國際新聞機構，但英語不是絕大部分讀者的第一語言，因此我們通常希望避免使用雙關語和其他形式的文字遊戲。
然而，我們也是普通人，偶爾會出差錯。我在2018年英國家戶水價圖表的標題寫了「水價型態」（The shape of water prices），對當年勇奪奧斯卡（Oscar）最佳影片獎的《水底情深》（The Shape of Water）不雅地致敬。我有意識到打破自己訂定的規則，這或許可以解釋我這麼愛它的原因……
副標
為了讓圖表能獨立存在，需要非常清楚地交代圖中顯示什麼資料，這就是副標題扮演的角色。我們可以把它想成「一站購足」（one-stop shop）所有圖表的詮釋資料（Metadata）。其中包括：
- 資料序列，也就是要測量什麼？（如新冠肺炎疫苗接種率、營業利益、犰狳族群等）。
- 資料單位（每100人、10億美元、犰狳數量）。
- 資料的地理空間或範圍〔例如，英國、標準普爾500指數（S&P500）、倫敦動物園〕。
- 假使圖表內容沒有交代清楚，就顯示時段（截至12月31日、2019年財務年度、最近一次動物園統計調查日期）。
對許多人來說，這些資訊就是他們習慣用來當作標題的內容。雖然讓讀者看到這些資訊很重要，但在多數情況下很難記住。如果我們想發揮視覺效果與讀者交流，就得善用標題和副標題的組合，邀請讀者閱讀。
書籍介紹
本文摘錄自《金融時報首席專家的資料視覺化聖經》，商周出版／城邦文化
作者：艾倫・史密斯（Alan Smith）
譯者：吳慕書
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。