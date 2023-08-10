《金融時報首席專家的資料視覺化聖經》：文字能將圖表從有一些「數字」，變成有一個「故事」

文：艾倫・史密斯（Alan Smith）

文字是視覺化圖表的重要部分，以最低限度來說，我們都需要文字描述並量化所繪製的數據，少了文字的圖表，只不過是抽象的幾何圖形。然而，每當提到頂尖製圖者需要什麼特質，很少人會認為寫作技能高居第一。學術研究認為這種想法不夠周延。

2015年，加拿大英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）博士後研究員蜜雪兒・柏金（Michelle Borkin），與美國麻省理工學院（MIT）博士生卓雅．拜琳斯基（Zoya Bylinskii）合組一個團隊，調查資料視覺化如何被判讀和回想。這個團隊的發現成果中，有一點值得留意，就是強調關鍵字詞的重要性：

標題與文字吸引人們的注意力，而且在編碼過程中被反覆咀嚼，因此相應之下有助判讀和回想。在視覺化成果裡，人們花費最多時間閱讀文字，更具體來說是標題。

因此，特別是以敘述字句為首的文字，將圖表的作用從「這裡有一些數字」（Here are some numbers，你可能記不得），轉變為「這裡有一個故事」（Here’s a story，你可能會記得）。讓圖表大變身，其實不需要太多文字。

下圖是我在《金融時報》的同事邁爾斯．麥克米克（Myles McCormick）的作品，繪製英國連鎖麵包店Greggs的股價圖。

Photo credit: 商周出版／城邦文化 提供

現在麥克米克在標題上增添細節，並加上指向關鍵時刻的簡潔說明，也就是這家公司的酥皮素捲上市那一天。

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哪一個版本提供更有價值的閱讀體驗，答案很明顯。標題和圖表額外加上的字眼，就讓一切改觀。麥克米克把他的圖表變成一則「微報導」：更有意義、簡明扼要，並且讓人難忘。

這張圖也可以獨立存在，這一點很重要。一張圖表無需其他外部脈絡說明即可以理解基本訊息，就有能力在主要文章、新聞報導或投影片檔案外活躍存在。舉例來說，如果你想將圖表當成社群媒體宣傳的一部分就很方便。

《金融時報》的圖文配方

對於柏金和拜琳斯基的研究，我在《金融時報》視覺與資料新聞團隊的同事並不意外，我們基於多年的新聞編輯部經驗，對圖表文字的重要性已經建立自己的認知。練習絕對有幫助，和業界最優秀的副主編共事，也讓我的團隊保持警惕。

標題

一套有根據的論點主張，標題應該是你在製圖過程中第一個想出來的元素。畢竟，如果一開始就寫出圖表理當顯示的內容，應該就會有一些根據，來判斷你最終產品的優劣。

實務上來說，讓自己留有餘裕是好事──標題可以且應該經過進一步編輯、修潤。不過，盡早下好初步標題，確實是好習慣。

在《金融時報》遇到的多數情況下，我們都力求採用有助於加深記憶和有意義的敘述性圖表標題。在這種形式中，標題的作用類似報導文章的主標題或副標題。

《金融時報》數位出版部門負責人湯姆．史塔克斯（Tom Stokes），開辦標題寫作的內部培訓課程，還很好心地協助我們理解什麼是出色的圖表標題：

讓你想要閱讀或查看。圖表不該毫無特色，應該能吸引讀者的注意力，否則就等著被忽視。

容易理解並「獨立自足」。要能鼓勵讀者繼續觀看，還能從圖中學到更多關於圖表主題的資訊，不過要把這一步變成後續動作，而不是理解這張圖表的先決條件。

包含關鍵字。讀者瀏覽文字和關鍵字，對他們理解內容有所幫助。在網路上，標題的關鍵字還可以協助讀者，第一時間就在搜尋引擎與社群媒體上找到你的圖表。

準確又真實。在一個到處都有「假新聞」的時代，沒有什麼會比讓你的圖表禁得起嚴格檢視更重要。

承諾圖形如實傳達標題的意思。考慮到讀者可能會先讀標題，我們希望圖表的內容提供強化並證明標題合理性的證據。坎貝爾和馬蘇林繪製下方這張賞心悅目，但內容複雜的圖表，有可能與簡單的標題形成鮮明對比，不過標題和圖表顯示的資料內容完全一致。

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針對用來解釋事物的圖表而言，請考慮採用「如何……」或「為什麼……」的標題，這種做法有助於建立「承諾」。請留意，附帶箭頭的說明可以協助圖表兌現對標題的承諾。下方這張解釋性圖表的文字，幫助強化我們對於對數尺度的知識。

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一個精心挑選的主動動詞可以凝聚圖表焦點，提供達成目的的真實敘事。

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這個標題的被動版本是「英國實體門市正被海外買家相中」，嚴格上來說沒錯，但是缺少主動版本具備的影響效果。

有時候，可以先考慮圖表中的視覺化辭典關係，再找出適當的動詞。舉例來說，激增可能暗示「隨時間變化」，而上升／下降則可能意味著我們在強調「排序」。

有時候，我們可以直接採用從視覺化辭典中擷取的動詞。下方標題中「相關」這個詞彙，就是吸引注意力的好方法，讓讀者檢視感興趣數字之間的比較，同時有助於證明，選擇散布圖足以彰顯資料的合理性！

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將標題上色，以便凸顯我們應該留意圖表中的關鍵資訊，就能發揮更大作用。在下方這張由張繪製的圖表裡，標題塗上代表共和黨的紅色，有助為報導內容定調。你也看到圖中有解釋顏色的圖例，不過標題本身就清楚表明，紅色才是需要注意的顏色。

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最後，《金融時報》是一家國際新聞機構，但英語不是絕大部分讀者的第一語言，因此我們通常希望避免使用雙關語和其他形式的文字遊戲。

然而，我們也是普通人，偶爾會出差錯。我在2018年英國家戶水價圖表的標題寫了「水價型態」（The shape of water prices），對當年勇奪奧斯卡（Oscar）最佳影片獎的《水底情深》（The Shape of Water）不雅地致敬。我有意識到打破自己訂定的規則，這或許可以解釋我這麼愛它的原因……

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副標

為了讓圖表能獨立存在，需要非常清楚地交代圖中顯示什麼資料，這就是副標題扮演的角色。我們可以把它想成「一站購足」（one-stop shop）所有圖表的詮釋資料（Metadata）。其中包括：

資料序列，也就是要測量什麼？（如新冠肺炎疫苗接種率、營業利益、犰狳族群等）。

資料單位（每100人、10億美元、犰狳數量）。

資料的地理空間或範圍〔例如，英國、標準普爾500指數（S&P500）、倫敦動物園〕。

假使圖表內容沒有交代清楚，就顯示時段（截至12月31日、2019年財務年度、最近一次動物園統計調查日期）。

對許多人來說，這些資訊就是他們習慣用來當作標題的內容。雖然讓讀者看到這些資訊很重要，但在多數情況下很難記住。如果我們想發揮視覺效果與讀者交流，就得善用標題和副標題的組合，邀請讀者閱讀。

書籍介紹

本文摘錄自《金融時報首席專家的資料視覺化聖經》，商周出版／城邦文化

作者：艾倫・史密斯（Alan Smith）

譯者：吳慕書