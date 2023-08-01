8月11大新制懶人包：8類場所禁止提供PLA免洗餐具、星巴克停止提供免費紙袋、校園免費提供生理用品

8月1日起全台多項新制上路，在青年政策、醫療與司法上都有新的規定或補助。而環境方面的新制度，包括成立台灣碳權交易所、星巴克停止提供免費紙袋、限制特定場所提供生物可分解塑膠之免洗餐具，以及台北市加重處罰違規棄置垃圾等。

本次《關鍵評論網》為你整理11項重要的8月上路新制，一次看有哪些不一樣的制度與變化。

青年安心成家購屋優惠貸款精進方案

為了擴大協助無自有住宅家庭購屋，健全房市政策效益並落實居住正義，財政部提報青安貸款精進方案，實施期間自2023年8月1日起至2026年7月31日，相關措施包括：

提高額度： 最高額度自800萬元提高至1000萬元。

最高額度自800萬元提高至1000萬元。 延長年限： 貸款年限由30年延長至40年。

貸款年限由30年延長至40年。 延長寬限： 寬限期由3年延長至5年。

寬限期由3年延長至5年。 利息補貼：額外增加利息補貼1碼，加上原公股銀行減升半碼措施，優惠共計1.5碼，期間3年。

只要本人、配偶、未成年子女沒有自有住宅都可申請，而申請人須年滿18歲且年齡上限。此外，申請人須完全未使用過相關專案之新貸戶，轉貸戶、青安房貸舊貸戶不適用精進方案。

8類場所禁止提供PLA免洗餐具

環保署今年修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」，自8月1日起，8類限制使用對象不得提供生物可分解塑膠（PLA）製成之免洗餐具，違者依《廢棄物清理法》開罰新台幣1200元至6000元。

8類管制對象：公部門（含政府部門、公立學校及公立醫療院所）、私立學校、百貨公司及購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店、有店面餐飲業。

15至30歲心理健康支持方案

衛福部提供15歲到30歲有心理諮商需求的年輕朋友，每人3次免費心理諮商，實施期間從2023年8月1日起至2024年7月31日。

欲使用此方案者，須先查詢、預約適用本方案的心理諮商服務機構，並攜帶身分證明文件以供查驗。服務機構可另收取掛號費等其他行政規費，建議先向機構確認是否須另支付其他項目費用。除實體諮商外，亦可使用通訊方式進行心理諮商。此外，心理諮商頻率以每週一次為原則。

國內線機票平均調降95元

因應航空燃油價格變動調整機制，航空公司8月1日起調降國內航線全額客運票價，各航線平均跌幅約4.3%（平均調降新臺幣95元），讓搭機民眾更省荷包。

配合新制票價，旅客如以調整前之票價購買8月1日（含）以後出發航班機票，由航空公司退還差價。另外，持調整後票價機票的旅客，如因故須提前改為7月31日（含）以前出發之航班，則依所購機票條款及航空公司規定補差價。

校園免費提供多元生理用品

教育部推動「友善提供多元生理用品計畫」，從8月1日起，全國各級學校及10處部屬場館中，針對9萬5000名不利處境學生，或沒有隨身攜帶生理用品、而有急需的學生，以及其他進入部屬場館的民眾，將提供多元的生理用品，並於校內及部屬場館設置定點提供急需取用。

日前，台中教育局宣布，將補助全市350所高國中小學校，購置生理用品放置於校園內。此外，針對國小高年級至高中的經濟弱勢女學生，台中市教育局也會每月個別提供百元兌換券，供其至合約超商購買生理用品。

免疫合併療法納入健保給付治療晚期肝癌

針對晚期肝細胞癌的治療，健保署積極導入創新免疫合併療法，新療法可顯著延長病人整體存活期約5.8個月。免疫合併療法納入健保給付之後，預估約有2072位病人受惠，且每位病人每年約可省下300萬元之藥費。

星巴克停止提供免費紙袋

根據《中央社》報導，星巴克各門市自8月起將停止提供免費購物紙袋，盼與消費者共同促進垃圾減量，預估一年可減少超過600噸廢棄物。

若顧客有需要，可自費購買環保袋，售價為兩杯紙袋新台幣1元、4杯紙袋2元、小或中禮袋3元、大禮袋5元。

台灣碳權交易所即將開幕

為了實踐2050年淨零排放目標，台灣碳權交易所首次董事會宣布，碳交所將於8月7日開幕，總部設在高雄，採取高北雙營運方式進行。碳交所由證券交億所出資6億元，以及行政院國家發展基金出資4億元。

主要營業項目為國內碳權交易、國外碳權買賣、碳諮詢及教育訓練等三大項。初期將以碳諮詢及教育訓練業務先行，而國內外碳權交易須待《氣候變遷因應法》相關子法及政策確定後才會進行。

行政訴訟新制6配套措施將上路

根據《中央社》報導，司法院推動的行政訴訟新制自8月15日起實施，6大重點包括：巡迴法庭、保障原住民權益、特定身障者陪同開庭、行政訴訟調解、強制律師代理、防杜濫訴等配套措施，照顧人民權益。

新制將原本分散在22所地方法院行政訴訟庭審理的事件，改由台北、台中、高雄3所高等行政法院設置的「地方行政訴訟庭」審理，以強化法官專業性。同時，法官可透過「巡迴法庭」制度到各地方法院開庭，民眾應訴便利性不打折。

為了節省寶貴的訴訟資源，基於惡意、不當或是濫用程序目的提起訴訟，而且欠缺合理依據，法院可以駁回起訴，並視個案情節裁處新台幣12萬元以下罰鍰。

此外，簡易訴訟程序之金額也從訴訟標的40萬元以下，提高至50萬元以上。

輕症或無症狀確診者：自主健康管理縮短為5天

疾管署表示，隨著疫情趨緩，自8月15日起輕症或無症狀民眾，自主健康管理天數由10天調整為5天。同時，軍職人員、公務人員、教師、學生等對象自主健康管理期間，無需給予支持性給假措施。

自主健康管理期間防疫措施仍維持不變，有症狀時請在家休息，並儘量避免非必要的外出，而若外出須全程佩戴口罩。

台北市違規棄置垃圾包：最低罰鍰提高至3600

台北市環保局表示，8月15日起，針對違規棄置垃圾包行為採從重處罰，最低罰鍰由1200元提高到3600元。環保局呼籲，民眾切勿圖一時方便，反而因小失大，得不償失。

同時，有6類環境污染行為也將從重處罰，包括：拋棄菸蒂、於路旁屋外曝晒堆置有礙衛生整潔之物、違規廣告物、家畜在道路或其他公共場所便溺未清、亂吐檳榔汁渣，及污染地面、水溝、牆壁其他土地定著物。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範