8月11大新制懶人包：8類場所禁止提供PLA免洗餐具、星巴克停止提供免費紙袋、校園免費提供生理用品
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8月起，青年購屋優惠貸款精進方案，將提高額度、延長年限、延長寬限，並加碼利息補貼。在減塑方面，連鎖便利商店、速食店以及百貨公司等8類場所，禁止提供生物可分解塑膠（PLA）製成之免洗餐具，而星巴克即日起也停止免費提供購物紙袋。
8月1日起全台多項新制上路，在青年政策、醫療與司法上都有新的規定或補助。而環境方面的新制度，包括成立台灣碳權交易所、星巴克停止提供免費紙袋、限制特定場所提供生物可分解塑膠之免洗餐具，以及台北市加重處罰違規棄置垃圾等。
本次《關鍵評論網》為你整理11項重要的8月上路新制，一次看有哪些不一樣的制度與變化。
青年安心成家購屋優惠貸款精進方案
為了擴大協助無自有住宅家庭購屋，健全房市政策效益並落實居住正義，財政部提報青安貸款精進方案，實施期間自2023年8月1日起至2026年7月31日，相關措施包括：
- 提高額度：最高額度自800萬元提高至1000萬元。
- 延長年限：貸款年限由30年延長至40年。
- 延長寬限：寬限期由3年延長至5年。
- 利息補貼：額外增加利息補貼1碼，加上原公股銀行減升半碼措施，優惠共計1.5碼，期間3年。
只要本人、配偶、未成年子女沒有自有住宅都可申請，而申請人須年滿18歲且年齡上限。此外，申請人須完全未使用過相關專案之新貸戶，轉貸戶、青安房貸舊貸戶不適用精進方案。
8類場所禁止提供PLA免洗餐具
環保署今年修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」，自8月1日起，8類限制使用對象不得提供生物可分解塑膠（PLA）製成之免洗餐具，違者依《廢棄物清理法》開罰新台幣1200元至6000元。
8類管制對象：公部門（含政府部門、公立學校及公立醫療院所）、私立學校、百貨公司及購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店、有店面餐飲業。
15至30歲心理健康支持方案
衛福部提供15歲到30歲有心理諮商需求的年輕朋友，每人3次免費心理諮商，實施期間從2023年8月1日起至2024年7月31日。
欲使用此方案者，須先查詢、預約適用本方案的心理諮商服務機構，並攜帶身分證明文件以供查驗。服務機構可另收取掛號費等其他行政規費，建議先向機構確認是否須另支付其他項目費用。除實體諮商外，亦可使用通訊方式進行心理諮商。此外，心理諮商頻率以每週一次為原則。
國內線機票平均調降95元
因應航空燃油價格變動調整機制，航空公司8月1日起調降國內航線全額客運票價，各航線平均跌幅約4.3%（平均調降新臺幣95元），讓搭機民眾更省荷包。
配合新制票價，旅客如以調整前之票價購買8月1日（含）以後出發航班機票，由航空公司退還差價。另外，持調整後票價機票的旅客，如因故須提前改為7月31日（含）以前出發之航班，則依所購機票條款及航空公司規定補差價。
校園免費提供多元生理用品
教育部推動「友善提供多元生理用品計畫」，從8月1日起，全國各級學校及10處部屬場館中，針對9萬5000名不利處境學生，或沒有隨身攜帶生理用品、而有急需的學生，以及其他進入部屬場館的民眾，將提供多元的生理用品，並於校內及部屬場館設置定點提供急需取用。
日前，台中教育局宣布，將補助全市350所高國中小學校，購置生理用品放置於校園內。此外，針對國小高年級至高中的經濟弱勢女學生，台中市教育局也會每月個別提供百元兌換券，供其至合約超商購買生理用品。
免疫合併療法納入健保給付治療晚期肝癌
針對晚期肝細胞癌的治療，健保署積極導入創新免疫合併療法，新療法可顯著延長病人整體存活期約5.8個月。免疫合併療法納入健保給付之後，預估約有2072位病人受惠，且每位病人每年約可省下300萬元之藥費。
星巴克停止提供免費紙袋
根據《中央社》報導，星巴克各門市自8月起將停止提供免費購物紙袋，盼與消費者共同促進垃圾減量，預估一年可減少超過600噸廢棄物。
若顧客有需要，可自費購買環保袋，售價為兩杯紙袋新台幣1元、4杯紙袋2元、小或中禮袋3元、大禮袋5元。
台灣碳權交易所即將開幕
為了實踐2050年淨零排放目標，台灣碳權交易所首次董事會宣布，碳交所將於8月7日開幕，總部設在高雄，採取高北雙營運方式進行。碳交所由證券交億所出資6億元，以及行政院國家發展基金出資4億元。
主要營業項目為國內碳權交易、國外碳權買賣、碳諮詢及教育訓練等三大項。初期將以碳諮詢及教育訓練業務先行，而國內外碳權交易須待《氣候變遷因應法》相關子法及政策確定後才會進行。
行政訴訟新制6配套措施將上路
根據《中央社》報導，司法院推動的行政訴訟新制自8月15日起實施，6大重點包括：巡迴法庭、保障原住民權益、特定身障者陪同開庭、行政訴訟調解、強制律師代理、防杜濫訴等配套措施，照顧人民權益。
新制將原本分散在22所地方法院行政訴訟庭審理的事件，改由台北、台中、高雄3所高等行政法院設置的「地方行政訴訟庭」審理，以強化法官專業性。同時，法官可透過「巡迴法庭」制度到各地方法院開庭，民眾應訴便利性不打折。
為了節省寶貴的訴訟資源，基於惡意、不當或是濫用程序目的提起訴訟，而且欠缺合理依據，法院可以駁回起訴，並視個案情節裁處新台幣12萬元以下罰鍰。
此外，簡易訴訟程序之金額也從訴訟標的40萬元以下，提高至50萬元以上。
輕症或無症狀確診者：自主健康管理縮短為5天
疾管署表示，隨著疫情趨緩，自8月15日起輕症或無症狀民眾，自主健康管理天數由10天調整為5天。同時，軍職人員、公務人員、教師、學生等對象自主健康管理期間，無需給予支持性給假措施。
自主健康管理期間防疫措施仍維持不變，有症狀時請在家休息，並儘量避免非必要的外出，而若外出須全程佩戴口罩。
台北市違規棄置垃圾包：最低罰鍰提高至3600
台北市環保局表示，8月15日起，針對違規棄置垃圾包行為採從重處罰，最低罰鍰由1200元提高到3600元。環保局呼籲，民眾切勿圖一時方便，反而因小失大，得不償失。
同時，有6類環境污染行為也將從重處罰，包括：拋棄菸蒂、於路旁屋外曝晒堆置有礙衛生整潔之物、違規廣告物、家畜在道路或其他公共場所便溺未清、亂吐檳榔汁渣，及污染地面、水溝、牆壁其他土地定著物。
新聞來源
- 財政部青年安心成家購屋優惠貸款精進方案（財政部）
- 生物可分解塑膠免洗餐具自8月1日起納入管制（環保署）
- 年輕族群心理健康支持方案常見問答（衛福部）
- 因應航空燃油價格下跌，國內線機票價格將自8月1日起調降（交通部）
- 教育部校園及部屬場館自112年8月1日友善提供多元生理用品（教育部）
- 中市校園提供多元生理用品萬名弱勢女學生可持券至超商兌換（台中市政府）
- 免疫合併療法肝癌治療新契機（健保署）
- 星巴克8/1起停止提供免費購物紙袋估年減逾600噸廢棄物（中央社）
- 臺灣碳權交易所召集發起人會議暨首次董事會（台灣證券交易所）
- 行訴新制將上路 司法院：6配套措施照顧人民權益（中央社）
- 自8月15日起，COVID-19篩檢陽性輕症/無症狀民眾，自主健康管理天數由10天調整為5天；同時全面取消各類對象自主健康管理期間之支持性給假措施（疾管署）
- 8月15日起臺北市違規棄置垃圾包將從重處罰 罰鍰由1200元提高到3600元（台北市政府環保局）
延伸閱讀
- 8/1起八大類場所不可使用PLA，為何明明是「生物可分解塑膠」卻被禁用？
- 15-30歲每年免費心理諮商3次：衛福部今起推心理健康支持方案、10個QA一次看如何使用
- 8/1起各級學校、國圖免費提供生理用品，教育部投入1億200萬預算支持多元需求
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範
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飛宏科技330W電競筆電電源，就是Light著GaN才好玩！
我們想讓你知道的是
飛宏科技推出330W GaN電競電源，搭載第三代半導體GaN快充技術，能針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度不僅突破當時業界的極限，其電源的大小等同一般市面上180W電源。今年飛宏科技提高規格，推出330W電競筆電電源，導入第三代GaN氮化鎵技術，其功率密度達到14.5 W／in3（1W／CC），相較市面上同輸出功率的產品，不僅體積縮小了49.5％，且產品重量最輕（<800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待，也成為今年2023台北國際電腦展中的新亮點！
近年來電競筆電銷售量逐年提高，應用領域日漸多元，但普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提高電源功率的同時，充電器也變得更大、更重，造成使用者在攜帶通勤時極大的困擾。飛宏科技電競筆電電源的設計研發上，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，令產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，提升使用者的便利性。
安全可靠是頂規電競電源的第一考量
飛宏科技深耕電源產業半世紀，明白充電器為使用者所帶來的便利與風險。為了開發出更輕巧的高功率電源供應器，飛宏科技除了著眼突破技術面的瓶頸，更重視產品的安全性、可靠度，才能滿足終端使用者真實的使用情境。
市面上多數GaN電源僅強調小型化設計，但忽略了高功率電源在小體積設計下，是否能達到散熱與安全的標準。飛宏科技此款330W GaN電競電源，針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，可滿足筆電重度使用者長時間的操作，更已取得各項國際安規認證，能為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
飛宏科技所開發的電競筆電電源，不僅搭載第三代半導體GaN快充技術，擁有輕巧、安全、高效等特點之外，也因電競筆電不斷推陳出新，需要高規格電源供應器支援使用者需求，進而陸續推出一系列240W、280W、330Ｗ高功率密度電競筆電電源。此外，飛宏科技正籌備360W GaN電競筆電電源，即將於不久的將來問世，敬請期待！
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。