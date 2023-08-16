《驚人的AI需求預測》：需求預測的方法論可分成三種——時間序列模型、因果模型、判斷性模型
我們想讓你知道的是
以AI預測需求可以降低成本、控管現貨、提升營利，除了是做好供應鏈管理的第一步，也將產線和倉儲管理、總經、氣象、客群喜好、促銷等所有變因縮到最小，並且精準掌握消費者的動向，以及市場的變化。
文：山口雄大（Yamaguchi Yudai）
最具代表性的三種概念
接下來將介紹，如何在不確定性增加的商業環境中，提升需求預測的精準度，其中也包含必要的技能。但在此之前，必須先解釋需求預測的基本概念。
了解需求預測中包含哪些方法論、必須利用什麼樣的指標管理，就更容易思考其戰略性的應用。
SCM的全球標準知識體系，由美國名為APICS／ASCM的組織所建立。本書引用的專業術語，也來自APICS發行的詞典的對譯版。此外就我所知，Institute of Business Forecasting & Planning（IBF）這個組織蒐集並傳播了最多關於需求預測的知識，其中包含了許多耐人尋味的商業現場需求預測調查，本書也不時會引用。
話雖如此，本書所聚焦的內容並非需求預測的理論解說，這些理論儘管當成參考文獻介紹，詳細內容還是必須參閱原著，或是參閱以需求規劃師為對象撰寫的拙作。
需求預測的方法論，大致可分成三種。
第一種是根據過去連續性的數據變化進行預測，稱為「時間序列模型」。這種方法認為，過去發生的事情也會影響未來，舉例來說，「我喜歡這項商品，所以會再次購買（或使用服務）」，或者「最近流行這個，我也買來試試」等，換句話說，這種方法預測的是顧客的心理與行為。反過來看，「這個月已經買了，下個月就不需要」這種對未來的需求帶來負面影響的心理與行為也同樣能夠預測。知名的需求預測古典模型「ARIMA模型」也可以解釋成反映上述心理與行為的模型。
第二種是根據需求原因進行預測的「因果模型」。時間序列模型中的過去數據也可視為原因，因此也可將時間序列模型想成是因果模型的一種。由此可知，需求預測的模型區分可看作是粗略的分類。
以書籍為例，需求受到作者的人氣、主題的魅力、價格、書店的配貨、書腰的訴求力、封面的設計力、出版社的品牌力、「前言」的吸引力和衝擊力、口碑等多種因素的影響。將這些因素以模型化的公式展現就是因果模型。
時間序列模型中的過去購買行為成為原因，就這層意義來看，可能更適合預測需要反覆購買的消耗品與食品等商品。至於因果模型，則適合用來預測書籍或外出服等，通常每個人只會購買一次的商品種類。當然，因果模型也能有效地應用在預測消耗品的需求，其具體的應用方法也會在本書的各個章節介紹，總而言之，想像消費者在需求背後的心理與行為，並建立預測模型非常重要。
第三種模型稱為「判斷性模型」，主要靠人為判斷。某家由明星社長率領的通信販賣企業，行銷人員與業務人員齊力合作，致力於實現社長一聲令下所決定的銷售額目標。這也屬於預測模型的一種，命名為「Jury of Executive Opinion」（編注：主管意見法）。先不論名稱，像這種將由上而下的目標，或是業務負責人的業績目標視為需求預測的企業也不在少數。
當然也有更符合科學的判斷性模型，但這些模型的主觀性很高，根據也往往不夠清晰。但反過來看，其優點就是只靠少量數據也能進行預測。在資訊不確定性高的市場，這種模型所創造的價值，可能比精細的數據分析更高，也開始有人發表這樣的研究結果。
難以掌握的「第二次商機」基本上，過去數據的分析對於任何一種需求預測的模型都很重要，即使是基於人為判斷的預測，所根據的也多半是預測者過去的經驗。
然而在商業領域中，只靠數學和統計學客觀地延續過去的數據，往往得不到高度精確的預測結果。有些人一聽到學習需求預測，就期待學到ARIMA模型或機器學習等複雜的方程式或演算法，但實際上，這些並不是商業領域的需求預測本質。了解概念固然不錯，但更重要的是，在理解消費者心理和購買行為、企業的行銷策略和競爭對手的反應、以及經營戰略的目標與方向性等要素之後，以此為基礎解釋需求預測並善加利用。
開頭舉出了服裝品牌作為例子。疫情導致遠端工作急遽增加，家居服的需求量擴大，使得該品牌因此而幸運地推出了熱賣商品。
該品牌於是得意忘形，在下一個夏天又推出了新款家居服，但這次卻滯銷了。原因之一是，競爭對手也把握住這個機會。商場上的第二次商機往往會落到別人手上。對於大多數的服裝品牌來說，製作能夠在家穿的舒適工作服不是什麼難事。這可以用管理學家巴尼（Jay B.Barny）的資源基礎觀點（Resource Based View）來解釋。
巴尼提出了企業利用內部資源解釋其競爭力的VRIN框架。倘若企業所擁有的資源具有以下特徵，就能產生高度的競爭力：
- 具有價值（Valuable）
- 具有稀少性（Rarity）
- 不易模仿（Inimitable）
- 無可替代（No substitutable）
就開頭的案例來看，如果使用競爭品牌無法輕易模仿的技術或材料，製造出舒適的家居服，那麼就有可能在下一個夏天也製造出熱門商品。
尤其在進行新商品的需求預測時，重要的是不能只憑當下的創新性進行評估，還必須考慮是否能維持中長期的競爭力。因此反過來說，如果競爭品牌使用類似的技術或材料製造出夏天用的家居服，就會對自家的銷售額造成負面影響。
進行需求預測時，不能只就過去數據進行統計上的分析，還必須想像這些數據的背景，譬如目標消費者有什麼樣的需求、自家公司的促銷活動是否遭到競爭對手嚴重反擊、是否能夠持續提供足以與之匹敵的價值等。這就是商業領域所需要的需求預測技能。
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
我們想讓你知道的是
WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。