【專訪】陳吉仲：農委會達成階段性任務，農業部將加大力道解決農業問題

環境資訊中心記者 李蘇竣、陳昭宏報導

行政院農業委員會在8月1日升格農業部，部長由主任委員陳吉仲接下。末代主委成首任部長，陳吉仲與農業的牽掛還沒完結。新成立的「農業部」有何新氣象？屏東囝仔如何延續農業改革重任？在行政院宣布部長人事之前，陳吉仲以主委身分接受《環境資訊中心》專訪，說明接下來農業面臨的挑戰與威脅。

農委會升格農業部，加大力道解決農業問題

台灣農業在整體經濟發展過程中趨於弱勢，但農業又肩負國家糧食安全的重任。陳吉仲說，農委會躍升「農業部」，成為一個正式部會，就能夠加大力道、讓台灣農業繼續往前走。既有農委會組織架構無法解決的問題，農業部成立後都可以納入處理。

氣候變遷威脅嚴峻，大旱、暴雨等極端天氣對農業造成巨大衝擊，則是農業必須想辦法調適的地方。陳吉仲認為，農業部成立以後須更大幅度解決問題，例如以農村為主規劃周邊水土保持，擴大供灌面積，確保農村環境永續。

攤開農業部的組織架構，即將成立的「動物保護司」跳脫過去管理經濟動物的思維，擴大涵蓋到寵物管理，完善動物保護行政體系。林務局改組為「林業及自然保育署」，進一步強化自然保育工作，維護台灣珍貴的生物多樣性與自然棲地。

為了達成2040年農業淨零碳排目標，農業部將成立「資源永續利用司」，完備減碳與調適的治理，除了增進自然碳匯，也要注重農業剩餘資產再利用。最後一項亮點是成立「農村發展及水土保持署」，以農村為中心展開土地規劃與水土保持，建構永續的農業環境。

根據國發會淨零路徑，再生能源對全國減碳佔據一大比重，大範圍擴建太陽光電也衍生「搶地」問題，使農委會置身能源轉型的砲火中央。陳吉仲強調，對於光電的核心立場就是「絕對不能影響農業生產」，農委會正在盤點不利耕作地、廢棄養殖地等，規劃集中發展光電；對於現行漁電共生的方式也要確保漁業不受影響、產量能維持才鋪設。如此一來，才會達到「多贏」局面。

陳吉仲強調，農業部門最大的目標就是農業永續，先提高農民收入，有農民才能保護土地、水與生態系，最終顧及到消費者糧食安全，才有望達成農業永續。

農業部「農業與保育齊頭並進」，首要執行生態棲地盤點

農業部將成立林業及自然保育署，陳吉仲對此自信滿滿，認為這是宣示農業生產與自然保育「齊頭並進」。其中有賴農業多樣化的生產樣態，如水稻田除了生產稻米，也貢獻了地下水與生物多樣性。舉例來說，曾在南投推動有機農田，不施用農藥，自然形成了動物友善環境，發現石虎、猛禽等動物都會在田間活動、捕食，證實生產行為也是生產保育。

陳吉仲表示，未來將進一步擴大「生態環境給付」措施，除了現行石虎、草鴞或台灣黑熊等，還要增加更多物種，甚至涵蓋植物。期望能在不同地方保護不同的生態系。

農業部組織法經立法院委員會審查通過當天，陳吉仲淚灑議場，還提到「我有一個夢想，想全面盤點國土資源。」問及夢想的起源，陳吉仲解釋，這不光是自己的夢想，也是所有關心農業、生態及永續的夥伴的願景。在保育工作開始之前，必須先釐清現況生物多樣性是如何、生態系統是什麼狀態，若缺少基本調查，更遑論要保護，這是必須的基礎工作。

農委會已完成盤點農地80萬公頃跟山坡地或林地210萬公頃，但只有盤點土地使用狀態，將來不管農地、山坡地或林地，都將進行生態多樣性與棲地等調查，結合國土綠網圖資平台，達成自然保育的目標。

Photo Credit: 特生中心 農委會推動生態給付、友善稻田等保育措施，保護石虎等關鍵物種

屏東囝仔掌農業部，陳吉仲：解決問題、建立制度

擔任農委會主委五年，陳吉仲總結農業領導者必須具備的特質：感同身受、專業及熱情。他說，自己出身農家、研究農經、參與農民運動，深刻了解長期的農業問題與挑戰。然而農業問題盤根錯節，「永遠有做不完的事情」，近年假消息更是層出不窮。他強調，堅持專業並持續與大眾溝通，對的事情才能被完成，「我為什麼講說（自己）一生懸命？我看到問題一定要解決，不然我們對不起這個位置。」

「我們最在乎的，還是有沒有把問題解決、有沒有把制度建立起來」，陳吉仲表示，任內完成農民保險立法、口蹄疫拔針、實施綠色環境給付、推動冷鏈技術，農委會已經達成階段性任務。他強調，這些除了是公部門持續努力的成果，更凝聚過去農運、農民、漁民的共同心血，「這才是我們要的農業部門」。

「我就是屏東一個鄉下小孩。」陳吉仲表示，自己沒有政治背景和派系，能在任內盡可能推動農業政策改革，「我覺得這個就值得了」。他和農委會團隊都很樂意聽取各界批評，但重要的是必須形成正面改革，才能讓農業持續往前走。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航