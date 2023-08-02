【專訪】陳吉仲：農委會達成階段性任務，農業部將加大力道解決農業問題
我們想讓你知道的是
陳吉仲表示，任內完成農民保險立法、口蹄疫拔針、實施綠色環境給付、推動冷鏈技術，農委會已經達成階段性任務。他強調，這些除了是公部門持續努力的成果，更凝聚過去農運、農民、漁民的共同心血，「這才是我們要的農業部門」。
環境資訊中心記者 李蘇竣、陳昭宏報導
行政院農業委員會在8月1日升格農業部，部長由主任委員陳吉仲接下。末代主委成首任部長，陳吉仲與農業的牽掛還沒完結。新成立的「農業部」有何新氣象？屏東囝仔如何延續農業改革重任？在行政院宣布部長人事之前，陳吉仲以主委身分接受《環境資訊中心》專訪，說明接下來農業面臨的挑戰與威脅。
農委會升格農業部，加大力道解決農業問題
台灣農業在整體經濟發展過程中趨於弱勢，但農業又肩負國家糧食安全的重任。陳吉仲說，農委會躍升「農業部」，成為一個正式部會，就能夠加大力道、讓台灣農業繼續往前走。既有農委會組織架構無法解決的問題，農業部成立後都可以納入處理。
氣候變遷威脅嚴峻，大旱、暴雨等極端天氣對農業造成巨大衝擊，則是農業必須想辦法調適的地方。陳吉仲認為，農業部成立以後須更大幅度解決問題，例如以農村為主規劃周邊水土保持，擴大供灌面積，確保農村環境永續。
攤開農業部的組織架構，即將成立的「動物保護司」跳脫過去管理經濟動物的思維，擴大涵蓋到寵物管理，完善動物保護行政體系。林務局改組為「林業及自然保育署」，進一步強化自然保育工作，維護台灣珍貴的生物多樣性與自然棲地。
為了達成2040年農業淨零碳排目標，農業部將成立「資源永續利用司」，完備減碳與調適的治理，除了增進自然碳匯，也要注重農業剩餘資產再利用。最後一項亮點是成立「農村發展及水土保持署」，以農村為中心展開土地規劃與水土保持，建構永續的農業環境。
根據國發會淨零路徑，再生能源對全國減碳佔據一大比重，大範圍擴建太陽光電也衍生「搶地」問題，使農委會置身能源轉型的砲火中央。陳吉仲強調，對於光電的核心立場就是「絕對不能影響農業生產」，農委會正在盤點不利耕作地、廢棄養殖地等，規劃集中發展光電；對於現行漁電共生的方式也要確保漁業不受影響、產量能維持才鋪設。如此一來，才會達到「多贏」局面。
陳吉仲強調，農業部門最大的目標就是農業永續，先提高農民收入，有農民才能保護土地、水與生態系，最終顧及到消費者糧食安全，才有望達成農業永續。
農業部「農業與保育齊頭並進」，首要執行生態棲地盤點
農業部將成立林業及自然保育署，陳吉仲對此自信滿滿，認為這是宣示農業生產與自然保育「齊頭並進」。其中有賴農業多樣化的生產樣態，如水稻田除了生產稻米，也貢獻了地下水與生物多樣性。舉例來說，曾在南投推動有機農田，不施用農藥，自然形成了動物友善環境，發現石虎、猛禽等動物都會在田間活動、捕食，證實生產行為也是生產保育。
陳吉仲表示，未來將進一步擴大「生態環境給付」措施，除了現行石虎、草鴞或台灣黑熊等，還要增加更多物種，甚至涵蓋植物。期望能在不同地方保護不同的生態系。
農業部組織法經立法院委員會審查通過當天，陳吉仲淚灑議場，還提到「我有一個夢想，想全面盤點國土資源。」問及夢想的起源，陳吉仲解釋，這不光是自己的夢想，也是所有關心農業、生態及永續的夥伴的願景。在保育工作開始之前，必須先釐清現況生物多樣性是如何、生態系統是什麼狀態，若缺少基本調查，更遑論要保護，這是必須的基礎工作。
農委會已完成盤點農地80萬公頃跟山坡地或林地210萬公頃，但只有盤點土地使用狀態，將來不管農地、山坡地或林地，都將進行生態多樣性與棲地等調查，結合國土綠網圖資平台，達成自然保育的目標。
屏東囝仔掌農業部，陳吉仲：解決問題、建立制度
擔任農委會主委五年，陳吉仲總結農業領導者必須具備的特質：感同身受、專業及熱情。他說，自己出身農家、研究農經、參與農民運動，深刻了解長期的農業問題與挑戰。然而農業問題盤根錯節，「永遠有做不完的事情」，近年假消息更是層出不窮。他強調，堅持專業並持續與大眾溝通，對的事情才能被完成，「我為什麼講說（自己）一生懸命？我看到問題一定要解決，不然我們對不起這個位置。」
「我們最在乎的，還是有沒有把問題解決、有沒有把制度建立起來」，陳吉仲表示，任內完成農民保險立法、口蹄疫拔針、實施綠色環境給付、推動冷鏈技術，農委會已經達成階段性任務。他強調，這些除了是公部門持續努力的成果，更凝聚過去農運、農民、漁民的共同心血，「這才是我們要的農業部門」。
「我就是屏東一個鄉下小孩。」陳吉仲表示，自己沒有政治背景和派系，能在任內盡可能推動農業政策改革，「我覺得這個就值得了」。他和農委會團隊都很樂意聽取各界批評，但重要的是必須形成正面改革，才能讓農業持續往前走。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL