日本厚生勞動省報告：無論男女，都有2成自覺「總是或經常」感到孤獨

日本厚生勞動省於今（1）日，在內閣會議上公布了《令和5年版厚生勞動白皮書》。白皮書分為2個部分，第1部分以「連結與互助的共生社會」為主題，探討人口與家庭結構的變化、繭居族與青少年照顧者所面臨的狀況與對策，以及COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）後，社會的需求。第2部分的主題為「當前的政策問題」，探討了育兒、就業、年金與醫療護理方面，厚生勞動省過去1年的政策方針。

白皮書中探討了民眾的孤獨感，共有5179名男性，以及5939名女性參與訪談。問題分為2個類型，第1種為以「直接詢問」的方式，請受訪者回答自己是否感到孤獨，第2種則以「間接詢問」的方式，以「是否感覺自己沒有跟他人來往」等問題，來了解受訪者的狀態。

直接詢問是否孤獨

在「直接詢問」的部分，將受訪者的回答依孤獨程度分為「總是感到孤獨」、「經常感到孤獨」、「偶爾感到孤獨」、「幾乎沒有感到孤獨」與「完全沒有感到孤獨」。

有5.1％的男性，以及4.6%的女性「總是感到孤獨」、15.7%的男性，以及15.9%的女性「經常感到孤獨」、18.8%的男性，以及20.3％的女性「偶爾感到孤獨」。如果從年齡層來看，「總是感到孤獨」比例最高的，分別是50至59歲的男性（7.3%），以及30至39歲的女性（7.9）。

值得注意的是，從16歲到39歲，女性「總是感到孤獨」的比例皆比男性高，40至49歲時，2者孤獨比例相同，都是5.9％。不過50至79歲時，男性「總是感到孤獨」的比例高過於女性，直到80歲以後，趨勢才又反轉。

間接詢問人際交往狀態

在「間接詢問」的部分，不直接詢問受訪者是否感到孤獨，而是透過詢問其人際交往狀態等，再依照其回答結果，歸類為「總是感到孤獨」、「經常感到孤獨」、「幾乎沒有感到孤獨」與「完全沒有感到孤獨」。

整體而言，有7.8％的男性，以及6.4％的女性「總是感到孤獨」、42.7%的男性與40.7％的女性「經常感到孤獨」、35.5%的男性與38.2％的女性「幾乎沒有感到孤獨」、13.3%的男性與13.7%的女性「完全沒有感到孤獨」。

而從年齡層來看，「總是感到孤獨」比例最高的，分別是30至39歲的男性（10.4%），以及20至29歲的女性（11.2%）。

值得注意的是，除了16至19歲的女性以外，男性與女性在「間接詢問」中，被歸類為「總是感到孤獨」的比例，皆比「直接詢問」來得高。

厚生勞動省在報告中指出，獨居的單身世代的人口比例逐漸上升，從1990年的23.1%，上升至2020年的38%。而雖然希望踏入交往關係的人越來越多，但隨著人際關係的淡化，孤單與孤立的問題也日益凸顯。

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：楊士範