日本厚生勞動省報告：無論男女，都有2成自覺「總是或經常」感到孤獨
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從年齡層來看，「總是感到孤獨」比例最高的，分別是30至39歲的男性（10.4%），以及20至29歲的女性（11.2%）。而獨居的單身世代的人口比例逐漸上升，從1990年的23.1%，上升至2020年的38%。
日本厚生勞動省於今（1）日，在內閣會議上公布了《令和5年版厚生勞動白皮書》。白皮書分為2個部分，第1部分以「連結與互助的共生社會」為主題，探討人口與家庭結構的變化、繭居族與青少年照顧者所面臨的狀況與對策，以及COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）後，社會的需求。第2部分的主題為「當前的政策問題」，探討了育兒、就業、年金與醫療護理方面，厚生勞動省過去1年的政策方針。
白皮書中探討了民眾的孤獨感，共有5179名男性，以及5939名女性參與訪談。問題分為2個類型，第1種為以「直接詢問」的方式，請受訪者回答自己是否感到孤獨，第2種則以「間接詢問」的方式，以「是否感覺自己沒有跟他人來往」等問題，來了解受訪者的狀態。
直接詢問是否孤獨
在「直接詢問」的部分，將受訪者的回答依孤獨程度分為「總是感到孤獨」、「經常感到孤獨」、「偶爾感到孤獨」、「幾乎沒有感到孤獨」與「完全沒有感到孤獨」。
有5.1％的男性，以及4.6%的女性「總是感到孤獨」、15.7%的男性，以及15.9%的女性「經常感到孤獨」、18.8%的男性，以及20.3％的女性「偶爾感到孤獨」。如果從年齡層來看，「總是感到孤獨」比例最高的，分別是50至59歲的男性（7.3%），以及30至39歲的女性（7.9）。
值得注意的是，從16歲到39歲，女性「總是感到孤獨」的比例皆比男性高，40至49歲時，2者孤獨比例相同，都是5.9％。不過50至79歲時，男性「總是感到孤獨」的比例高過於女性，直到80歲以後，趨勢才又反轉。
間接詢問人際交往狀態
在「間接詢問」的部分，不直接詢問受訪者是否感到孤獨，而是透過詢問其人際交往狀態等，再依照其回答結果，歸類為「總是感到孤獨」、「經常感到孤獨」、「幾乎沒有感到孤獨」與「完全沒有感到孤獨」。
整體而言，有7.8％的男性，以及6.4％的女性「總是感到孤獨」、42.7%的男性與40.7％的女性「經常感到孤獨」、35.5%的男性與38.2％的女性「幾乎沒有感到孤獨」、13.3%的男性與13.7%的女性「完全沒有感到孤獨」。
而從年齡層來看，「總是感到孤獨」比例最高的，分別是30至39歲的男性（10.4%），以及20至29歲的女性（11.2%）。
值得注意的是，除了16至19歲的女性以外，男性與女性在「間接詢問」中，被歸類為「總是感到孤獨」的比例，皆比「直接詢問」來得高。
厚生勞動省在報告中指出，獨居的單身世代的人口比例逐漸上升，從1990年的23.1%，上升至2020年的38%。而雖然希望踏入交往關係的人越來越多，但隨著人際關係的淡化，孤單與孤立的問題也日益凸顯。
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
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環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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