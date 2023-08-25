實習是在實習什麼？——學習成為你未來也會想共事的人

文：公關人生相談室

隨著少子化讓大學入學人數一年比一年少，當大學學歷成為標配，加上產業缺工，看起來即將步出校園的學生，只要一出校園應該就有工作機會。然而，企業搶人才的手，也從即將步入社會的新鮮人向下延伸到實習生甚至是高中職學生，實習成為了學生進入企業的前哨戰，也是步入職場的試紙。

有人看待實習當作是讓自己去體驗企業文化的機會，也一併檢驗一下自己之於某些產業的適配性；有人把實習當作進入理想企業的敲門磚，透過一個個實習經歷的積累，希望能夠換到夢想公司搖滾區的門票。

另外，也有一些人，看待實習沒那麼正面，認為實習就只是雇主想要聘用廉價勞力，來彌補產能高峰時期的人力空缺，或是想把實習生當免洗筷使用。

從自己經歷過的實習，一直到在不同公司，帶過許多不同年紀與專業的實習生，對於稍有年資的職場人看來，實習與其說是見習，或許更像是一段跟公司、企業文化、老闆、同事等互相接近，並試探彼此需求與所能提供價值的過程。

那些已經畢業多年，只要有換工作需求，主管還是願意幫忙說上幾句好話，或是仍願意讓人保持聯絡的實習生，或許都有些共同特性——無論是正直可靠、具備團隊合作精神，或是有著可補足團隊技能的能力，這或許也正是實習可以為個人與企業創造的價值。

實習的目的，其實主要就是：一、弄清楚商業世界與職場的邏輯；二、測試自己技能於真實情境的能力估值；三、成為一個更好版本的自己。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

一、弄清楚商業世界與職場的邏輯

不同於學校是學生付學費取得學習的機會，老師往往也看在學生還在學習的份上，無論是遲交作業或是報告，可能還會抱著給予機會的心情網開一面。然而，在商業世界與職場上，所有的工作項目，都來自於特定目的與真實市場需求，每一項再小的工作，背後都有人力、物力與時間甚至是機會成本的標價。

初入職場的學生，很常發生的狀況是弄不清楚工作的優先順序，碰到問題可能也不敢問，用拖延作為策略，直到最後逼不得已，才匆匆弄出一個完成度可能差強人意的工作成果。搞懂部門在公司存在的目的、部門被要求的目標，甚至向公司裡混得比較好的前輩學習，了解對方是弄懂了哪些遊戲規則、做對了什麼，才可以持續在這場遊戲中存活下來？

職場不太像是現在流行的手遊，無論玩到哪裡，只要儲存進度，下次繼續就著上次的進度繼續玩就好；即便是技能尚不足的角色，都還可以靠課金繼續保持優勢。職場更像是早期的電視遊樂器，每一次的任務都是單一事件，無論跑了多久、跑了多遠，只要這次沒能破關，下次就只能重來。

於是，玩家除了讓自己的技能更熟練之外，也必須要時時保持警戒，時時警覺在挑戰關卡中有可能遭遇的風險與意外，也避免去踩之前自己或別人已經踩過的坑。

當自己終於弄懂了某個遊戲的規則之後，或許又因為組織調整、輪調還是換客戶，必須再重新適應新的遊戲，並產出屬於自己的破關攻略。這時，可能也有機會基於過往的破關經驗，進行某些技能的平行移轉，再次突破新的遊戲關卡。

二、測試自己技能於真實情境的能力估值

在網路原生世代，取得資訊與數位工具的成本，相較於前一個世代低了許多，然而資訊過載的問題，卻好像總是用餐餐吃到飽的規格，癱瘓了使用者的感官，導致後來對於什麼都覺得索然無味。

網路世界資訊的眼花撩亂，以「我」為中心視角的觀看，總讓人有種自己無所不能的錯覺，一直到自己被放入職場中，才意識到真正的大魔王，從來都不在虛擬世界裡，而是跟自己一樣有血有肉，但總是弄不懂在想什麼的人類。

當學校的所學，是用在同學一起合作、只跟老師簡報的專題報告中，通常還可以不計成本、天馬行空；真實職場的專案有客戶、客戶的老闆、客戶的客戶、自己的老闆、自己的同事和合作廠商要應付，之前所習慣的控制感突然間都不可控了，隨之而來的是永遠都在追趕的死線、突發狀況，以及不停的跨公司、部門、團隊甚至是區域的協調。

這也是實習可以讓自己把技能放在市場估值的時候，模擬自己要是被放在報價單上賣給客戶，會是多少錢的標價呢？相較於自己的前輩，中間的差異是什麼？——經驗、技能、團隊管理能力，甚或是能聽懂老闆與客戶需求的能力？

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三、成為一個更好版本的自己

實習除了讓實習生可以在短時間、運用較低成本與風險取得職場經驗外，更是一段鍛鍊自己心性與成熟人格的過程。最終，我們合作的對象都是人，都有自己的野心、目標、優勢、劣勢甚至是憂慮。如何在合作過程中，能體察人性的幽微之處與行事風格的差異，皆有利於自己判斷該採取什麼策略與溝通方式應對，以取得對於雙方、多方與團隊都好的工作成果。

此外，實習也是潛在雇主（或未來幫忙推薦工作的貴人）觀察自己的測試過程。守時、自律且對於工作事項發落有回應，並能及時提供工作成果；誠實地面對自己的不足，而不嘗試掩蓋錯誤，以避免造成團隊更大的損失；願意在他人需要時伸出援手，成為團隊最可靠的後援；這些聽起來好像都很基本，卻是很多實習生摔跤卻不自知的地方。

若實習生都不願意在實習工作時，用自己的行為和表現維護自己的職場信譽時，未來當有好的工作機會時，比自己資深的多的老闆，又怎會願意把自己多年來累積的職場信任資產，賭在一個自己也不願意一起再共事的人身上呢？