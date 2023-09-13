2023/09/13,
生活

2023出國換匯攻略：現金或即期、買入或賣出，我該看哪個價格？

2023出國換匯攻略：現金或即期、買入或賣出，我該看哪個價格？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

如果外幣現鈔沒用完，要再換回台幣，會有較高的價差損失，而且通常得回到原本換匯的銀行，相當不便。建議估算好現金的用量，然後準備好一張出國刷卡方便、手續費合理的信用卡，搭配使用，可以省去不少費用與麻煩喔！

文：洪哲茗（國際特許財務分析師CFA）

疫情解封後的第一個暑假，你是否準備好出國了呢？出國旅遊，當然別忘了換外幣，以下是幾點是財務顧問提點的換匯小提點喔！

報價霧煞煞，我該看哪個價格

走進銀行大廳，看著外幣報價看板，要換現鈔的人該看哪個價格呢？

  • 現金或即期：要換現鈔的人，看的就是現金這邊的報價，至於即期則是兌換後存入外幣帳戶的存款價格。
  • 買入或賣出：這邊的買入或賣出匯率，是以銀行的角度來報價的。也就是說，如果我們是要買外匯的話，看的是「賣出匯率」喔！所以說，要兌換外幣現鈔的朋友，要看的就是「現金賣出匯率」！因為外幣現鈔有庫存的成本，所以匯率會高於即期賣出匯率喔！
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截圖自台灣銀行網站

外幣ATM提領好方便

現在網路、手機換匯相當方便，所以也可以先在網路銀行換匯，存入外幣帳戶中，等到要出國前再到該行的外幣ATM提領，銀行僅會酌收一些手續費，相當方便！而且好處是可以不用上班時間到櫃台排隊，既節省時間又保有彈性。

現金酌量換，不足才刷卡

如果外幣現鈔沒用完，要再換回台幣，會有較高的價差損失，而且通常得回到原本換匯的銀行，相當不便。建議估算好現金的用量，然後準備好一張出國刷卡方便、手續費合理的信用卡，搭配使用，可以省去不少費用與麻煩喔！

出國旅遊要玩得開心，事前規劃是不可少的。最後提醒大家，不僅僅行程要規劃，出國旅費也要做好規劃，才不會落得「出國山珍海味、回國月底吃土」的窘境喔！

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本文由定方財務顧問授權轉載，原文發表於此
原標題：2023出國換匯攻略

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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