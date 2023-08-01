綠營民主大聯盟第6位退選：許展維退出屏東立委選舉，民進黨將改提誰？

民進黨屏東第2選區立委參選人許展維，因涉嫌違反政府採購法並以新台幣20萬元交保後，宣布退出屏南立委選舉，坦然面對司法調查。目前，屏東第2選區僅蘇震清兒子，無黨籍的蘇孟淳宣布參選，國民黨人選未定，而民進黨將重新徵召提名，莊瑞雄被看好接棒。

許展維：不讓個人影響民進黨整體

昨（31）日，現任屏東縣議員許展維在臉書粉專上宣佈，退出下屆屏南立委選舉。日前因為短報政治獻金而牽扯到司法，他將配合調查以釐清事實。而為了不讓個人事件傷害到民進黨，也為了顧全明年的總統大選，他才宣布退選。

許展維提到：「總統大選要贏、國會過半才是我要的，我個人坦蕩，一定坦然面對司法，證明自己的清白，但當下，我不能讓人以此當藉口，影響整體總統、立委大選！」

許展維表示，20年的黨公職生涯中，他親力親為替選民服務。一直以來，他也在政治路上秉持清廉，如今卻被貪污、維護家族利益而推出政三代的對手所攻擊，情何以堪？

許展維承諾：「絕對不會推出我的孩子接班參選，更不會無所不用其極地跟國民黨合作，我會堅定捍衛我的政治信仰與價值。」

然而，昨日剛宣布退選後，當晚許展維的服務處就遭人放鞭炮。許展維斥責，這是製造恐懼，並已向警方報案。

屏東第2選區立委的新人選？

許展維宣布退選之後，外界普遍看好曾於2015年的屏東縣立委補選勝出、現任民進黨不分區立委莊瑞雄接棒。然而，今（1）日，莊瑞雄在立法院接受媒體聯訪時表示，提名策略小組一定有其他更好的人選。

針對是否代替許展維出戰屏東第2選區，莊瑞雄回應，他上次已經擔任過救火隊，讓更沒有包袱的人下去全力拚戰比較好。他表示，過去曾擔任立委蘇震清的總幹事，基於人情義理跟政黨倫理，這次如果又要下場將無法跟鄉親交代，且人情上過意不去。

民進黨團幹事長劉世芳指出，莊瑞雄是戰力強的立委，而黨中央會做最好的考量。

目前，屏東第2選區僅無黨籍蘇孟淳宣布參選，國民黨人選未定，而民進黨將重新徵召提名。

蘇孟淳是現任屏東第2選區立委蘇震清的兒子，蘇震清先前因涉入SOGO索賄案，於2021年宣布退出民進黨。今年5月，立法院通過「排黑條款」，蘇震清因而無法競選連任，便宣布將由兒子蘇孟淳「代父出征」參選立委。

綠營成立「民主大聯盟」以來已有6位退選

為了佈局2024立委選舉，今年5月，賴清德啟動成立「民主大聯盟」，秉持「跨黨派、跨世代、跨領域」三大原則，團結社會上更廣泛、更年輕的力量。

然而，截至目前為止，民進黨共計有6人在黨中央提名後退出2024立委選舉，包括桃園市議員楊家俍、宜蘭縣立委陳歐珀、政治評論員李正皓、前民進黨副秘書長林飛帆、基隆市議員張秉鈞，以及昨日宣布退選的屏東縣議員許展維。

據《中央社》報導，桃園市議員楊家俍20多年前，曾在網路上張貼一篇〈深夜孤寂，需要妳的慰藉〉短文，致違反了《兒童及少年性交易防制條例》並留下前科。然而，他擔心因為個人瑕疵，影響黨的改革，而主動向民進黨提出放棄提名資格的申請。之後，民進黨改提名劉仁照出戰桃園第5選區。

基隆市議員張秉鈞則是因涉嫌詐領助理費案遭收押，由其家人代為宣布退選。《中央社》報導，日前張秉鈞不服羈押提起抗告，台灣高等法院指出，張秉鈞涉《貪污治罪條例》本刑為5年以上重罪，犯罪嫌疑重大，且有串供證之虞，裁定抗告駁回。

針對民主大聯盟接連6人退選是否衝擊賴清德的威望，民進黨團幹事長劉世芳今日受訪時表示：「不要太懷疑民主大聯盟的戰鬥力，到目前為止民主大聯盟團結性非常高，尊重個別人選要退選或無法繼續接受徵召參選，到最後選舉才知道誰戰鬥力比較旺盛。」

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範