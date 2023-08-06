《高溫殺人：焦土行星的生與死》：「極端高溫」不只是一種現象，還是一個殺人凶手

我們想讓你知道的是
位處亞熱帶與熱帶的台灣，對上述場景應該頗有共鳴。谷戴爾告訴我們，「極端高溫」不只是一種現象，還是一個殺人凶手。我們必須懼怕，必須瞭解它的手段，必須對它採取行動。
文：閻紀宇
強烈熱帶氣旋蹂躪非洲東岸超過一個月，龍捲風將美國南部小鎮從地圖上抹除，加拿大野火引發北美洲罕見霾害，煉獄級熱浪侵襲亞洲、歐洲、北非、北美洲，希臘從離島到本土被野火吞噬。2023年才過一半，我們還需要多少「證據」才會相信：人類掀起的氣候危機正全面失控，必須採取大規模及時行動？
這幾年在台灣恐怕不太能切身感受到何謂「極端天氣」，連颱風也成了稀客，我們對重大相關事件——悲慘災難、最新記錄、最新研究、國際會議——似乎也興趣缺缺。然而有一項效應，台灣再怎麼得天獨厚或幸運也難逃衝擊：高溫。
四年前的夏天，長期關注氣候變遷的美國記者與作家谷戴爾（Jeff Goodell）來到亞利桑那州首府鳳凰城（Phoenix），那天氣溫高達攝氏46度，他不以為意，從下榻旅館步行前往一場會面的目的地，走了十二個街區（block）。好不容易走到時，他的心臟猛烈搏動，整個人嚴重暈眩。他心下了然，自己剛剛冒著致命風險經歷了一場「高溫之旅」。
這是谷戴爾新書《高溫殺人：焦土行星的生與死》（The Heat Will Kill You First: Life and Death on a Scorched Planet）的寫作緣起。他如此鋪陳主角的登場：「當高溫來臨，它無形無影。它不會拗彎樹枝，不會吹拂你的髮絲掠過你的臉龐讓你有所知覺，不會讓大地震動。它只會包圍住你，以你無法預期或掌控的方式對你發生作用。你冒汗，心搏加速，口乾舌燥，視線逐漸模糊。你覺得太陽像槍管一樣對準你；周遭花草樹木似乎在哭泣；鳥兒從天際消失，深藏在陰影中。汽車不可碰觸，物體開始褪色，空氣聞起來像在燃燒。還沒有看到火之前，你已經可以想像它。」
位處亞熱帶與熱帶的台灣，對上述場景應該頗有共鳴。谷戴爾告訴我們，「極端高溫」不只是一種現象，還是一個殺人凶手。我們必須懼怕，必須瞭解它的手段，必須對它採取行動。
書中一樁案例：2021年8月，加州一對夫婦與1歲幼兒、他們的狗狗陳屍在家附近一條健行小徑，身上沒有外傷，體內沒有毒物反應。兩個月後驗屍報告出爐：這是一樁「高溫殺人」事件，當天氣溫達到攝氏43度，這一家四口在錯誤時間出現在錯誤地點，被高溫下了毒手。
如果氣候變遷報告常提到的平均升溫1度、1.5度、2度看似不痛不癢，那麼鳳凰城的連續19天超過43度呢？西班牙加泰隆尼亞（Catalonia）的新記錄45.4度呢？巴基斯坦傑科巴巴德（Jacobabad）與中國新疆吐魯番的52.2度呢？這些發生在今年7月的極端氣候事件將是全球各地的新常態。
《高溫殺人》是一部關於全球高溫日益「走極端」的末日啟示錄（Apocalypse）。全球暖化效應不再只是溫水煮青蛙，不再只是預言二十一世紀中後期的遠慮，不再只是遙遠第三世界窮國首當其衝。夏季極端高溫隨時隨地都會出現。當熱浪殺人，被害者可能近在你我咫尺，甚至可能就是你我。就連加拿大這樣的溫帶先進國家也在劫難逃，2021年夏天，緯度比日本北海道還高的卑詩省（British Columbia）創下49.6度新記錄，熱浪奪走619人性命。
《高溫殺人》全書十四章，縱橫於極地冰層消融、海洋珊瑚滅絕、熱帶蚊蚋擴散等傳統暖化議題之間，但最怵目驚心的部分還是在揭示高溫與人體的關係，尤其是極端高溫如何破壞人體巧妙但脆弱的冷卻（排汗）機制，讓人們從體內癱瘓、崩潰、溶解，其破壞層級細微到細胞壁與蛋白質分子。對於這樣的風險，我們的瞭解與防備顯然還不足夠。
2003年巴黎熱浪期間，一名女子渡假後回到公寓，驚見牆上、地上都是血水。原來樓上一位老人家活活熱死，多日無人聞問，屍身在高溫中化成血水，滲入樓下住戶。
當然，所有的生物都有一個不太冷、不太熱的「金髮姑娘區」（Goldilocks Zone），都有溫度適應的門檻。一旦環境溫度升得太快、升得太多，不管是人類、植物（包括農作物）或其他動物，恐怕都是死路一條。
而且高溫熱浪不僅扼殺生命，還會重創我們的基礎設施，橋梁鋼材會變脆弱，瀝青路面會軟爛，飛機無法起飛，iPhone無法使用。
很多人自然會想，只要打開空調，不愁熱浪肆虐。但空調在世界大部分地區（尤其全球南方）並不普及，能保護的對象極其有限；而且谷戴爾提醒，我們要為空調付出惡性循環的代價：讓自己涼快的同時，我們也讓地球變得更熱。此外，大城市中數百萬部空調系統同時運作，也形同與供電網對賭：「一旦發生長時間斷電，商業會停擺，學校要關閉，人們會死亡。」（谷戴爾現居德州南部的奧斯丁〔Austin〕，不得不使用空調。）
該怎麼辦？谷戴爾描述的高溫危機並不是警告或預言，而是已經發生、正在發生，採取行動早已是刻不容緩。除了釜底抽薪的溫室氣體減排，還有許多來自科學家、工程師、在地民眾的務實解決方案，受威脅城市也必須發展出自家的「氣候文化」（climate culture），來適應已經降臨的高溫新常態。換言之，雖然《高溫殺人》一書中「死亡」無所不在，卻還是相信從國家、企業到個人都大有可為。作者警世，但並不悲觀。
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL