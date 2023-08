《高溫殺人：焦土行星的生與死》：「極端高溫」不只是一種現象，還是一個殺人凶手

文:閻紀宇

強烈熱帶氣旋蹂躪非洲東岸超過一個月,龍捲風將美國南部小鎮從地圖上抹除,加拿大野火引發北美洲罕見霾害,煉獄級熱浪侵襲亞洲、歐洲、北非、北美洲,希臘從離島到本土被野火吞噬。2023年才過一半,我們還需要多少「證據」才會相信:人類掀起的氣候危機正全面失控,必須採取大規模及時行動?

這幾年在台灣恐怕不太能切身感受到何謂「極端天氣」,連颱風也成了稀客,我們對重大相關事件——悲慘災難、最新記錄、最新研究、國際會議——似乎也興趣缺缺。然而有一項效應,台灣再怎麼得天獨厚或幸運也難逃衝擊:高溫。

四年前的夏天,長期關注氣候變遷的美國記者與作家谷戴爾(Jeff Goodell)來到亞利桑那州首府鳳凰城(Phoenix),那天氣溫高達攝氏46度,他不以為意,從下榻旅館步行前往一場會面的目的地,走了十二個街區(block)。好不容易走到時,他的心臟猛烈搏動,整個人嚴重暈眩。他心下了然,自己剛剛冒著致命風險經歷了一場「高溫之旅」。

這是谷戴爾新書《高溫殺人:焦土行星的生與死》(The Heat Will Kill You First: Life and Death on a Scorched Planet)的寫作緣起。他如此鋪陳主角的登場:「當高溫來臨,它無形無影。它不會拗彎樹枝,不會吹拂你的髮絲掠過你的臉龐讓你有所知覺,不會讓大地震動。它只會包圍住你,以你無法預期或掌控的方式對你發生作用。你冒汗,心搏加速,口乾舌燥,視線逐漸模糊。你覺得太陽像槍管一樣對準你;周遭花草樹木似乎在哭泣;鳥兒從天際消失,深藏在陰影中。汽車不可碰觸,物體開始褪色,空氣聞起來像在燃燒。還沒有看到火之前,你已經可以想像它。」

位處亞熱帶與熱帶的台灣,對上述場景應該頗有共鳴。谷戴爾告訴我們,「極端高溫」不只是一種現象,還是一個殺人凶手。我們必須懼怕,必須瞭解它的手段,必須對它採取行動。

書中一樁案例:2021年8月,加州一對夫婦與1歲幼兒、他們的狗狗陳屍在家附近一條健行小徑,身上沒有外傷,體內沒有毒物反應。兩個月後驗屍報告出爐:這是一樁「高溫殺人」事件,當天氣溫達到攝氏43度,這一家四口在錯誤時間出現在錯誤地點,被高溫下了毒手。

如果氣候變遷報告常提到的平均升溫1度、1.5度、2度看似不痛不癢,那麼鳳凰城的連續19天超過43度呢?西班牙加泰隆尼亞(Catalonia)的新記錄45.4度呢?巴基斯坦傑科巴巴德(Jacobabad)與中國新疆吐魯番的52.2度呢?這些發生在今年7月的極端氣候事件將是全球各地的新常態。

《高溫殺人》是一部關於全球高溫日益「走極端」的末日啟示錄(Apocalypse)。全球暖化效應不再只是溫水煮青蛙,不再只是預言二十一世紀中後期的遠慮,不再只是遙遠第三世界窮國首當其衝。夏季極端高溫隨時隨地都會出現。當熱浪殺人,被害者可能近在你我咫尺,甚至可能就是你我。就連加拿大這樣的溫帶先進國家也在劫難逃,2021年夏天,緯度比日本北海道還高的卑詩省(British Columbia)創下49.6度新記錄,熱浪奪走619人性命。

《高溫殺人》全書十四章,縱橫於極地冰層消融、海洋珊瑚滅絕、熱帶蚊蚋擴散等傳統暖化議題之間,但最怵目驚心的部分還是在揭示高溫與人體的關係,尤其是極端高溫如何破壞人體巧妙但脆弱的冷卻(排汗)機制,讓人們從體內癱瘓、崩潰、溶解,其破壞層級細微到細胞壁與蛋白質分子。對於這樣的風險,我們的瞭解與防備顯然還不足夠。

2003年巴黎熱浪期間,一名女子渡假後回到公寓,驚見牆上、地上都是血水。原來樓上一位老人家活活熱死,多日無人聞問,屍身在高溫中化成血水,滲入樓下住戶。

當然,所有的生物都有一個不太冷、不太熱的「金髮姑娘區」(Goldilocks Zone),都有溫度適應的門檻。一旦環境溫度升得太快、升得太多,不管是人類、植物(包括農作物)或其他動物,恐怕都是死路一條。

而且高溫熱浪不僅扼殺生命,還會重創我們的基礎設施,橋梁鋼材會變脆弱,瀝青路面會軟爛,飛機無法起飛,iPhone無法使用。

很多人自然會想,只要打開空調,不愁熱浪肆虐。但空調在世界大部分地區(尤其全球南方)並不普及,能保護的對象極其有限;而且谷戴爾提醒,我們要為空調付出惡性循環的代價:讓自己涼快的同時,我們也讓地球變得更熱。此外,大城市中數百萬部空調系統同時運作,也形同與供電網對賭:「一旦發生長時間斷電,商業會停擺,學校要關閉,人們會死亡。」(谷戴爾現居德州南部的奧斯丁〔Austin〕,不得不使用空調。)

該怎麼辦?谷戴爾描述的高溫危機並不是警告或預言,而是已經發生、正在發生,採取行動早已是刻不容緩。除了釜底抽薪的溫室氣體減排,還有許多來自科學家、工程師、在地民眾的務實解決方案,受威脅城市也必須發展出自家的「氣候文化」(climate culture),來適應已經降臨的高溫新常態。換言之,雖然《高溫殺人》一書中「死亡」無所不在,卻還是相信從國家、企業到個人都大有可為。作者警世,但並不悲觀。