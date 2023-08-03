有生產石油和傳統汽車產業的馬來西亞，能在電動車時代開創新局嗎？

在馬來西亞生產電動車（EV），是切實可行，抑或是天方夜譚？

說到燃油汽車產業，眾所周知大馬早已涉獵其中。在1960年代初，大馬開始整車進口供國民購買；隨後20年間，有意扶持汽車生產業的大馬，邁入散件組裝階段。到了1980年代，眼見汽車工業逐漸成熟，時任首相馬哈迪動念打造性價比高的汽車自主品牌。

1983年，第一家大馬國產車公司「普騰」（Proton）正式成立，10年後第二家汽車公司「第二國產車」（Perodua）在國內市場亮相。由於普騰和第二國產價格誘人，多年來相互稱霸國內汽車銷售市場龍頭。在2022年，這兩家國產車品牌一共佔據國內銷售市佔率58%。

值得一提的是，一直到2017年越南國產車品牌VinFast誕生為止，大馬一直是東南亞唯一掌握自主國產車品牌的國家。

歷經數十年發展，大馬燃油車業和市場可謂百花齊放，除普騰和第二國產車外，不少國外品牌也已插旗大馬生產和銷售汽車，包括日本的豐田（Toyota）及本田（Honda）、韓國的起亞（Kia）、現代（Hyundai）、德國的寶馬（BMW）等。但以銷量來看，兩大國產車品牌始終領先群雄。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 圖為馬來西亞國產Proton X90的新車推介活動。

大馬90年代打造國產電動車

然而提到電動車業，少有人知，在電動車還沒獲得市場關注，生產技術也未臻成熟之時，大馬早已進場佈局，且一起步便是雄心勃勃打造國產電動車品牌。

1996年，在馬哈迪的大力推動下，由大馬能源巨頭「國家能源」（TNB）、英國研發公司Frazer-Nash Research （FNR）合資成立的「大馬電動汽車公司」（POEM）正式成立。其時FNR負責提供電動車技術，而國家能源則負責生產汽車。那時候，全球電動車巨頭特斯拉（Tesla）亦尚未誕生。