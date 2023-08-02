「休克療法」搞垮俄羅斯，再成為吹捧中國的「洋護法」，唐獎頒給薩克斯真是台灣之恥

去（2022）年，台灣唐獎宣布把「永續發展獎」頒發給美國人傑佛瑞・薩克斯（Jeffrey Sachs）。當時筆者已猛烈批評：「我就想知道，這麼荒謬的獎是誰評的？簡直是台灣的恥辱。頒獎禮過了嗎？到時會有台灣人民到場抗議嗎？」

原來頒獎禮推到了今年，最近，台灣唐獎組委會還請薩克斯現場領獎兼做演講。筆者有關此事為「台灣之恥」的看法完全沒有變。

或許台灣人民不太了解薩克斯此人。近年來，中國搞大外宣，自己人宣傳當然會被視為政治宣傳（propaganda），於是不得不找「洋護法」，為中國的「制度性優越」、「全過程民主」、「人類命運共同體」、「東升西降」等。這些護法為數眾多，但和一切中國式歧視一樣，歐美系統的護法最「高級」，第三世界（亞非拉）的等級就低一級。

經常發表文章挺中國的「高級洋護法」，根據筆者自己的總結，大概有「四大」。哪四大？美國的薩克斯、英國的羅思義（John Ross，中國人民大學重陽金融研究院高級研究員）、英國的馬丁雅克（Martin Jacques，復旦大學中國研究院客座教授）、新加坡的馬凱碩（Kishore Mahbubani）四人是也。

人們見到他們的文章大可繞道，不然也要記得批判性閲讀。

這四個人中，薩克斯的名氣最大。根據他自己的網站，他是「世界知名的經濟學教授，暢銷書作家，創新教育學家，在可持續發展方面的全球領袖」。哥倫比亞大學「大學教授」（University Professor），前任哥倫比亞大學「地球研究所」主任，現任「可持續發展中心」主任。在聯合國也曾擔任一系列顧問職務等等。

他形容自己「薩克斯因其大膽而有效的戰略而廣受認可，這些戰略旨在應對複雜挑戰，包括擺脫極度貧困、全球應對人為引起的氣候變化、國際債務和金融危機、國家經濟改革以及控制大流行和傳染性疾病。」