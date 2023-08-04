直到我從「步行者天堂」日本回來，才發現台灣的道路思維停留在「四輪至上主義」

文：sunthenews09

最近台灣行人用路權的議題吵翻天，在網路上有各種影片行人挑戰汽機車。某個網紅用激烈的手段維護，像是用汽笛叭未禮讓的駕駛，或是直接罵三字經、踩上違停斑馬線的汽車引擎蓋，底下留言釣出一堆四輪大爺，嗆聲說什麼時候網紅被搞死都不知道。但也有一些理性的留言，如：汽車跟行人都互相為對方思考一下，駕駛停下來，行人可以加快步伐。

我本來的想法也是上面理性的留言那樣。直到我從日本旅遊回來，才發現我們的思維好像都是停留在四輪至上主義，或者行人害怕飆仔駕駛，唯恐哪天被撞死。

步行者天堂，未上斑馬線車輛已停讓

這是我在日本最驚訝的一件事，到路口的車輛一定會放慢速度，我的腳還沒踏上斑馬線，他們就先停下等你了。更有禮貌的駕駛，看我們是外國人，還會比「你先請」的手勢，我也順勢的快步通行並鞠躬。

對於本地人已經是稀鬆平常的事，行人也不會刻意加快腳步，在京都市區也會看到好幾輛轉彎車禮讓行人的景象。就算沒有轉彎號誌，只有綠燈而已，我們也不曾看到台灣網友說的：全部轉彎車停等，只會造成交通混亂，不如轉彎號誌跟行人號誌分開。

我們熟知的行人帝王條款，就是〈日本道路交通法第38條第二項〉：路人相較於車輛有優先用路權，即使沒有斑馬線，車輛也不得妨礙行人通行。其他像是接近行人穿越道時必須保持在隨時可以停讓行人的速度。

接著看我們的台灣，最近修法〈道路交通管理處罰條例第44條〉：有行人穿越時，駕駛未暫停禮讓行人，可以處1200－6000罰緩。要注意規定是說「暫停」，緩速滑行也算違規喔。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

行人也有規範，共創美好道路環境

在日本行人備受尊重，優先用路權也是被刻在法規內的，但是你知道嗎？日本的《道路交通法》同時規定了行人該遵守的準則，創造了安全的用路環境，讓我們看看有那些吧：

在有人行道的地方請走人行道。 在沒有人行道的地方請沿著道路的右側通行。 當橫穿馬路時，應遵守十字路口的交通信號燈（行人專用信號燈），在沒有行人專用信號燈的地方，請走人行橫道。 請利用過街天橋或地下通道。 橫穿馬路時應注意道路的兩邊，在確認沒有車輛通行或車輛停止時方可通行。 在綠燈通過人行橫道時也應注意向右或向左拐彎的車輛。 絕對不可突然跑到馬路上。 不得在馬路上玩耍。 在視野不開闊的道路上，應先停下來確認左右安全後方可通行。 在鐵道道口前，應先停下來確認左右安全後方可通行。 夜間應盡量穿著帶有反光材質或鮮艷的服裝。

基本上就是有專用道就走專用道，在通行時也要注意車輛，行人也不要在馬路上玩耍。但是並沒有規定行人要快步穿越這一項。看到網路留言說：行人慢慢走會造成交通擁塞，每次看到都會很賭爛。這種四輪大爺的留言我覺得大可不必，我覺得他們可以親自到日本，看看進步的國家是長怎麼樣。

我的觀點

在京都的時候我們很常講一些幹話，其中我覺得不勝唏噓的是：我們現在被日本寵壞，過馬路時都不會思考，因為都會讓我們，回台灣的時候會不會被撞死阿？講出這句話不是我們在自黑，而是真的會在台灣發生的事情。

之前有孕婦開車撞到了過馬路的母女，看到這則新聞時真的是痛心不已，有時候一個不注意就導致了家庭破碎。我想在這邊回應並提倡一些關於行人路權的事情。

車輛在無號誌路口時應減速慢行，小路就算有號誌但也有注意路況。 轉彎時應減速看有無行人要通過。 在通過路口時，後方車輛應與前方車輛保持適當行車距離，避免前方要讓行人時追撞，因為肇責在你，別在網路上亂罵人。

第三點很明顯是回應我在臉書看到的智障留言，什麼叫做應看適當的路況再禮讓行人？後面的車到底要開多快、跟多近才會撞到前方要禮讓的車輛，當然前車疾煞另當別論。

我最想說的是，不是開四輪的就是大爺，別動不動就想找人幹架，禮讓行人是必須的，因為他們在路上就是弱勢，也不是說機車騎在慢車道就可以叭他，只因為是合法的。上路別急於一時，出意外的後果誰都承擔不起，互相尊重禮讓才是美德。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：步行者天堂-日本，回首看台灣

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航