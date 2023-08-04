直到我從「步行者天堂」日本回來，才發現台灣的道路思維停留在「四輪至上主義」
我們想讓你知道的是
這是我在日本最驚訝的一件事，到路口的車輛一定會放慢速度，我的腳還沒踏上斑馬線，他們就先停下等你了。更有禮貌的駕駛，看我們是外國人，還會比「你先請」的手勢，我也順勢的快步通行並鞠躬。
最近台灣行人用路權的議題吵翻天，在網路上有各種影片行人挑戰汽機車。某個網紅用激烈的手段維護，像是用汽笛叭未禮讓的駕駛，或是直接罵三字經、踩上違停斑馬線的汽車引擎蓋，底下留言釣出一堆四輪大爺，嗆聲說什麼時候網紅被搞死都不知道。但也有一些理性的留言，如：汽車跟行人都互相為對方思考一下，駕駛停下來，行人可以加快步伐。
我本來的想法也是上面理性的留言那樣。直到我從日本旅遊回來，才發現我們的思維好像都是停留在四輪至上主義，或者行人害怕飆仔駕駛，唯恐哪天被撞死。
步行者天堂，未上斑馬線車輛已停讓
這是我在日本最驚訝的一件事，到路口的車輛一定會放慢速度，我的腳還沒踏上斑馬線，他們就先停下等你了。更有禮貌的駕駛，看我們是外國人，還會比「你先請」的手勢，我也順勢的快步通行並鞠躬。
對於本地人已經是稀鬆平常的事，行人也不會刻意加快腳步，在京都市區也會看到好幾輛轉彎車禮讓行人的景象。就算沒有轉彎號誌，只有綠燈而已，我們也不曾看到台灣網友說的：全部轉彎車停等，只會造成交通混亂，不如轉彎號誌跟行人號誌分開。
我們熟知的行人帝王條款，就是〈日本道路交通法第38條第二項〉：路人相較於車輛有優先用路權，即使沒有斑馬線，車輛也不得妨礙行人通行。其他像是接近行人穿越道時必須保持在隨時可以停讓行人的速度。
接著看我們的台灣，最近修法〈道路交通管理處罰條例第44條〉：有行人穿越時，駕駛未暫停禮讓行人，可以處1200－6000罰緩。要注意規定是說「暫停」，緩速滑行也算違規喔。
行人也有規範，共創美好道路環境
在日本行人備受尊重，優先用路權也是被刻在法規內的，但是你知道嗎？日本的《道路交通法》同時規定了行人該遵守的準則，創造了安全的用路環境，讓我們看看有那些吧：
- 在有人行道的地方請走人行道。
- 在沒有人行道的地方請沿著道路的右側通行。
- 當橫穿馬路時，應遵守十字路口的交通信號燈（行人專用信號燈），在沒有行人專用信號燈的地方，請走人行橫道。
- 請利用過街天橋或地下通道。
- 橫穿馬路時應注意道路的兩邊，在確認沒有車輛通行或車輛停止時方可通行。
- 在綠燈通過人行橫道時也應注意向右或向左拐彎的車輛。
- 絕對不可突然跑到馬路上。
- 不得在馬路上玩耍。
- 在視野不開闊的道路上，應先停下來確認左右安全後方可通行。
- 在鐵道道口前，應先停下來確認左右安全後方可通行。
- 夜間應盡量穿著帶有反光材質或鮮艷的服裝。
基本上就是有專用道就走專用道，在通行時也要注意車輛，行人也不要在馬路上玩耍。但是並沒有規定行人要快步穿越這一項。看到網路留言說：行人慢慢走會造成交通擁塞，每次看到都會很賭爛。這種四輪大爺的留言我覺得大可不必，我覺得他們可以親自到日本，看看進步的國家是長怎麼樣。
我的觀點
在京都的時候我們很常講一些幹話，其中我覺得不勝唏噓的是：我們現在被日本寵壞，過馬路時都不會思考，因為都會讓我們，回台灣的時候會不會被撞死阿？講出這句話不是我們在自黑，而是真的會在台灣發生的事情。
之前有孕婦開車撞到了過馬路的母女，看到這則新聞時真的是痛心不已，有時候一個不注意就導致了家庭破碎。我想在這邊回應並提倡一些關於行人路權的事情。
- 車輛在無號誌路口時應減速慢行，小路就算有號誌但也有注意路況。
- 轉彎時應減速看有無行人要通過。
- 在通過路口時，後方車輛應與前方車輛保持適當行車距離，避免前方要讓行人時追撞，因為肇責在你，別在網路上亂罵人。
第三點很明顯是回應我在臉書看到的智障留言，什麼叫做應看適當的路況再禮讓行人？後面的車到底要開多快、跟多近才會撞到前方要禮讓的車輛，當然前車疾煞另當別論。
我最想說的是，不是開四輪的就是大爺，別動不動就想找人幹架，禮讓行人是必須的，因為他們在路上就是弱勢，也不是說機車騎在慢車道就可以叭他，只因為是合法的。上路別急於一時，出意外的後果誰都承擔不起，互相尊重禮讓才是美德。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：步行者天堂-日本，回首看台灣
延伸閱讀
- 大數據看「行人地獄」：民眾最在意「走斑馬線仍遭車撞」，罰款提高仍有網民不買單？
- 台灣「行人地獄」怎麼救？應效仿美國徹底落實「先停再駛」與「行人完全路權」
- 一個機車四竄、危險四伏的城市，真的是大多數人都想要的生活環境？
- 道路共享的真正意義：「肉包鐵」爭取合理路權，不等於搶奪「鐵包肉」的路權
- 請把路還給大家：不偏袒任何一種移動方式，才是「道路平權」的核心
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。
責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
Tags：
【市調】九成以上家長有意願讓孩童施打腸病毒疫苗：關於疫苗不可不知的四大關鍵
我們想讓你知道的是
腸病毒來勢洶洶，為了瞭解父母對於預防腸病毒的認知是否充足，以及是否具備相應的預防措施，本文與TNL Research關鍵議題研究中心合作線上問卷調查，進行進一步分析，及提供在施打腸病毒疫苗前家長必須知道的相關資訊。
COVID-19尚未完全平息，但隨著防疫解封，今年的夏天，讓爸媽膽戰心驚的腸病毒也捲土重來，依據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至7月11日，腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，均為5歲以下幼童，現七月時值暑假，學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，緊接著就是九月開學季，可預期會有另一波感染高峰，家長仍不可掉以輕心！
腸病毒71型有多嚴重？家長不可不知的三大症狀
本次網路調查期間為2023年6月5日～2023年6月12日，調查條件為25～40歲，家中育有2個月～未滿6歲的孩童，回收總樣本數401份。調查數據顯示，超過半數（51.6%）的受訪者，家中孩童曾感染過腸病毒，可說是幼童家長夏日的心頭惡夢。
然而，很多家長都有這樣的疑惑：「曾看過網路上關於腸病毒感染併發重症的相關新聞；也聽聞過身邊朋友分享家中小朋友感染腸病毒，但很快就復原的例子。」究竟為什麼腸病毒會有重症、輕症之分？首先，要先對腸病毒的種類有基本的認識。
腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可再分為多種型別，共有數十多種。在所有腸病毒種類中，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年高達405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%。
所以，雖然多數腸病毒感染屬於較輕度病例，但部分類型如腸病毒71型，致死率可高達19.3%，重症的發病過程很快速，大多於發病後2－7天出現，平均為發病後3天出現併發症，可能在數小時至數天內死亡。當孩子感染腸病毒時，父母最好多陪伴、多觀察，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
- 感染腸病毒71型常出現的症狀如下：
- 發燒時間較長：常超過3天，體溫可超過39度
- 手足口症狀：在手、足、口腔後方、膝蓋、臀部等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
- 中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
家長都如何關注腸病毒預防資訊？醫療院所衛教＆網路新聞管道佔最大宗
若問到家長都如何獲取腸病毒預防相關資訊時，發現高達62.3％的家長以「醫療院所衛教」管道作為獲取腸病毒預防相關資訊的管道，具備專業權威以及精準醫療資訊的機構，無疑仍是家長心中信任度最高的資訊來源；不過也有超過半數（56.3%）的人會從「網路新聞」獲取腸病毒預防相關知識，位居第三的「社群媒體」管道也佔47.3％；可見更迭快速的網路社群，也是家長關注醫療資訊的重要平台。
腸病度重症預防在今年有了新曙光——那就是「腸病毒71型疫苗」即將上市，調查發現，已有61.2%的家長知道疫苗即將上市的消息。另外，兒童感染症醫學會最新公布的建議中提到，所有兒童滿2個月至未滿6歲，應接種腸病毒 71 型疫苗。但在施打前，先來看看家長最關心的問題是什麼？
腸病毒71型疫苗即將上市，施打前家長一定要知道的4大重點！
當問卷調查中進一步問到是否有意願讓孩子施打疫苗時，有高達92.6％的家長有意願，顯示大多數家長對於保護孩子免受腸病毒感染造成的重症、終生殘疾甚至死亡有極高的關注和重視。
此外，因為受訪者家中有超過一半比例的孩童曾經歷過腸病毒感染，考量到腸病毒有極高比例是在學校等群聚場合感染．進而造成幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構需採取停課等相關措施，對於家長也可能帶來生活上的不便，如工作上需要請假或須配合停課措施並待在家照顧孩子等，因此對於即將有疫苗上市的消息，多數家長也抱持樂觀的態度。
目前國內即將推出兩支腸病毒71型疫苗，分別是「高端腸病毒71型疫苗」和「安特羅/國光腸病毒71型疫苗」，在選擇腸病毒71型疫苗時，建議家長不妨參考以下幾點調查統計指標，並主動與醫師進行詢問與討論，以瞭解更多關於這些疫苗的資訊，並做出最適合自己孩子的決定。
1. 施打腸病毒疫苗安不安全？(71.6%)：
疫苗的安全性往往需要透過大型的臨床試驗來測試，通常在第三期臨床試驗會有較多受試者參與，因此，疫苗的安全性可以透過「第三期臨床試驗結果」來了解。根據高端腸病毒疫苗仿單以及其第三期臨床試驗的數據指出，受試人數共3,049人，觀察到不良反應包含：接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀；然而上述反應，僅為短暫現象，並可在數日內恢復，非常類似其他兒童常規施打的非活性疫苗常見不良反應。
安特羅/國光腸病毒71型疫苗的第三期臨床試驗尚未完成，根據仿單上初步安全性資料顯示，安全性資料樣本數為1,266人，觀察到的不良反應同樣包含紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。有鑒於兒童感染症醫學會的建議為「2個月至6個月幼兒接種本疫苗之臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗」，因此若有接種上的疑慮，則建議與醫師討論是否適合施打。
2. 疫苗保護力高嗎？(58.5%)、有效保護期間多長？(40.6%)：
目前在台灣，僅有高端腸病毒71型疫苗已完成三期疫苗有效性試驗，證實疫苗保護力達100%（統計分析後為96.8%），結果發表在國際頂尖期刊：The Lancet 刺胳針；而安特羅/國光腸病毒71型疫苗尚未完成第三期疫苗有效性試驗，目前保護力未知。
高端腸病毒71型疫苗真實世界中執行的第三期臨床試驗追蹤長達2年，且在追蹤期間施打疫苗的受試者皆無輕重症感染；安特羅/國光無臨床疫苗有效性保護力及長期追蹤數據，無法實證是否能有長期保護效果。
3. 藥廠認證？(40.0%) ：
高端疫苗在新竹生醫園區設立了台灣第一座具有量產規模且符合國際標準（PIC/S GMP）的細胞培養疫苗廠，同一廠房內具有兩條獨立的生產線和一條充填線，腸病毒71型疫苗自原液製造、調劑充填及檢驗放行，都在竹北自有廠中進行，垂直整合的生產形式，可以全面且完整地掌控生產排程及維持高品質。另一方面，安特羅生技則為租用國衛院生物製劑廠細胞培養產線生產疫苗抗原，完成後再運至國光潭子廠進行調劑、充填、分裝以及檢驗放行。（資料來源）
綜合本次調查結果可以得知，九成以上的家長皆有意願讓孩童施打腸病毒71型疫苗，更有六成左右的家長關注疫苗上市相關新聞；接下來即將進入暑假，根據往年統計，預估九月開學季又會有另一波腸病毒感染熱潮，建議家中如有2個月～未滿6歲孩童的家庭，可以持續關注疫苗上市資訊，選擇安全、已證實疫苗保護力以及長期有效的疫苗廠牌，讓孩童遠離腸病毒71型威脅！
參考資料
- 台灣兒童感染症醫學會 (2023). Available at: https://www.pids.org.tw/index.php?route=education/education&path=124 (Accessed: 25 July 2023).
- Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1708-1717. doi:10.1016/S0140-6736(22)00313-0
- Yi EJ, Shin YJ, Kim JH, Kim TG, Chang SY. Enterovirus 71 infection and vaccines. Clin Exp Vaccine Res. 2017;6(1):4-14. doi:10.7774/cevr.2017.6.1.4
- Ho M, Chen ER, Hsu KH, et al. An epidemic of enterovirus 71 infection in Taiwan. Taiwan Enterovirus Epidemic Working Group. N Engl J Med. 1999;341(13):929-935. doi:10.1056/NEJM199909233411301
- Chang LY, Huang LM, Gau SS, et al. Neurodevelopment and cognition in children after enterovirus 71 infection. N Engl J Med. 2007;356(12):1226-1234. doi:10.1056/NEJMoa065954
- "高端"腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000152號
- 安拓伏腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000149號