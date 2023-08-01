2023/08/01,
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法國極限運動家疑潛入香港豪宅後墮樓亡

法國極限運動家疑潛入香港豪宅後墮樓亡
非事發時片段｜Photo credit: 圖片取自IG帳號remnigma

我們想讓你知道的是

香港警方稱一名30歲的法國男子上周在香港住宅區墜樓死亡，一名家庭傭工表示目擊他曾於68樓的住戶拍打窗戶。港媒報導則稱該男子是高空極限運動家Remi Lucidi。

文：德國之聲

香港警方昨日（7月31日）稱，一名法國男子據信上周四（7月27日）在香港一棟高層住宅墜樓身亡。儘管警方沒有透露身份，但港媒報導指出該男子是法國高空極限運動家盧西迪（Remi Lucidi）。

警方稱，他們在香港高檔住宅區的一個露台上發現了這名30歲男子的屍體。在進行了初步調查之後，警方表示他是從屋頂墜落的，但確切死因還需要透過屍檢驗證。警方在發現死者的地點沒有找到遺書，但從死者留下的設備與其中的影片、照片，推測死者從事極限運動，可能是在大樓進行極限運動時受惡劣天氣所困，結果意外墜落。

墜樓前曾求救

包括《南華早報》、《香港01》等媒體稱，該墜樓男子名叫盧西迪，來自法國。事發大樓一戶住宅的家庭傭工向《香港01》表示，當地時間周四晚間曾發現一名外籍男子在68樓的窗戶外拍打求救，因此報警求助，但警方到場時死者已經墜樓身亡。

而據《南華早報》報導，盧西迪當天稍早向大樓保安表示自己要前往40樓「見朋友」，監視器隨後拍到盧西迪搭電梯抵達49樓，接著走樓梯到達大樓頂端。發現事情不對勁的保全後來跟隨著盧西迪到了頂樓，發現通往屋頂的門被打開，但盧西迪卻消失無蹤。

盧西迪在Instagram上的帳戶名稱是「Remi Enigma」，他最新的一篇帖子於7天前發布，是一張從高空俯瞰香港夜景的照片，並且加上Hong Kong以及愛心符號。盧西迪過去在Instagram上發布了許多他到訪世界著名大樓和高塔的自拍照，在墜樓消息傳出後，已經有許多粉絲在Instagram評論區為他哀悼。

（南華早報、香港01、美聯社）

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：法國高空極限運動家疑於香港墜樓亡

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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