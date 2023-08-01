2023/08/01,
經濟

香港第二季GDP按年升1.5%遜預期，分析：陸客消費減

香港第二季GDP按年升1.5%遜預期，分析：陸客消費減
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香港中文大學亞太工商研究所名譽教研學人李兆波說，香港消費開支一向依賴大陸旅客，外界原寄望中港恢復通關後，會帶動大陸旅客來港消費。但受中國經濟不景氣影響，大陸旅客來港消費變很審慎，「以往香港名店都擠滿大陸旅客，大排長龍，但現在這情景很少見到。」

（中央社）港府昨天（31日）公布今年第2季GDP預先估計為按年增1.5%，低於市場預期3.5%，也低於第1季的2.9%。學者分析，第2季私人消費增幅大幅放緩，大陸旅客在港消費大減，及港人熱衷北上消費是原因之一。

港府昨天公布今年第2季本地生產總值（GDP）預先估計數字，按年增長1.5%。按GDP各主要組成部份分析，第2季私人消費開支按年上升8.5%，相比第1季上升13%，明顯放緩。政府開支按年減少9.6%。

第2季本地固定資本投資按年跌1%，第1季則上升7.9%。第2季貨物出口總額按年下跌15.3%，貨品進口按年下跌16.1%。

香港中文大學亞太工商研究所名譽教研學人李兆波向《中央社》表示，去年香港仍受疫情肆虐，他預期在去年基數低下，今年第2季GDP會按年增大約3%，但結果卻遜預期。

他表示，全球經濟有隱憂導致香港出口轉弱；高息環境影響投資意慾；港府目前需審慎理財，令政府開支也減少，惟有靠私人消費獨力支撐經濟。

他說，香港消費開支一向依賴大陸旅客，外界原寄望中港恢復通關後，會帶動大陸旅客來港消費。但受中國經濟不景氣影響，大陸旅客來港消費變很審慎，「以往香港名店都擠滿大陸旅客，大排長龍，但現在這情景很少見到。」

他說，陸客消費轉為平民化，如光顧較便宜的香港茶餐廳，或流行到景點「打卡」，都是不用花錢。

李兆波表示，另一方面，不少港人在陸港通關後熱衷到大陸如深圳、廣州及中山等地消費。

《香港01》按香港入境處數據統計，今年6月份扣除經機場、港珠澳大橋、郵輪碼頭及港澳客運碼頭出境，港人北上人次約447萬。7月份港人北上人次逾468萬，較6月增加21萬人次。

7月份陸客經各管制站來港人次只有逾275萬，較6月份的215萬人次增加60萬人次，顯示最近2個月港人北上人次較陸客來港多逾百萬。

李兆波表示，在大陸消費較香港便宜很多，他自己除了因經常要到大陸教書而順道消費外，平日也會到大陸吃飯等消遣。他也目睹不少港人北上消費。

他說，在此消彼長下，香港私人消費開支必定大幅減少。港府此前預測今年全年GDP有3.5%至5.5%，他則預計只有1至2%。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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