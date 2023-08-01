遺棄「雙非子」於港盼受好教育，陸婦再入境香港被捕
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一名中國大陸女子聲稱，以為在香港出生的兒子留港可獲得較優良的教育，7月中帶兒子到香港後將他遺棄。在香港警方及大陸公安合作下，該女子乘高鐵抵港，入境香港時被拘捕，被控虐兒罪。
（中央社）一名中國大陸女子聲稱，以為在香港出生的兒子留港可獲得較優良的教育，7月中帶兒子到香港後將他遺棄，8天後這名女子再前往香港時被捕，目前被控虐兒罪獲准保釋，但不可離港。
綜合《明報》及《香港01》報導，一名37歲中國大陸女子7月18日帶同兒子從江西乘高鐵到香港，入住九龍區一間賓館。
21日清晨，這名女子帶兒子到廣華醫院求醫，指兒子咳嗽肚瀉，其後將兒子遺棄在醫院，自己則返回大陸，還教兒子向護士稱自己被遺棄。
醫院其後報警，香港警方於22日發出通稿，呼籲市民提供一名被遺棄男童的資料。
通稿指出，這名陳姓男童12歲，瘦身材、尖面、黃皮膚、短黑直髮，戴黑色眼鏡，被發現時身穿深藍色短袖上衣、卡其色短褲及黑色涼鞋，身體沒有表面傷痕。
報導指這名男童的父母都是大陸人，男童在港出生，持有香港身分證，出生後便返回大陸生活，在港沒有親人或朋友。
「雙非兒童」是指父或母皆非香港居民的在港出生兒童。《基本法》列明，中國公民在港出生就會自然獲得香港永久居民身分。
警方其後聯絡到這名女子，得知她是來自江西的遊客，女子聲稱聽說兒子在港可獲得較優良的教育，信以為真，故將兒子遺棄在香港，自己返回大陸。她向警方表示願意返港接回兒子。
在香港警方及大陸公安合作下，29日晚上該女子乘高鐵抵港，入境香港時被拘捕。
該女子被控一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪」，昨日於法院提訊。該女子獲准以現金港幣5000元保釋，不可離開香港，須交出旅遊證件，每週2次到警署報到。案件將於9月再審訊。
報導引述香港社會福利署表示，目前男童需根據法院命令於社署屯門兒童及青少年院接受照顧，直至法庭就其福利安排裁決。社署社工會與男童母親商討，為男童制訂合適福利建議供法庭考慮。
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責任編輯：Alvin
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航