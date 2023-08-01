2023/08/01,
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東盟秘書長：相信香港不久會加入RCEP

東盟秘書長：相信香港不久會加入RCEP
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東盟秘書長高金洪表示，他相信香港在「不久將來」能加入RCEP。高金洪曾說，東盟歡迎香港參與RCEP，但強調香港能否加入，取決於RCEP全部15個成員國的共識。

（中央社）據報導，東南亞國家聯盟（香港稱東盟）秘書長高金洪表示，他相信香港在不久將來（very near future）能加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）。

《明報》昨天（31日）刊登對高金洪（Kao Kim Hourn）的專訪，他在訪問中被問到香港加入RCEP的進展時說，RCEP仍在籌備設立行政事務等支援單位、制訂相關撥款機制（funding mechanism），以及草擬各國及關稅區申請加入的規則。

他說，待有關工作完成後就會處理加入申請，現沒有具體時間表，但相信香港在不久將來能加入RCEP。

另據引述，他說，與香港簽訂的自由貿易協定是東盟核心利益之一，期望協定能夠「升級（upgrade）」，又透露雙方正在協商中。

他並說，東盟的綠色經濟規模龐大，需要更多資源，東盟各國提供大量投資機會，歡迎香港一同合作，同時呼籲香港與東盟進行各種交流，特別是人民交流。

他提到香港擁有多所在全球排名前列的優秀大學，建議推動香港與東盟的年輕學者及大學生交流，包括增加交換計畫，並加強雙方大學的科研合作。

香港行政長官李家超上週率領30人的工商及金融界代表團出訪新加坡、印尼、馬來西亞，目的之一是爭取各國支持香港加入RCEP，期間李家超曾與高金洪會面。

據報導，高金洪當時說，東盟歡迎香港參與RCEP，但強調香港能否加入，取決於RCEP全部15個成員國的共識。

RCEP於2011年由東盟10國提出建立，並與中國、日本、南韓、澳洲、紐西蘭於2020年簽訂協議。據報導，15個成員國的人口及國內生產毛額（GDP）佔全球逾3成，區內22億人口，是全球目前規模最大的自貿協議，區內逾9成貨品貿易長遠將實施零關稅。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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