蔡瀾《過好這一生》：反對火鍋
我們想讓你知道的是
火鍋好不好吃，有沒有文化，不必我再多插嘴，袁枚先生老早就代我批評。其實我本人對火鍋沒有什麼意見，只是想說天下不只有火鍋一味，還有數不完的更多更好吃的東西等待諸位一一去發掘。你自己只喜歡火鍋的話，也應該給個機會讓你的子女去嘗試其他美食，也應該為下一代種下一顆美食的種子。
文：蔡瀾
湖南衛視的《天天向上》是一個極受歡迎的節目，主持人汪涵有學識及急才（臨機應變的能力）是成功的因素。他一向喜歡我的字，託了沈宏非向我要了，我們雖未謀面，但已經是老朋友。當他叫我上他的節目時，我欣然答應。
反正是清談式的，無所不談，不需要準備稿件，有什麼說什麼。我被問道：「如果世上有一樣食物，你覺得應該消失，那會是什麼呢？」
「火鍋。」我不經大腦就回答。這下子可好，一棍得罪天下人，喜歡吃火鍋的人都與我為敵，我遭輿論圍攻。哈哈哈哈，真是好玩，火鍋會因為我一句話而被消滅嗎？而為什麼當時我會衝口而出呢？大概是因為我前一些時間去了成都，一群老四川菜師傅向我說：「蔡先生，火鍋再這麼流行下去，我們這些文化遺產就快保留不下了。」
不但是火鍋，許多速食如麥當勞、肯德基等等，都會令年輕人只知那些東西，而不去欣賞老祖宗遺留給我們的真正美食。這是多麼可惜的一件事。
火鍋好不好吃，有沒有文化，不必我再多插嘴，袁枚先生老早就代我批評。其實我本人對火鍋沒有什麼意見，只是想說天下不只有火鍋一味，還有數不完的更多更好吃的東西等待諸位一一去發掘。你自己只喜歡火鍋的話，也應該給個機會讓你的子女去嘗試其他美食，也應該為下一代種下一顆美食的種子。
多數速食我不敢領教，像漢堡、炸雞翅之類的。記得在倫敦街頭，餓得肚子快扁，也走不進一家，寧願再走九條街，看看有沒有賣中東烤肉的。但是，對於火鍋，天氣一冷，是會想食的。再三重複，我只是不贊成一味吃火鍋，天天吃的話，食物便變成了飼料。
「那你自己吃不吃火鍋？」小朋友問。
「吃呀。」我回答。
到北京，我一有機會就去吃涮羊肉，不但愛吃，而且喜歡整個儀式。一桶桶的配料隨你添加，芝麻醬、腐乳、韭菜花、辣椒油、醬油、酒、香油、糖等等，好像小孩子玩泥沙般地添加。最奇怪的是還有蝦油，等於是南方人用的魚露，他們怎麼會想到用這種調味品呢？
但是，如果北京的食肆只有涮羊肉，沒有了滷煮，沒有了麻豆腐，沒有了炒肺片，沒有了爆肚，沒有了驢打滾，沒有了炸醬麵⋯⋯那麼，北京是多麼沉悶！
南方的火鍋叫打邊爐，每到新年是家裡必備的菜，不管天氣有多熱，那是過年的氣氛。甚至到了令人流汗的南洋，少了火鍋，也過不了年。你說我怎麼會討厭呢？
我怎麼會讓它消失呢？但是在南方天天打邊爐，一定熱得流鼻血。
去了日本，鋤燒（Sukiyaki）也是另一種類型的火鍋。他們不流行一樣樣食材放進去，而是一火鍋煮出來，或者先放肉，再加蔬菜、豆腐進去煮，最後的湯中還放麵條或烏龍麵。我也吃呀。尤其是京都「大市」的水魚鍋，三百多年來屹立不倒，每客三千多塊港幣，餐餐吃，要吃窮人的。
最初抵達香港適逢冬天，即刻去打邊爐，魚呀，肉呀，全部扔進一個鍋中煮。
早年吃不起高級食材，菜市場有什麼吃什麼，後來經濟起飛，才會加肥牛之類的。到了二十世紀八十年代，最貴的食材方能走入食客的法眼。但是我們還有很多法國餐、義大利餐、日本餐、韓國餐、泰國餐、越南餐，我們不會只吃火鍋。火鍋店來來去去，開了又關，關了又開。代表性的「方榮記」還在營業，也只有舊老闆「金毛獅王」的太太，先生走後，她還是每天到每家肉檔去買那一隻牛只有一點點的真正的肥牛肉，到現在還在堅守。我不吃火鍋嗎？吃，「方榮記」的肥牛我吃。
到真正的發源地四川去吃麻辣火鍋，發現年輕人只認識辣，不欣賞麻，其實麻才是四川古早味，現在都忘了。看年輕人吃火鍋，先把味精放進碗中，加點湯，然後把食物蘸著這碗味精水來吃，真是恐怖到極點，還說什麼麻辣火鍋呢？首先是沒有了麻，現在連辣都無存，只剩味精水。
做得好的四川火鍋我還是喜歡，尤其是他們的毛肚，別的地方做不過他們，這就是文化了。從前有道菜叫毛肚開膛，還加一大堆豬腦去煮一大鍋辣椒，和名字一樣刺激。
我真的不是反對火鍋，我是反對做得不好的還能大行其道。只是在醬料上下功夫，吃到的不是真味，而是假味。味覺這個世界真大，大得像一個宇宙，別坐井觀天了。
相關文章：
書籍介紹
本文摘錄自《過好這一生》，高寶書版出版
作者：蔡瀾
當擁有美食家、旅行家、生活家等身分的他，遇到不能隨心所欲出遊的日子，該怎麼過？他說：太容易過！玩繪畫、玩種植、玩料理、玩出版……依然玩得不亦樂乎，甚至時間都不夠用。
本書收錄蔡瀾過去三年所創作全新散文70篇，總是以真性情過生活的他，透過輕鬆坦率、鮮活有趣、犀利卻充滿溫度的故事，分享80多年來的人生哲學。無論正處於人生什麼階段，都能從中收穫「無論好日子壞日子，都要讓自己快活」的豁達態度。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
Tags：
王道銀行推「O for YOU扶助存款」 提供全台低收入戶、中低收入戶等弱勢族群台幣活儲優惠 最高年利率5%
我們想讓你知道的是
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，加碼推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，期善盡金融業的企業社會責任，鼓勵弱勢族群儲蓄並給予優惠利率。此外，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，並預計於今年9月擴大舉辦開幕活動，為王道銀行於台北市的全功能分行，即日起至2023年10月31日止更推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行為經濟弱勢族群推出「O for YOU扶助存款」新台幣階梯活儲優惠專案，即日起至2024年7月31日15:30止，凡持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，及本人扶養持有政府核發之身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬且所得符合申請資格者（註1），可至王道銀行內湖營業部、南京復興分行、桃園分行、台中分行與高雄分行臨櫃申請此活儲優惠專案；經核准之次一營業日起算一年內，皆適用本專案階梯式優惠利率，新台幣2萬元（含）以內之存款享活儲年利率1%，新台幣2萬元至8萬元（含）以內之存款享活儲年利率3%，新台幣8萬元至10萬元（含）以內之存款享活儲年利率5%，超過新台幣10萬元以上的存款則依王道銀行活儲牌告利率計算利息，每日單利計息，每月付息。王道銀行希望藉由優惠利率鼓勵弱勢族群儲蓄，協助其存出人生第一桶金。
此外，王道銀行南京復興分行於8月1日開幕營運，並將於9月20日擴大舉辦開幕活動。即日起，南京復興分行不僅提供與線上相同的各項優惠專案，包括兩個月年利率3.25%的新台幣高利活儲新戶禮、最高年利率2%的新台幣四個月階梯活儲優惠、年利率5%的美元新資金三個月定存優惠、年利率4.68%的美元六個月定存優惠、年利率1.6%的新台幣六個月定存優惠，南京復興分行更加碼提供基金及海外債申購優惠，即日起至2023年10月31日止，凡透過南京復興分行理專下單申購O-Bank全系列基金及海外債，皆可享申購零手續費的優惠；此外，為慶祝開行，於該分行申辦指定金融項目，還可加碼獲得精美回饋好禮，送完為止。
王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
本文章內容由「王道銀行」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。