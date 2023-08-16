《思考中華民國》：美中能否培養戰略互信？現實給了季辛吉一個他不太喜歡的答案
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季辛吉是中美關係半世紀以來重要的奠基者，他主觀上當然希望美中關係不要往決裂的方向上發展，在《論中國》一書中，可看出他對中美關係「和而不同」的定調。但作為七○年代後美國外交政策重要的設計者，他的思考不能不以大國的視野為軸心。
文：楊儒賓
季辛吉與兩種地緣政治學
兩岸最近幾年的緊張關係的直接原因，當然是兩岸的政治當局互不信任的結果，但兩岸的情勢會急遽惡化的現實背景，還是脫離不了美中爭霸的結構性因素。關於兩岸關係惡化或美中關係惡化的原因，本文無能究責，這是政治人物或政治學者的工作。但很明顯地，至少從川普上台高喊「讓美國再度偉大」（MAGA，Let’s Make America Great Again）的呼聲以後，扼阻中國興起已成了美國的重要政策。
近年來，美國拉攏歐洲，重整東亞與亞太地區的秩序，一種防堵中國的新島鏈，其實也可以說舊島鏈的現代版，已隱然成形。由於美、中這兩個國家的量體太大，利益與衝突併存的地方太多，短暫、細部的對話或調整自然不會少，但新冷戰（或寒戰）體系已成形，應當沒有疑問。台灣顯然也被整編進去這個抗中的行列，而且是被置於馬前卒的位置，至少美國與中共當局如此認定。美國剛下任的眾議院議長裴洛西的訪台所引發的巨大震盪即是眼前的例子。
眼前的美中衝突可說自一九七一年季辛吉、尼克森打開中國之門，開創美中新局以來，最激盪的變化。二○一一年，季辛吉在打開中國之門四十年後，撰寫《論中國》的煌煌巨著，就量而言，此書中譯本厚達六百頁，可見季辛吉對此書之重視。季辛吉從中國的特色、清代的中西交流史談起，但重點放在一九四九年革命以後的共產中國，尤其他參與美中外交事務期間的所作所為與所思。季辛吉是外交能手，他與共產中國領導人的會談都有留下紀錄，未曾散失，這部書當然有重要的參考價值。
季辛吉在寫完漫漫長編的現代共產中國的演變以及中美的關係史以後，他在此書的最後一章的最後一句，提出了「中國和美國能夠培養真正的戰略互信嗎」的問題，他以質問結尾。大哉問！書成後，他接著又在〈後記〉提出了另一個問題：中國和昔日的德國一樣，「是一個復興的大陸大國」，而美國和昔日的英國一樣，「是一個與這個大陸有深厚政治經濟關係的海洋大國」。結果英、德嚴重衝突，海陸大戰，「歷史會重演嗎？」季辛吉如此問道。
季辛吉提出兩個質問：併世共存而有不同立國理念的兩強能否戰略互信？海權與陸權爭霸的歷史是否可以不重演？季辛吉出版此書的二○一一年，中美的摩擦其實已經出現，中國內部的反美聲浪更是壓不下去，要不然季辛吉不會提出上面的詢問。季辛吉當然不會認為他開啟的中美關係是失敗的，他認為戰略互信的體系也是有的，比如北大西洋公約內的各國即不會產生戰爭的疑慮。季辛吉舉的例子是否有說服力，姑且不論。但他同意在主權聲浪高漲的今日世界，「戰略」的意義和主權不可退讓的要求一致，互信不容易。自季辛吉出版此書，已逾十年，中美關係大壞，互信基礎瓦解，兩者已變成了相互威脅的關係。現實交給了季辛吉的質問一個他不太喜歡的答案。
中美關係何以變成相互威脅而不是彼此友善的關係？也許政治體制或意識型態的差異是關鍵的因素，也許帝國主義是資本主義必然會發展出的階段。但由季辛吉頻頻使用「戰略」一詞，以及他提出「中國是陸權國家，美國是海權國家」這樣的流俗觀念來看，我們反而可以更深刻地看出季辛吉立論的基礎。他是基於地緣政治學的考量，衡量各大國該扮演的角色。值此兩岸政治秩序重組之際，我們更該省察季辛吉建構的國際政治體系有何特點或盲點。
美中爭霸自然有多重的面向可論，但論及地緣政治，海權、陸權的抗爭是個明顯的形象。地緣政治在今日的用法常指向全球勢力布局下，一種以地理的思考作為權力布置的設計。如果人是政治的動物，而政治的本質如果離不開權力，而在人的世界，權力的爭奪又是難以迴避的現象。那麼，我們當承認只要有政治的地方，即難免有原始的地緣政治學存在的空間。戰國時期的縱橫家講究的就是地緣政治下各國兵力的整合與外交的操控，「合縱」與「連橫」是兩種不同利益思考的地緣政治的概念，蘇秦、張儀是玩弄地緣政治學的大家。北宋時期，金、遼、西夏諸國分立，各國勢力的縱橫捭闔也就不能不興起，遼、金與兩宋的滅亡可以說都源於當時並世列國玩弄地緣政治策略的結果。
只要有諸國並立，群雄相持不下的時局，大概即難免地緣政治的運用。但今日兩岸軍事危機是種新局，它所面對的地緣政治乃是全球布局下的戰略平衡的問題。論及地緣政治，陸權說或海權說這對古老的戰略論是常被提及的敘述，季辛吉在《中國論》的〈後記〉即提出了這組老議題。海權說與陸權說當然是抗衡的觀點，但不論是陸權說，或是海權說，其理論依據皆是整合反對敵對一方的力量，形成統一戰線，以達成國家的政治目的。
季辛吉所說的海權、陸權國家爭霸的歷史大概指第一次世界大戰前的一段時間，那也是地緣政治充分發揮的時代，所謂的早期的地緣政治學（geopolitics）。建立於地緣基礎上的國家之論可名為地緣政治學，建立於民族基礎上的國家可名為民族國家學，兩者都是從感性的、血緣的觀點立論，兩者都不只是單純的法之主體，而是超個體的有機生物。地緣政治學不論是早期的或批判的類型，它的性質都是國與國之間的權力之角力，權力意志是地緣政治學的本質使然。
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。