《思考中華民國》：美中能否培養戰略互信？現實給了季辛吉一個他不太喜歡的答案

文：楊儒賓

季辛吉與兩種地緣政治學

兩岸最近幾年的緊張關係的直接原因，當然是兩岸的政治當局互不信任的結果，但兩岸的情勢會急遽惡化的現實背景，還是脫離不了美中爭霸的結構性因素。關於兩岸關係惡化或美中關係惡化的原因，本文無能究責，這是政治人物或政治學者的工作。但很明顯地，至少從川普上台高喊「讓美國再度偉大」（MAGA，Let’s Make America Great Again）的呼聲以後，扼阻中國興起已成了美國的重要政策。

近年來，美國拉攏歐洲，重整東亞與亞太地區的秩序，一種防堵中國的新島鏈，其實也可以說舊島鏈的現代版，已隱然成形。由於美、中這兩個國家的量體太大，利益與衝突併存的地方太多，短暫、細部的對話或調整自然不會少，但新冷戰（或寒戰）體系已成形，應當沒有疑問。台灣顯然也被整編進去這個抗中的行列，而且是被置於馬前卒的位置，至少美國與中共當局如此認定。美國剛下任的眾議院議長裴洛西的訪台所引發的巨大震盪即是眼前的例子。

眼前的美中衝突可說自一九七一年季辛吉、尼克森打開中國之門，開創美中新局以來，最激盪的變化。二○一一年，季辛吉在打開中國之門四十年後，撰寫《論中國》的煌煌巨著，就量而言，此書中譯本厚達六百頁，可見季辛吉對此書之重視。季辛吉從中國的特色、清代的中西交流史談起，但重點放在一九四九年革命以後的共產中國，尤其他參與美中外交事務期間的所作所為與所思。季辛吉是外交能手，他與共產中國領導人的會談都有留下紀錄，未曾散失，這部書當然有重要的參考價值。

季辛吉在寫完漫漫長編的現代共產中國的演變以及中美的關係史以後，他在此書的最後一章的最後一句，提出了「中國和美國能夠培養真正的戰略互信嗎」的問題，他以質問結尾。大哉問！書成後，他接著又在〈後記〉提出了另一個問題：中國和昔日的德國一樣，「是一個復興的大陸大國」，而美國和昔日的英國一樣，「是一個與這個大陸有深厚政治經濟關係的海洋大國」。結果英、德嚴重衝突，海陸大戰，「歷史會重演嗎？」季辛吉如此問道。

季辛吉提出兩個質問：併世共存而有不同立國理念的兩強能否戰略互信？海權與陸權爭霸的歷史是否可以不重演？季辛吉出版此書的二○一一年，中美的摩擦其實已經出現，中國內部的反美聲浪更是壓不下去，要不然季辛吉不會提出上面的詢問。季辛吉當然不會認為他開啟的中美關係是失敗的，他認為戰略互信的體系也是有的，比如北大西洋公約內的各國即不會產生戰爭的疑慮。季辛吉舉的例子是否有說服力，姑且不論。但他同意在主權聲浪高漲的今日世界，「戰略」的意義和主權不可退讓的要求一致，互信不容易。自季辛吉出版此書，已逾十年，中美關係大壞，互信基礎瓦解，兩者已變成了相互威脅的關係。現實交給了季辛吉的質問一個他不太喜歡的答案。

中美關係何以變成相互威脅而不是彼此友善的關係？也許政治體制或意識型態的差異是關鍵的因素，也許帝國主義是資本主義必然會發展出的階段。但由季辛吉頻頻使用「戰略」一詞，以及他提出「中國是陸權國家，美國是海權國家」這樣的流俗觀念來看，我們反而可以更深刻地看出季辛吉立論的基礎。他是基於地緣政治學的考量，衡量各大國該扮演的角色。值此兩岸政治秩序重組之際，我們更該省察季辛吉建構的國際政治體系有何特點或盲點。

美中爭霸自然有多重的面向可論，但論及地緣政治，海權、陸權的抗爭是個明顯的形象。地緣政治在今日的用法常指向全球勢力布局下，一種以地理的思考作為權力布置的設計。如果人是政治的動物，而政治的本質如果離不開權力，而在人的世界，權力的爭奪又是難以迴避的現象。那麼，我們當承認只要有政治的地方，即難免有原始的地緣政治學存在的空間。戰國時期的縱橫家講究的就是地緣政治下各國兵力的整合與外交的操控，「合縱」與「連橫」是兩種不同利益思考的地緣政治的概念，蘇秦、張儀是玩弄地緣政治學的大家。北宋時期，金、遼、西夏諸國分立，各國勢力的縱橫捭闔也就不能不興起，遼、金與兩宋的滅亡可以說都源於當時並世列國玩弄地緣政治策略的結果。

只要有諸國並立，群雄相持不下的時局，大概即難免地緣政治的運用。但今日兩岸軍事危機是種新局，它所面對的地緣政治乃是全球布局下的戰略平衡的問題。論及地緣政治，陸權說或海權說這對古老的戰略論是常被提及的敘述，季辛吉在《中國論》的〈後記〉即提出了這組老議題。海權說與陸權說當然是抗衡的觀點，但不論是陸權說，或是海權說，其理論依據皆是整合反對敵對一方的力量，形成統一戰線，以達成國家的政治目的。

季辛吉所說的海權、陸權國家爭霸的歷史大概指第一次世界大戰前的一段時間，那也是地緣政治充分發揮的時代，所謂的早期的地緣政治學（geopolitics）。建立於地緣基礎上的國家之論可名為地緣政治學，建立於民族基礎上的國家可名為民族國家學，兩者都是從感性的、血緣的觀點立論，兩者都不只是單純的法之主體，而是超個體的有機生物。地緣政治學不論是早期的或批判的類型，它的性質都是國與國之間的權力之角力，權力意志是地緣政治學的本質使然。