【小說】勒卡雷《巴拿馬裁縫》選摘：「巴拿馬不是個國家，是家賭場，而且我們也認識經營這家賭場的傢伙」
我們想讓你知道的是
哈瑞・潘戴爾，來自英國的裁縫名匠，喜愛在馬勒的旋律中為顧客裁製高級西服。他對客戶所言深諳聆聽守密之道，在巴拿馬當地深受政商名流信賴。儘管事業與家庭美好無缺，潘戴爾內心卻藏著一個祕密。此時，巴拿馬運河主權移交在即，大國之間角力暗潮洶湧，猜疑與耳語也如伏流不斷。
文：約翰・勒卡雷（John le Carré）
這是熱帶巴拿馬再尋常不過的週五下午，至少在安德魯．歐斯納德闖進哈瑞．潘戴爾店裡要求量製西裝之前是如此。他衝進店裡時，潘戴爾是某一種人；但等他衝出店外時，潘戴爾已經變成另一種人了。整個經過時間：七十七分鐘，根據的是艾克爾斯那座山謬．克利爾出品的桃花心木框時鐘，也是御用裁縫潘戴爾與布瑞斯維特有限公司裡，諸多極富歷史意義的物品之一。這家公司原址在倫敦的薩維爾路【註1】 ，現在則位於巴拿馬市西班牙大道。
或者在西班牙大道附近。反正近得沒差別。縮寫為P&B。
這天從六點整開始，潘戴爾被谷地裡傳出的鍊鋸噪音、建築工地與交通喧鬧聲，以及美軍電台播送的剛強男聲給驚醒了。「我不在場，是另外兩個傢伙幹的。她先動手打我。這其實是她同意的，閣下。」潘戴爾意會到早晨來臨了，有種懲罰迫近的感覺，卻又莫名所以。然後他想起八點三十分與銀行經理預約了會面，急急跳下床。幾乎就在此時，老婆露伊莎狂叫「不，不，不」，拉起床單蓋住頭，因為早晨是她最糟的時刻。
「幹嘛不換個詞，說『好，好，好』啊？」他正等著水龍頭裡的水變熱，一邊對著鏡子問：「我們樂觀一點嘛，好不好，露？」
露伊莎呻吟一聲，但床單裡的身軀動也不動。潘戴爾只好跟新聞播報員玩起一問一答的遊戲聊以自娛，提振精神。
「美國南方司令部指揮官昨晚重申，美國將堅守對巴拿馬的條約義務，信守承諾，說到做到。」新聞播報員陽剛味十足、堂堂威儀地宣告。
「這是騙局，親愛的，」潘戴爾把肥皂泡沫塗到臉上，「如果不是騙局，你也就用不著再三重申，對不對啊，將軍？」
「巴拿馬總統今天抵達香港，展開為期兩星期的東南亞首都之旅。」新聞播報員說。
「聽好，妳老闆來囉。」潘戴爾叫道，伸出滿是肥皂泡的手想引她注意。
「陪同前往的是一組國內經貿專家，包括他的巴拿馬運河計畫推動顧問艾爾納斯托．狄嘉多博士。」
「幹得好，艾爾尼。」潘戴爾稱許地說，一隻眼睛瞄著還癱在床上的老婆。
「週一，總統一行將繼續轉往東京，就日本加強對巴拿馬的投資展開實質會談。」新聞播報員說。
「那些藝妓還不知道自己會碰上什麼事哩，」潘戴爾刮著左頰，放低聲音：「更別提還有我們那位四處徘徊覓食的艾爾尼囉。」露伊莎猛然清醒。
「哈瑞，我希望你別用這種調調說艾爾納斯托，就算是開玩笑也不行，拜託。」
「喔，親愛的，對不起。不會再犯了，永遠不會。」他滿口承諾，一面搜尋鼻孔底下最難應付的部分。
但露伊莎仍不肯善罷干休。
「為什麼巴拿馬不能自己在巴拿馬投資？」她抱怨道，同時拉開床單，筆直坐起來。身上那襲白色亞麻睡衣是她母親的遺物。「我們為什麼非要亞洲人來做不可？我們有錢哪。單單這個城裡，我們就有一百零七家銀行不是嗎？我們為什麼不能用我們販毒的錢來蓋我們自己的工廠、學校和醫院？」
這個「我們」並不名實相符。露伊莎是運河區人，在巴拿馬運河區長大。當時美國透過豪奪強取的條約，宣稱該區是美國的永久領土，儘管那只是一條十哩寬、五十哩長的區域，四周還全是心懷怨恨的巴拿馬人。她已故的父親是位美軍工程師，後來調任到運河區，提早退休成為運河公司的雇員。她已故的母親是自由派的聖經教師，在運河區一所種族隔離學校任教。
「親愛的，妳知道他們是怎麼說的嗎？」潘戴爾應著，邊拉起一隻耳垂刮下面的部分。他刮鬍子就像其他人作畫，對瓶罐與刷子珍愛有加。
「巴拿馬不是個國家，是家賭場，而且我們也認識經營這家賭場的傢伙。妳還替其中一個工作呢，不是嗎？」他又犯了。每當良心不安的時候，他就無法克制自己，就像露伊莎無法讓自己起床一樣。
「不，哈瑞，我不是。我替艾爾納斯托．狄嘉多工作，艾爾納斯托不是他們的其中一員。他是個正直的人，有理想，希望巴拿馬未來是國際社會裡自由的主權國家。他和他們不一樣，他無所求，沒算計國家的遺產，這讓他與眾不同，也非常、非常難能可貴。」潘戴爾暗自感到羞愧。他轉開蓮蓬頭，用手試試水溫。
「水壓又下降了，」他輕快地說，「對我們住山上的人可真好哪。」
露伊莎下床，將睡衣從頭上扯掉。高䠷長腰，一頭濃密黑髮，還有女運動員的高聳胸部。處於忘我狀態的她其實很美麗，但一記起自己，肩膀就會垂下，看起來怏怏不樂。
「只要一個好人，哈瑞，」她把頭髮塞進浴帽時還執拗地說，「就能讓這個國家上軌道。只要一個像艾爾納斯托這樣有才幹的好人。不需要再來一個演說家，不需要再來一個自大狂，只要一個有良好基督教道德的人就夠了。一個品格高尚又有能力的管理者，一個不腐敗的人，他可以整治馬路、水管、貧窮、犯罪和毒品，可以保存運河，而不是把它賣給出價最高的人。艾爾納斯托真心希望成為這樣的人，不管是你或任何人都不該中傷他。」
潘戴爾快速著裝，但仍不改慣有的小心謹慎，匆匆進了廚房。潘戴爾夫婦和其他巴拿馬的中產階級家庭一樣，雇了一大串傭人，但又嚴守不言自明的清教徒家規：由一家之主做早餐。馬克是吐司加荷包蛋，涵娜是貝果夾乳酪。潘戴爾愉快哼唱著深藏記憶中的《天皇》【註2】樂章，因為他喜歡曲中旋律。馬克已穿好衣服，在廚房桌上寫著功課。涵娜擔憂鼻子上的小傷痕，得巧言哄騙才肯走出浴室。
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL