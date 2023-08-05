【小說】勒卡雷《巴拿馬裁縫》選摘：「巴拿馬不是個國家，是家賭場，而且我們也認識經營這家賭場的傢伙」

文：約翰・勒卡雷（John le Carré）

這是熱帶巴拿馬再尋常不過的週五下午，至少在安德魯．歐斯納德闖進哈瑞．潘戴爾店裡要求量製西裝之前是如此。他衝進店裡時，潘戴爾是某一種人；但等他衝出店外時，潘戴爾已經變成另一種人了。整個經過時間：七十七分鐘，根據的是艾克爾斯那座山謬．克利爾出品的桃花心木框時鐘，也是御用裁縫潘戴爾與布瑞斯維特有限公司裡，諸多極富歷史意義的物品之一。這家公司原址在倫敦的薩維爾路【註1】 ，現在則位於巴拿馬市西班牙大道。

或者在西班牙大道附近。反正近得沒差別。縮寫為P&B。

這天從六點整開始，潘戴爾被谷地裡傳出的鍊鋸噪音、建築工地與交通喧鬧聲，以及美軍電台播送的剛強男聲給驚醒了。「我不在場，是另外兩個傢伙幹的。她先動手打我。這其實是她同意的，閣下。」潘戴爾意會到早晨來臨了，有種懲罰迫近的感覺，卻又莫名所以。然後他想起八點三十分與銀行經理預約了會面，急急跳下床。幾乎就在此時，老婆露伊莎狂叫「不，不，不」，拉起床單蓋住頭，因為早晨是她最糟的時刻。

「幹嘛不換個詞，說『好，好，好』啊？」他正等著水龍頭裡的水變熱，一邊對著鏡子問：「我們樂觀一點嘛，好不好，露？」

露伊莎呻吟一聲，但床單裡的身軀動也不動。潘戴爾只好跟新聞播報員玩起一問一答的遊戲聊以自娛，提振精神。

「美國南方司令部指揮官昨晚重申，美國將堅守對巴拿馬的條約義務，信守承諾，說到做到。」新聞播報員陽剛味十足、堂堂威儀地宣告。

「這是騙局，親愛的，」潘戴爾把肥皂泡沫塗到臉上，「如果不是騙局，你也就用不著再三重申，對不對啊，將軍？」

「巴拿馬總統今天抵達香港，展開為期兩星期的東南亞首都之旅。」新聞播報員說。

「聽好，妳老闆來囉。」潘戴爾叫道，伸出滿是肥皂泡的手想引她注意。

「陪同前往的是一組國內經貿專家，包括他的巴拿馬運河計畫推動顧問艾爾納斯托．狄嘉多博士。」

「幹得好，艾爾尼。」潘戴爾稱許地說，一隻眼睛瞄著還癱在床上的老婆。

「週一，總統一行將繼續轉往東京，就日本加強對巴拿馬的投資展開實質會談。」新聞播報員說。

「那些藝妓還不知道自己會碰上什麼事哩，」潘戴爾刮著左頰，放低聲音：「更別提還有我們那位四處徘徊覓食的艾爾尼囉。」露伊莎猛然清醒。

「哈瑞，我希望你別用這種調調說艾爾納斯托，就算是開玩笑也不行，拜託。」

「喔，親愛的，對不起。不會再犯了，永遠不會。」他滿口承諾，一面搜尋鼻孔底下最難應付的部分。

但露伊莎仍不肯善罷干休。

「為什麼巴拿馬不能自己在巴拿馬投資？」她抱怨道，同時拉開床單，筆直坐起來。身上那襲白色亞麻睡衣是她母親的遺物。「我們為什麼非要亞洲人來做不可？我們有錢哪。單單這個城裡，我們就有一百零七家銀行不是嗎？我們為什麼不能用我們販毒的錢來蓋我們自己的工廠、學校和醫院？」

這個「我們」並不名實相符。露伊莎是運河區人，在巴拿馬運河區長大。當時美國透過豪奪強取的條約，宣稱該區是美國的永久領土，儘管那只是一條十哩寬、五十哩長的區域，四周還全是心懷怨恨的巴拿馬人。她已故的父親是位美軍工程師，後來調任到運河區，提早退休成為運河公司的雇員。她已故的母親是自由派的聖經教師，在運河區一所種族隔離學校任教。

「親愛的，妳知道他們是怎麼說的嗎？」潘戴爾應著，邊拉起一隻耳垂刮下面的部分。他刮鬍子就像其他人作畫，對瓶罐與刷子珍愛有加。

「巴拿馬不是個國家，是家賭場，而且我們也認識經營這家賭場的傢伙。妳還替其中一個工作呢，不是嗎？」他又犯了。每當良心不安的時候，他就無法克制自己，就像露伊莎無法讓自己起床一樣。

「不，哈瑞，我不是。我替艾爾納斯托．狄嘉多工作，艾爾納斯托不是他們的其中一員。他是個正直的人，有理想，希望巴拿馬未來是國際社會裡自由的主權國家。他和他們不一樣，他無所求，沒算計國家的遺產，這讓他與眾不同，也非常、非常難能可貴。」潘戴爾暗自感到羞愧。他轉開蓮蓬頭，用手試試水溫。

「水壓又下降了，」他輕快地說，「對我們住山上的人可真好哪。」

露伊莎下床，將睡衣從頭上扯掉。高䠷長腰，一頭濃密黑髮，還有女運動員的高聳胸部。處於忘我狀態的她其實很美麗，但一記起自己，肩膀就會垂下，看起來怏怏不樂。

「只要一個好人，哈瑞，」她把頭髮塞進浴帽時還執拗地說，「就能讓這個國家上軌道。只要一個像艾爾納斯托這樣有才幹的好人。不需要再來一個演說家，不需要再來一個自大狂，只要一個有良好基督教道德的人就夠了。一個品格高尚又有能力的管理者，一個不腐敗的人，他可以整治馬路、水管、貧窮、犯罪和毒品，可以保存運河，而不是把它賣給出價最高的人。艾爾納斯托真心希望成為這樣的人，不管是你或任何人都不該中傷他。」

潘戴爾快速著裝，但仍不改慣有的小心謹慎，匆匆進了廚房。潘戴爾夫婦和其他巴拿馬的中產階級家庭一樣，雇了一大串傭人，但又嚴守不言自明的清教徒家規：由一家之主做早餐。馬克是吐司加荷包蛋，涵娜是貝果夾乳酪。潘戴爾愉快哼唱著深藏記憶中的《天皇》【註2】樂章，因為他喜歡曲中旋律。馬克已穿好衣服，在廚房桌上寫著功課。涵娜擔憂鼻子上的小傷痕，得巧言哄騙才肯走出浴室。