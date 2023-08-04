【專訪】蘇打綠團長阿福：人類唯一能夠贏過AI的地方，就是會「犯錯」與「解鎖錯誤」
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2023年5月，蘇打綠在兩廳院廣場免費開唱，吸引「打粉」群聚中正紀念堂，這是他們拿回自己的團名後，首次開唱。蘇打綠團長「阿福」也有很多感觸，而且，他也在這篇專訪中，討論到自己對於創作音樂，以及新生代年輕人的看法。
文：許容榕
2023年5月，蘇打綠在兩廳院廣場免費開唱，吸引「打粉」群聚中正紀念堂，這是他們拿回自己的團名後，首次開唱。蘇打綠團長「阿福」何景揚說：「我自己是滿樂觀的，這段時間不能用蘇打綠，那我們就當魚丁糸。山不轉路轉，上了船就當個快樂的海盜！」事實上，休團的這六年，阿福得以陪伴一雙子女長大，「我其實非常感謝，這個時光是很可貴的。」
當策展人推永續發展，簽約給他的啟示是？
除了為人父，阿福還參與了許多有意義的事情。面對當年鄭捷案、小燈泡事件造成社會人心惶惶，他成為策展人，辦了「達斯克巨人樂園」，希望讓小朋友外出安心玩耍；2018年他參與台北燈節，接著帶領著家扶中心的孩子和表演藝術家們，以「Wow! Taiwan」計畫到紐約做藝術展演，並將回收的手機電路板變成藝術品，2019年，他巡迴全台舉辦「曙光祭」，打造台灣首個零廢棄音樂節。這段時期，他還幫新生代樂團製作歌曲，並成立自己的公司，簽下「鹿洐人」。
當老闆是個挑戰，阿福說，新生代樂團觀念與他們那一代不同，自主性更高，「很多樂團對簽約是怕怕的，會不會簽約多年後才發片？還是把我們賣給主流公司？逼我們做一些事情」？他認為，簽約本來就是對等關係，「甲方最大」的觀念應該改變，因此當輪到他當老闆與藝人簽約時，他自認做了一個有趣的變革——給予樂團固定月薪。這對樂團來說是保障，但對老闆而言也是壓力，「我必須幫他們找到工作！找不到就是我們賠錢」！
阿福透露，連酬勞的拆分也是可變動的。例如，當酬勞超過某一個級距，就由律師設計機制、合理分配。他笑說，簽藝人就跟娶老婆一樣，「當你簽下合約，就必須彼此負責任」。
他強調合約精神，一是彼此是否重視合約，二是合約本身是否合理。似乎是想到自己的經歷，阿福半開玩笑說：「不只是我們啦！很多糾紛都是因為一時情感義氣，卻沒有找人好好設計合約，其實商業上已經有很多完善的機制。」至今嘗試三年，據他所知，這樣的合約還沒有業界跟進。
新生代樂團的首要之務，是串聯粉絲腦內小宇宙
談到新生代音樂人面臨的挑戰，阿福直言：「現在年輕人遇到的，就是學生人數沒有那麼多，聽歌的管道又很多。」他回顧蘇打綠的崛起，除了音樂與當代年輕人有共鳴，人口紅利也有影響。
「我們那時候年輕人多，一個禮拜跑四、五場校園，每場都是兩三千人，現在怎麼可能有這個市場」？而現在年輕一輩的音樂人要會做很多事，要經營社群，要用網路、開直播，視覺設計感不夠就沒人按讚，被大數據綁架，「我覺得現在的年輕樂團好累」！
他表示，隨著時代變遷，每一代會面臨不同的課題。以蘇打綠來說，當年大眾聽的音樂風格更流行，還要與偶像歌手競爭，「我們一開始還被評價音樂太獨立了、太另類了，不會紅」！只是，那批不聽流行樂的學生人夠多，讓蘇打綠成功崛起。如今人口紅利消失，年輕一輩要更用力去開拓市場。
如何才能殺出重圍？經過這幾年思考，阿福認為，還是回到音樂的特色與本質，他以TED演講理論為例，「我們都有自己人生的小宇宙，這是我們的生活經驗，並透過閱讀、交友、聊天，形成自己的世界觀，如何讓其他人和你有同樣的世界觀？你必須使用同樣的語言，彼此的腦中宇宙才會連接，台下的人才會產生共鳴。
阿福表示，真正能被很多人喜歡、並死忠跟隨的樂團，一定是腦中宇宙相連，讓彼此的生活經驗產生共鳴。而曲風就是那幾種，「你說你想做自己的音樂，但我一聽就是Coldplay，那聽眾為什麼不去聽Coldplay」？
到頭來，還是看樂團的現場表演是否吸引人，你有什麼故事或經歷能與人產生共鳴，如何與受眾培養革命情感，讓粉絲願意買單？這是最大的挑戰與難題。
創意是站在巨人肩膀上，練習預測未來的能力
與聽眾產生共鳴、讓粉絲買單，說穿了，就是「預測未來」的能力。阿福覺得，以前的人特別有這類「超能力」，「什麼意思呢？以前的唱片企劃，他怎麼知道這張專輯會紅？而且似乎怎麼做怎麼紅。」
至於如何培養預測未來的能力？他笑說，未來難以預測， 又打趣地說：「誰知道十年前簽了一個約，十年後名字被搶走？」既然現在做的決定，會影響到未來，人們只能認真地活在當下，累積經驗及效率，為自己做出正確判斷，「重點不是到達彼岸，而是那個過程。」
談到創意，阿福指出每個創作者都有類似的困擾：想要做點與前人不同的事情，但經典之所以成功，一定有道理。「人不可能拋去過往的所有，當我不知道要創作什麼，我就去研究我喜歡的人，他們在做什麼。」
例如，他研究Radiohead，絕對不只是練習經典曲目而已，還會了解對方當時寫歌的環境及狀態，並自問，若有同樣經驗，自己能不能寫出這樣的歌？「你就不停反思自己，練習到他們的手法，也知道他們的故事，它就成為你的腦中Data（資料）。」
阿福再以貝多芬為例，他做音樂時，絕對不會預料作品會影響到未來兩三百年，他只是想寫出自己當下的情感與狀態。但，在此之前，貝多芬一定練過所有的大師作品，「不然他怎麼會聽不見，還能寫出來？」因此阿福認為，站在巨人肩膀上融會貫通，加上自己所思所想、融合生活經驗，就是創意發生的方式。
人類比AI強大之處，就是會出錯並解鎖錯誤
耐人尋味的是，阿福提到：「創意說不定是個錯誤。」近來AI興起，甚至有AI創作的討論，他說，論資訊的統整能力、處理速度，人腦絕對不會比AI快，而且人會犯錯，接著他話鋒一轉，「可是人的創意跟發明，都是從哪裡開始的呢？是從錯誤來的」。他認為人類唯一能夠贏過AI的地方，就是可以解鎖錯誤。
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【市調】九成以上家長有意願讓孩童施打腸病毒疫苗：關於疫苗不可不知的四大關鍵
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腸病毒來勢洶洶，為了瞭解父母對於預防腸病毒的認知是否充足，以及是否具備相應的預防措施，本文與TNL Research關鍵議題研究中心合作線上問卷調查，進行進一步分析，及提供在施打腸病毒疫苗前家長必須知道的相關資訊。
COVID-19尚未完全平息，但隨著防疫解封，今年的夏天，讓爸媽膽戰心驚的腸病毒也捲土重來，依據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至7月11日，腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，均為5歲以下幼童，現七月時值暑假，學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，緊接著就是九月開學季，可預期會有另一波感染高峰，家長仍不可掉以輕心！
腸病毒71型有多嚴重？家長不可不知的三大症狀
本次網路調查期間為2023年6月5日～2023年6月12日，調查條件為25～40歲，家中育有2個月～未滿6歲的孩童，回收總樣本數401份。調查數據顯示，超過半數（51.6%）的受訪者，家中孩童曾感染過腸病毒，可說是幼童家長夏日的心頭惡夢。
然而，很多家長都有這樣的疑惑：「曾看過網路上關於腸病毒感染併發重症的相關新聞；也聽聞過身邊朋友分享家中小朋友感染腸病毒，但很快就復原的例子。」究竟為什麼腸病毒會有重症、輕症之分？首先，要先對腸病毒的種類有基本的認識。
腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可再分為多種型別，共有數十多種。在所有腸病毒種類中，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年高達405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%。
所以，雖然多數腸病毒感染屬於較輕度病例，但部分類型如腸病毒71型，致死率可高達19.3%，重症的發病過程很快速，大多於發病後2－7天出現，平均為發病後3天出現併發症，可能在數小時至數天內死亡。當孩子感染腸病毒時，父母最好多陪伴、多觀察，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
- 感染腸病毒71型常出現的症狀如下：
- 發燒時間較長：常超過3天，體溫可超過39度
- 手足口症狀：在手、足、口腔後方、膝蓋、臀部等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
- 中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
家長都如何關注腸病毒預防資訊？醫療院所衛教＆網路新聞管道佔最大宗
若問到家長都如何獲取腸病毒預防相關資訊時，發現高達62.3％的家長以「醫療院所衛教」管道作為獲取腸病毒預防相關資訊的管道，具備專業權威以及精準醫療資訊的機構，無疑仍是家長心中信任度最高的資訊來源；不過也有超過半數（56.3%）的人會從「網路新聞」獲取腸病毒預防相關知識，位居第三的「社群媒體」管道也佔47.3％；可見更迭快速的網路社群，也是家長關注醫療資訊的重要平台。
腸病度重症預防在今年有了新曙光——那就是「腸病毒71型疫苗」即將上市，調查發現，已有61.2%的家長知道疫苗即將上市的消息。另外，兒童感染症醫學會最新公布的建議中提到，所有兒童滿2個月至未滿6歲，應接種腸病毒 71 型疫苗。但在施打前，先來看看家長最關心的問題是什麼？
腸病毒71型疫苗即將上市，施打前家長一定要知道的4大重點！
當問卷調查中進一步問到是否有意願讓孩子施打疫苗時，有高達92.6％的家長有意願，顯示大多數家長對於保護孩子免受腸病毒感染造成的重症、終生殘疾甚至死亡有極高的關注和重視。
此外，因為受訪者家中有超過一半比例的孩童曾經歷過腸病毒感染，考量到腸病毒有極高比例是在學校等群聚場合感染．進而造成幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構需採取停課等相關措施，對於家長也可能帶來生活上的不便，如工作上需要請假或須配合停課措施並待在家照顧孩子等，因此對於即將有疫苗上市的消息，多數家長也抱持樂觀的態度。
目前國內即將推出兩支腸病毒71型疫苗，分別是「高端腸病毒71型疫苗」和「安特羅/國光腸病毒71型疫苗」，在選擇腸病毒71型疫苗時，建議家長不妨參考以下幾點調查統計指標，並主動與醫師進行詢問與討論，以瞭解更多關於這些疫苗的資訊，並做出最適合自己孩子的決定。
1. 施打腸病毒疫苗安不安全？(71.6%)：
疫苗的安全性往往需要透過大型的臨床試驗來測試，通常在第三期臨床試驗會有較多受試者參與，因此，疫苗的安全性可以透過「第三期臨床試驗結果」來了解。根據高端腸病毒疫苗仿單以及其第三期臨床試驗的數據指出，受試人數共3,049人，觀察到不良反應包含：接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀；然而上述反應，僅為短暫現象，並可在數日內恢復，非常類似其他兒童常規施打的非活性疫苗常見不良反應。
安特羅/國光腸病毒71型疫苗的第三期臨床試驗尚未完成，根據仿單上初步安全性資料顯示，安全性資料樣本數為1,266人，觀察到的不良反應同樣包含紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。有鑒於兒童感染症醫學會的建議為「2個月至6個月幼兒接種本疫苗之臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗」，因此若有接種上的疑慮，則建議與醫師討論是否適合施打。
2. 疫苗保護力高嗎？(58.5%)、有效保護期間多長？(40.6%)：
目前在台灣，僅有高端腸病毒71型疫苗已完成三期疫苗有效性試驗，證實疫苗保護力達100%（統計分析後為96.8%），結果發表在國際頂尖期刊：The Lancet 刺胳針；而安特羅/國光腸病毒71型疫苗尚未完成第三期疫苗有效性試驗，目前保護力未知。
高端腸病毒71型疫苗真實世界中執行的第三期臨床試驗追蹤長達2年，且在追蹤期間施打疫苗的受試者皆無輕重症感染；安特羅/國光無臨床疫苗有效性保護力及長期追蹤數據，無法實證是否能有長期保護效果。
3. 藥廠認證？(40.0%) ：
高端疫苗在新竹生醫園區設立了台灣第一座具有量產規模且符合國際標準（PIC/S GMP）的細胞培養疫苗廠，同一廠房內具有兩條獨立的生產線和一條充填線，腸病毒71型疫苗自原液製造、調劑充填及檢驗放行，都在竹北自有廠中進行，垂直整合的生產形式，可以全面且完整地掌控生產排程及維持高品質。另一方面，安特羅生技則為租用國衛院生物製劑廠細胞培養產線生產疫苗抗原，完成後再運至國光潭子廠進行調劑、充填、分裝以及檢驗放行。（資料來源）
綜合本次調查結果可以得知，九成以上的家長皆有意願讓孩童施打腸病毒71型疫苗，更有六成左右的家長關注疫苗上市相關新聞；接下來即將進入暑假，根據往年統計，預估九月開學季又會有另一波腸病毒感染熱潮，建議家中如有2個月～未滿6歲孩童的家庭，可以持續關注疫苗上市資訊，選擇安全、已證實疫苗保護力以及長期有效的疫苗廠牌，讓孩童遠離腸病毒71型威脅！
參考資料
- 台灣兒童感染症醫學會 (2023). Available at: https://www.pids.org.tw/index.php?route=education/education&path=124 (Accessed: 25 July 2023).
- Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1708-1717. doi:10.1016/S0140-6736(22)00313-0
- Yi EJ, Shin YJ, Kim JH, Kim TG, Chang SY. Enterovirus 71 infection and vaccines. Clin Exp Vaccine Res. 2017;6(1):4-14. doi:10.7774/cevr.2017.6.1.4
- Ho M, Chen ER, Hsu KH, et al. An epidemic of enterovirus 71 infection in Taiwan. Taiwan Enterovirus Epidemic Working Group. N Engl J Med. 1999;341(13):929-935. doi:10.1056/NEJM199909233411301
- Chang LY, Huang LM, Gau SS, et al. Neurodevelopment and cognition in children after enterovirus 71 infection. N Engl J Med. 2007;356(12):1226-1234. doi:10.1056/NEJMoa065954
- "高端"腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000152號
- 安拓伏腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000149號