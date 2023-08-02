社交場合一定要寒喧、堆笑臉講尷尬話？NLP心理學告訴你為什麼這個動作不能省略
我們想讓你知道的是
我得跟你說，社交場合的寒喧「非常重要」，不但不能省略，甚至必須細心研究它。能不能完成一場有效的溝通、一場聚會，甚至交到知心好友，都得從好的寒喧開始。繞個更大的圈子來說，所謂不太擅長溝通的朋友，其實只是不太會「寒喧」。這篇文章就來談談，如何在陌生場合開始一場好的「聊天」。
文：【心理學xNLP】 彭博
不，不行。寒喧非常重要不能省略。
出席一些場合的時候，總是免不了要跟一些陌生人溝通認識。而細心的你會發現，這種對話的開局多半是：「阿呀！陳董你好！久仰大名！」「之前我家內人承蒙你照顧了！多虧有你，今天總算見著本人了！」
無聊、有夠無聊。極盡虛情假意之能事。
商業意圖沒那麼明顯的場合，也會出現這種對話：
「你好你好，叫我小彭就可以了，你常來這個場合嗎？」
「你老家也在台中嗎？這麼巧！我大學也在台中讀耶！」
「今天天氣不太好喔，你怎麼來的？」
上面這些就是寒喧、堆笑臉、講尷尬話。它需要你忘記你手的衛生問題、以及你名片的成本問題、還有你臉部肌肉控制的能力、和講幹話的能力。
握手握成堆、名片免費大放送、笑容掛整場、張口鬼話來。
如果你是商場打滾已經的老鳥，這種場合絕對是你熟悉不過了。但這種行為，在人際交流或是職場經驗沒那麼豐富的朋友來看，整件事就很謎。
「寒喧到底意義在哪？有沒有必要？可以省略嗎」？
「感覺都在聊一些不著邊際的東西欸」！
「為什麼都要聊天氣啦...有夠蠢的是在聊什麼」？
但我得跟你說，寒喧「非常非常重要」，不但不能省略，甚至你還必須細心研究它。你能不能完成一場有效的溝通、一場聚會。甚至交到知心好友，都得從好的寒喧開始。
繞個更大的圈子來說，那種所謂不太擅長溝通的朋友，其實只是不太會「寒喧」，一旦跳過寒喧這個步驟，他們也是可以很快地跟人熟稔起來的。
也因為這樣，這篇文章將要從NLP神經語言程式學、心理學的角度來告訴你，「為什麼寒喧不能省略」？以及「如何輕鬆做好寒喧」？
為什麼要寒喧？不寒喧行嗎？
寒暄作為溝通破冰的起點，多半從場合中看到對方的那一刻就開始了。從簡單的打招呼開始，一直到這場溝通的目的「之前」，都屬於寒喧破冰的階段。
你不懂寒喧，那你就很難調動對方的注意力，你也很難讓對方有意識地與你進入相同的對話節奏，聊你想要聊的事情。從更大的視角來看，聊不到你想聊的、得不到你想得的資訊，那你這場根本白來。如果這個場合還是要付錢的？那你根本只是來當分母負責結帳而已。
有些覺得自己溝通能力差的朋友，不一定肚子沒東西、或言之無物。更多時候是不懂得寒喧怎麼做？好牽引話題，讓話題來到自己能發揮的場合。
這種狀態下，膽怯的朋友就會乾脆不開口，默默聽。你是吸收了很多資訊跟事物，但聚會結束沒人記得你、你也沒發揮到影響力。
不懂寒喧、膽子比較大的朋友，就會亂插話題。人家討論到你有興趣議題，你就直接插話。這種行為在日常的社交朋友聚會還行，來到大一點的商務場合問題就會浮現。突如其來的插話可能會嚇到人、或讓人覺得你沒禮貌、欠教養、裝熟。
所以你不能默不吭聲一直在那邊等有利話題、等人家CUE你。你也不能在旁邊守株待兔、看到獵物話題出現就切入。你只能靠寒喧來慢慢讓溝通溫度升溫。
所以，寒喧這種行為，它背後的目的其實只有兩點：
- 第一：告訴大家「我作為一個個體存在這」
- 第二：重點在於「我準備與你對話，請熟悉我的節奏、而我也正這麼做中」
這些是有原因的。
從NLP心理學的角度來看，人都傾向與自己相似的人互動。這種「相似感」，我們深厚一點來探討，會例如「人生閱歷相似」、「產業相似」、「故鄉相似」、「觀點相似」；而淺薄點、隱晦點的相似，則例如「語速相似」、「口頭禪相似」、「下意識的動作相似」、「講話的氣場相似。」
相似感重的人，一舉一動都會吸引你的注意力。而相似感較低的人，他可能半路離場了，你都不知道他什麼時候消失的。而寒喧為什麼不能省略呢？這是因為「寒喧」的最大目的，就是給予雙方有足夠的時間來辨認這個「相似性」，進而決定有沒有必要跟對方更深一步的交流。
以上這些也是為什麼「寒喧階段」，大家不會聊很深入的議題。
一定得要維持尬感。
大家都會從簡單的天氣、交通、時事，搭配問候對方近況來做為開場。而這些話題的價值性不高也是必然的，因為寒喧階段，就是用來審核彼此有沒有資格開展價值話題的資格。
寒喧覺得對方怪怪的，那不傷和氣就打個招呼換個名片，然後趕快遠離他。寒喧後覺得節奏蠻類似的，恩，不然聊聊對方的工作室什麼好了？
所以回到這節的小標，寒喧的意義是什麼？是審核彼此是否能開啟價值話題。寒喧能省略嗎？不能，因為你不審核對方，對方還是會審核你。除非雙方是認識很久的老朋友了。
現在你知道寒喧的意義和目的是什麼了吧？
如何做好寒喧？
那我們怎麼做好寒喧呢？直白點來說，「如何PASS對方寒喧的審核階段」？
你只需要關注2個重點：
- 第一：「由外至內」
- 第二：「盡力相似」
由外至內的意思就是，在寒喧階段的話題選擇上要循序漸進。你不可能一開局就問：「你認為人類存在世界上造成的物種滅絕之破壞、會不會大過於自然生態對於物種的滅絕破壞？」
拜託別這樣，這樣你會讓人家懷疑你是激進的環保分子。所以，所謂的由外至內，指的就是寒喧時你話題的選擇，得從當下場合你看得到的、聽得到的、感覺到的開始。
天氣啊、交通啊，最近比較紅的拳下星城話題啊、現場的擺設啊、人數啊、穿著啊等等。從這些外在開始聊，你拋出你的小見解，然後問問對方的見解，持續這個過程。這就是寒喧。
在實務上，兩個人的寒喧會一直持續，直到「你大概能判斷接下來聊什麼對方會有興趣」為止。或是其中一方提前失去耐心，主動終止對話為止。
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
我們想讓你知道的是
為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html