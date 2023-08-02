社交場合一定要寒喧、堆笑臉講尷尬話？NLP心理學告訴你為什麼這個動作不能省略

文：【心理學xNLP】 彭博

不，不行。寒喧非常重要不能省略。

​出席一些場合的時候，總是免不了要跟一些陌生人溝通認識。​而細心的你會發現，這種對話的開局多半是：「阿呀！陳董你好！久仰大名！」「之前我家內人承蒙你照顧了！多虧有你，今天總算見著本人了！」

​無聊、有夠無聊。極盡虛情假意之能事。

​商業意圖沒那麼明顯的場合，也會出現這種對話：

​「你好你好，叫我小彭就可以了，你常來這個場合嗎？」

​「你老家也在台中嗎？這麼巧！我大學也在台中讀耶！」

​「今天天氣不太好喔，你怎麼來的？」

​上面這些就是寒喧、堆笑臉、講尷尬話。它需要你忘記你手的衛生問題、以及你名片的成本問題、還有你臉部肌肉控制的能力、和講幹話的能力。

​握手握成堆、名片免費大放送、笑容掛整場、張口鬼話來。

​如果你是商場打滾已經的老鳥，這種場合絕對是你熟悉不過了。​但這種行為，在人際交流或是職場經驗沒那麼豐富的朋友來看，整件事就很謎。

​​「寒喧到底意義在哪？有沒有必要？可以省略嗎」？

​「感覺都在聊一些不著邊際的東西欸」！

​「為什麼都要聊天氣啦...有夠蠢的是在聊什麼」？

​但我得跟你說，寒喧「非常非常重要」，​不但不能省略，甚至你還必須細心研究它。你能不能完成一場有效的溝通、一場聚會。甚至交到知心好友，都得從好的寒喧開始。

​繞個更大的圈子來說，那種所謂不太擅長溝通的朋友，其實只是不太會「寒喧」，一旦跳過寒喧這個步驟，他們也是可以很快地跟人熟稔起來的。

​​也因為這樣，這篇文章將要從NLP神經語言程式學、心理學的角度來告訴你，「為什麼寒喧不能省略」？以及「如何輕鬆做好寒喧」？

為什麼要寒喧？不寒喧行嗎？

​寒暄作為溝通破冰的起點，多半從場合中看到對方的那一刻就開始了。從簡單的打招呼開始，一直到這場溝通的目的「之前」，都屬於寒喧破冰的階段。

​你不懂寒喧，那你就很難調動對方的注意力，你也很難讓對方有意識地與你進入相同的對話節奏，聊你想要聊的事情。從更大的視角來看，聊不到你想聊的、得不到你想得的資訊，那你這場根本白來。如果這個場合還是要付錢的？那你根本只是來當分母負責結帳而已。

​有些覺得自己溝通能力差的朋友，不一定肚子沒東西、或言之無物。更多時候是不懂得寒喧怎麼做？好牽引話題，讓話題來到自己能發揮的場合。

​這種狀態下，膽怯的朋友就會乾脆不開口，默默聽。​你是吸收了很多資訊跟事物，但聚會結束沒人記得你、你也沒發揮到影響力。

​不懂寒喧、膽子比較大的朋友，就會亂插話題。人家討論到你有興趣議題，你就直接插話。這種行為在日常的社交朋友聚會還行，來到大一點的商務場合問題就會浮現。​突如其來的插話可能會嚇到人、或讓人覺得你沒禮貌、欠教養、裝熟。

所以你不能默不吭聲一直在那邊等有利話題、等人家CUE你。​你也不能在旁邊守株待兔、看到獵物話題出現就切入。你只能靠寒喧來慢慢讓溝通溫度升溫。

​所以，寒喧這種行為，它背後的目的其實只有兩點：

​第一：告訴大家「我作為一個個體存在這」

​第二：重點在於「我準備與你對話，請熟悉我的節奏、而我也正這麼做中」​

​這些是有原因的。

​從NLP心理學的角度來看，人都傾向與自己相似的人互動。​這種「相似感」，我們深厚一點來探討，會例如「人生閱歷相似」、「產業相似」、「故鄉相似」、「觀點相似」；而淺薄點、隱晦點的相似，則例如「語速相似」、「口頭禪相似」、「下意識的動作相似」、「講話的氣場相似。」

​​相似感重的人，一舉一動都會吸引你的注意力。​而相似感較低的人，他可能半路離場了，你都不知道他什麼時候消失的。而寒喧為什麼不能省略呢？這是因為「寒喧」的最大目的，就是給予雙方有足夠的時間來辨認這個「相似性」，進而決定有沒有必要跟對方更深一步的交流。

​以上這些也是為什麼「寒喧階段」，大家不會聊很深入的議題。

​一定得要維持尬感。

​大家都會從簡單的天氣、交通、時事，搭配問候對方近況來做為開場。​而這些話題的價值性不高也是必然的，因為寒喧階段，就是用來審核彼此有沒有資格開展價值話題的資格。

​寒喧覺得對方怪怪的，那不傷和氣就打個招呼換個名片，然後趕快遠離他。寒喧後覺得節奏蠻類似的，恩，不然聊聊對方的工作室什麼好了？

​所以回到這節的小標，寒喧的意義是什麼？是審核彼此是否能開啟價值話題。寒喧能省略嗎？​不能，因為你不審核對方，對方還是會審核你。除非雙方是認識很久的老朋友了。

​現在你知道寒喧的意義和目的是什麼了吧？

​如何做好寒喧？

​那我們怎麼做好寒喧呢？直白點來說，「如何PASS對方寒喧的審核階段」？

​你只需要關注2個重點：

​第一：「由外至內」

​第二：「盡力相似」

​由外至內的意思就是，在寒喧階段的話題選擇上要循序漸進。​你不可能一開局就問：「你認為人類存在世界上造成的物種滅絕之破壞、會不會大過於自然生態對於物種的滅絕破壞？」

拜託別這樣，這樣你會讓人家懷疑你是激進的環保分子。​所以，所謂的由外至內，指的就是寒喧時你話題的選擇，得從當下場合你看得到的、聽得到的、感覺到的開始。

​天氣啊、交通啊，最近比較紅的拳下星城話題啊、現場的擺設啊、人數啊、穿著啊等等。從這些外在開始聊，你拋出你的小見解，然後問問對方的見解，持續這個過程。這就是寒喧。

​在實務上，兩個人的寒喧會一直持續，直到「你大概能判斷接下來聊什麼對方會有興趣」為止。或是其中一方提前失去耐心，主動終止對話為止。