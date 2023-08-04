在新加坡官方漢字是簡體字前提下，這間星國出版社為什麼還強調「必須繁體出版」？
我們想讓你知道的是
新加坡新文潮成員在決心要經營出版社時，就決定「必須繁體出版」，原因有三：「第一就是字型、美感、工整感，繁體字在設計上看起來比較完整；第二，繁體字能夠表達的意思更復雜、豐富，比較適合去表達。第三就是繁體字擴展了簡體字以外的內容，以及銷售通路，我們很有意識的想把書配送到香港、台灣，港、台基本沒有審查的問題，整體市場來説，能出版、接受的內容更寬闊。」
文：荷門
作為一個華文閲讀愛好者，你瞭解同樣以華文為官方語言的新加坡的圖書市場和出版社嗎？如果讓你挑選一本新加坡出版社出版的書，你認為自己能夠買到哪些題材？
新加坡的華人佔了公民人口的多數，官方所使用的漢字是簡體漢字，而民間通用主要也是以簡體漢字為主。在這個背景之下，一羣中文系畢業的星國青年，懷着對華文文學的熱情，從創辦簡體字文學雜誌、到創立繁體書出版社新文潮出版社，以及繁體書書店海風書屋。他們自身的經驗及社會的「漢字多元」讓他們相信，新加坡文學可以在沒有中國內地及香港的「繁簡矛盾」之下，走得更遠。
定位年輕華文讀者，跳出傳統議題
新文潮出版社和海風書屋的創辦人是四名年輕人，包括畢業於南洋理工大學中文系的總編輯汪來升、編輯洪均榮，在十多年前、仍然是大學生的時候，已經創辦了以簡體書寫的文學雜誌《WHY NOT 不為什麼》（下稱《不為什麼》）。
踏入三十而立的壯年，核心成員之一的洪洪均榮説：「我們一直做到兩三年前，就想説步入『settle down』（安定下來）的年齡，要不全職做（出版），要不就不做 ；要麼結婚，要麼好好工作......我們最後決定全職做出版社。」新文潮出版社在2020年註冊，一開始只是開設了網絡書店。直到2021年中旬，出版社的社員陸續辭掉本來的工作，全職投入文化事業，開設辦公室和書店，促成海風書屋的誕生。從出版簡體雜誌到繁體書籍，出版社的成員們相信，繁簡不是主要的閲讀障礙，好的作品就當應推廣， 也能吸引讀者。
出版社的成員們從小接受的中文教育都是以簡體字為主，求學階段辦的文學雜誌也是以簡體字出版。
洪均榮提到，大學的時候，想辦一本不一樣的本地文學雜誌，「雖然收錄的作品都是詩、小説，但我們做選擇一些別人比較不願意談的課題，希望帶出來聲音有別於（華文）主流」，例如新加坡的同志議題、新加坡英語作家的文學生存空間等等。
來升補充説，雖然新加坡是個發展快速的社會，但也是一個漸趨老齡化的社會，加上華文教育出現了1980年後的斷層，新加坡年輕的華文讀者、創作者比較少，「這也就導致了比較資深的華文讀者與作者比較多」。因此，兒童文學、古詩詞這類內容，或哀悼傳統華文教育不復存在、死亡、疾病、文史等主題，成為了這個羣體主要的閲讀習慣與討論，也形塑着新加坡華文圖書市場的樣貌。
不過，《不為什麼》的目標讀者羣是年輕人。他們喜歡的課題，包括抗爭、奮鬥、理想、社會、同志性別等議題，這些題材就比較少被正面討論，「這些題材比較有挑戰性的課題，甚至在某些比較傳統的文學協會里，出現很多道德、政治上的羈絆，例如白色恐怖、或認為同志有違人倫，不應該公開討論等」。
因此，來升説，《不為什麼》想要做的，除了討論種種年輕人比較關注的議題外，更對於創作的新思潮、想法、方式等做了很多的介紹與實驗，希望給比較傳統、被動的閲讀與創作文化，注入一股新的力量。
《不為什麼》一共出版了七期，成員們認為，這已經做到了一定的成果，「是時候轉型做其他東西」。其後，他們出版了詩集《不可預期——詩精50首》（也是以簡體出版），收錄了新加坡獨立以來少見的新華詩作。
當時作為大學生的洪均榮，選擇了理想；踏入壯年的他，同樣選擇了理想，但不同的是，他和同伴們要面對現實的困難。他坦言：「最大的困難還是在現實與理想之間達到平衡。以前做文學雜誌的時候，是用喜歡的性質（心態）去做。但長期去做、去營運，想的東西比較多，考量也多，不像以前單純的喜歡就可以做。」
而出版繁體書可能是平衡「理想與現實」的方案之一。
簡轉繁無礙閲讀
在創立新文潮出版社之前，《不為什麼》的社員們都是以出版簡體刊物為主。當時還是大學生的他們，覺得出版簡體比較「適合」，洪均榮表示，所謂的「適合」，就是適合和符合新加坡人的閲讀習慣，但決心要經營出版社的時候，「（我們）很有意識的説，必須繁體出版」，原因有三。
「第一就是字型、美感、工整感，繁體字在設計上看起來比較完整；第二，繁體字能夠表達的意思更復雜、豐富，比較適合去表達。譬如説，繁複的『復』，在簡體只有一個字，但是在繁體，有恢『復』、回『覆』 、繁『復』（三個不同的字）；繁體字在文化意義上更有辨識度，追本溯源時，也更接近『六書造字』的基本原理。第三就是繁體字擴展了簡體字以外的內容，以及銷售通路，我們很有意識的想把書配送到香港、台灣，港、台基本沒有審查（censorship）的問題，整體市場來説，能出版、接受的內容更寬闊。」
來升也曾經提到，出版社的成員們很早期就接觸文學，而大部分的文學養分都是從台灣、香港來的，出版繁體書是自然而然。
新文潮出版社近年出版的暢銷書《我獅城，我街道》（下稱：《我獅城》）正正是受台灣的《我台北，我街道》、香港的《我香港，我街道》啓發而產生的作品，收錄了26名新加坡作家的散文及詩，刻畫獅城3個世代。
洪均榮指出，繁體字在星馬兩地算是流通，雖然官方語言是以簡體書寫，但民眾其實都看得懂繁體字，只是繁體書的市場比較小。
「以華文市場來言，（星、馬）通路比較少，加上要進入中國市場也不太容易，所以一開始才會先着重在港台市場......在新加坡，只要是成年人的閲讀題材，25到45歲的讀者，這也是我們主要的目標耶，不管是簡體、繁體的字，只要題材是對的，有興趣的人就會買（書）。」
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
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為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html