在新加坡官方漢字是簡體字前提下，這間星國出版社為什麼還強調「必須繁體出版」？

文：荷門

作為一個華文閲讀愛好者，你瞭解同樣以華文為官方語言的新加坡的圖書市場和出版社嗎？如果讓你挑選一本新加坡出版社出版的書，你認為自己能夠買到哪些題材？

新加坡的華人佔了公民人口的多數，官方所使用的漢字是簡體漢字，而民間通用主要也是以簡體漢字為主。在這個背景之下，一羣中文系畢業的星國青年，懷着對華文文學的熱情，從創辦簡體字文學雜誌、到創立繁體書出版社新文潮出版社，以及繁體書書店海風書屋。他們自身的經驗及社會的「漢字多元」讓他們相信，新加坡文學可以在沒有中國內地及香港的「繁簡矛盾」之下，走得更遠。

定位年輕華文讀者，跳出傳統議題

新文潮出版社和海風書屋的創辦人是四名年輕人，包括畢業於南洋理工大學中文系的總編輯汪來升、編輯洪均榮，在十多年前、仍然是大學生的時候，已經創辦了以簡體書寫的文學雜誌《WHY NOT 不為什麼》（下稱《不為什麼》）。

文學雜誌《WHY NOT 不為什麼》封面。（新文潮出版社）

踏入三十而立的壯年，核心成員之一的洪洪均榮説：「我們一直做到兩三年前，就想説步入『settle down』（安定下來）的年齡，要不全職做（出版），要不就不做 ；要麼結婚，要麼好好工作......我們最後決定全職做出版社。」新文潮出版社在2020年註冊，一開始只是開設了網絡書店。直到2021年中旬，出版社的社員陸續辭掉本來的工作，全職投入文化事業，開設辦公室和書店，促成海風書屋的誕生。從出版簡體雜誌到繁體書籍，出版社的成員們相信，繁簡不是主要的閲讀障礙，好的作品就當應推廣， 也能吸引讀者。

出版社的成員們從小接受的中文教育都是以簡體字為主，求學階段辦的文學雜誌也是以簡體字出版。

新文潮出版社成員。（受訪者提供）

洪均榮提到，大學的時候，想辦一本不一樣的本地文學雜誌，「雖然收錄的作品都是詩、小説，但我們做選擇一些別人比較不願意談的課題，希望帶出來聲音有別於（華文）主流」，例如新加坡的同志議題、新加坡英語作家的文學生存空間等等。

來升補充説，雖然新加坡是個發展快速的社會，但也是一個漸趨老齡化的社會，加上華文教育出現了1980年後的斷層，新加坡年輕的華文讀者、創作者比較少，「這也就導致了比較資深的華文讀者與作者比較多」。因此，兒童文學、古詩詞這類內容，或哀悼傳統華文教育不復存在、死亡、疾病、文史等主題，成為了這個羣體主要的閲讀習慣與討論，也形塑着新加坡華文圖書市場的樣貌。

不過，《不為什麼》的目標讀者羣是年輕人。他們喜歡的課題，包括抗爭、奮鬥、理想、社會、同志性別等議題，這些題材就比較少被正面討論，「這些題材比較有挑戰性的課題，甚至在某些比較傳統的文學協會里，出現很多道德、政治上的羈絆，例如白色恐怖、或認為同志有違人倫，不應該公開討論等」。

因此，來升説，《不為什麼》想要做的，除了討論種種年輕人比較關注的議題外，更對於創作的新思潮、想法、方式等做了很多的介紹與實驗，希望給比較傳統、被動的閲讀與創作文化，注入一股新的力量。

《不為什麼》一共出版了七期，成員們認為，這已經做到了一定的成果，「是時候轉型做其他東西」。其後，他們出版了詩集《不可預期——詩精50首》（也是以簡體出版），收錄了新加坡獨立以來少見的新華詩作。

《不可預期——詩精50首》。（新文潮出版社）

當時作為大學生的洪均榮，選擇了理想；踏入壯年的他，同樣選擇了理想，但不同的是，他和同伴們要面對現實的困難。他坦言：「最大的困難還是在現實與理想之間達到平衡。以前做文學雜誌的時候，是用喜歡的性質（心態）去做。但長期去做、去營運，想的東西比較多，考量也多，不像以前單純的喜歡就可以做。」

而出版繁體書可能是平衡「理想與現實」的方案之一。

簡轉繁無礙閲讀

在創立新文潮出版社之前，《不為什麼》的社員們都是以出版簡體刊物為主。當時還是大學生的他們，覺得出版簡體比較「適合」，洪均榮表示，所謂的「適合」，就是適合和符合新加坡人的閲讀習慣，但決心要經營出版社的時候，「（我們）很有意識的説，必須繁體出版」，原因有三。

「第一就是字型、美感、工整感，繁體字在設計上看起來比較完整；第二，繁體字能夠表達的意思更復雜、豐富，比較適合去表達。譬如説，繁複的『復』，在簡體只有一個字，但是在繁體，有恢『復』、回『覆』 、繁『復』（三個不同的字）；繁體字在文化意義上更有辨識度，追本溯源時，也更接近『六書造字』的基本原理。第三就是繁體字擴展了簡體字以外的內容，以及銷售通路，我們很有意識的想把書配送到香港、台灣，港、台基本沒有審查（censorship）的問題，整體市場來説，能出版、接受的內容更寬闊。」

來升也曾經提到，出版社的成員們很早期就接觸文學，而大部分的文學養分都是從台灣、香港來的，出版繁體書是自然而然。

新文潮出版社近年出版的暢銷書《我獅城，我街道》（下稱：《我獅城》）正正是受台灣的《我台北，我街道》、香港的《我香港，我街道》啓發而產生的作品，收錄了26名新加坡作家的散文及詩，刻畫獅城3個世代。

《我獅城，我街道》。（新文潮出版社）

洪均榮指出，繁體字在星馬兩地算是流通，雖然官方語言是以簡體書寫，但民眾其實都看得懂繁體字，只是繁體書的市場比較小。

「以華文市場來言，（星、馬）通路比較少，加上要進入中國市場也不太容易，所以一開始才會先着重在港台市場......在新加坡，只要是成年人的閲讀題材，25到45歲的讀者，這也是我們主要的目標耶，不管是簡體、繁體的字，只要題材是對的，有興趣的人就會買（書）。」