棄東南亞公認的「Swiftie」菲律賓，為何泰勒絲亞洲巡迴演唱會獨鍾獅城？
我們想讓你知道的是
身為在Google全球搜尋「Taylor Swift」名列前茅的國家，奎松市也曾是Spotify全球收聽泰勒絲排行版排名第五的城市，菲律賓可說是泰勒絲在東南亞公認的的泰勒絲鐵粉（Swifties），如今泰勒絲選擇明年在新加坡開演，菲律賓歌迷自然是相當失望，也被質疑怎可冷落東南亞最大泰勒絲粉絲群？
美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）上個月宣布2024年亞洲巡迴演唱會的行程，包括2月7日至10日在日本東京巨蛋共4個場次，以及3月2日至4日在新加坡共3場的演出，消息一出，許多東南亞歌迷特別表達失望之情，表示在東南亞國家中，泰勒絲為何獨鍾新加坡？而不只是泰勒絲，英國搖滾天團酷玩樂團（Coldplay）也將在明年1月在新加坡開唱六場，究竟獅城被國際明星相中的原因為何？
菲律賓歌迷：怎可冷落東南亞最大泰勒絲鐵粉群？
身為在Google全球搜尋「Taylor Swift」名列前茅的國家，奎松市也曾是Spotify全球收聽泰勒絲排行版排名第五的城市，菲律賓可說是泰勒絲在東南亞公認的的泰勒絲鐵粉（Swifties），如今泰勒絲選擇明年在新加坡開演，菲律賓歌迷自然是相當失望，也被質疑怎可冷落東南亞最大泰勒絲粉絲群？
30歲的軟體工程師Charlyn Suizo是「Swifties菲律賓小組」管理員，她在接受《衛報》採訪時表示，對於最終馬尼拉沒被選為演唱會城市相當難過，但她也補充城市的基礎建設是一大問題，「我們沒有適合舞台的大型體育場、用於後勤的技術以及她舉辦音樂會所需的設置」。馬尼拉交通狀況也極為棘手，舉辦國際級演場會的「菲律賓體育館」可容納超過5萬人，但從從馬尼拉赴「菲律賓體育館」會需花上數小時。
一篇刊於《Inquirer》的社論就表示，近期美國歌手「火星人」布魯諾（Bruno Mars）才在「菲律賓體育館」演出了兩晚，歌迷歷經的「恐怖故事」或許可為「為何泰勒絲沒有選擇菲律賓」提供解答。有粉絲就分享，在演唱會前幾小時就出現塞車狀況，較幸運的歌迷也至少花了一個小時才找到停車位，有些人甚至因交通因素只趕上演唱會的尾聲，結束後又等候至少兩個小時才離開停車場。
新加坡是怎麼辦到的？
任教於澳洲塔斯馬尼亞大學的教授Can Seng Ooi向《時代》雜誌表示，新加坡在國際舞台受歡迎的程度是經過幾十年的累積，是政府積極尋求與藝術家和音樂會合作的成果；Can Seng Ooi表示：「人們因為這些原因（演唱會、音樂會）來到這裡，而他們也喜歡新加坡，並且在那裡花很多錢。」
自2000年以來，新加坡當局就開始積極招攬國際藝術家或歌手，試圖吸引他們的粉絲來到這座城市旅遊，泰勒絲明年的演唱會就已獲得高層官員的宣傳，美國駐新加坡大使卡普蘭（Jonathan Kaplan）也在推特上宣布： 「新加坡令人興奮的消息！ 泰勒絲展示了美國音樂和藝術家的全球影響力。」
除了官方的積極爭取外，新加坡在飯店、飲食和交通等食、住、行面向都有相當完善的規劃，外國人獲得工作證與簽證也是相對容易，也有評論指出，東南亞其他國家的宗教保守主義，是許多國際表演者選擇新加坡的原因。對印尼和馬來西亞而言，演出場地其實不是問題，雅加達的格羅拉蓬卡諾體育場可容納約7萬7000人，吉隆坡的武吉加里爾國家體育場則有8萬5000個座位，而即將舉辦泰勒絲演場會的新加坡國家體育場，其實僅可容納5萬5000人，因此就有馬來西亞和印尼粉絲就表示，是當地的繁文縟節和政治保守主義令國際表演者為之卻步。
馬來西亞前青年和體育部長、現任國會議員賽沙迪（Syed Saddiq），近日就針對酷玩樂團在11月於馬來西亞只舉辦一場演出的經濟成本表示遺憾，他說到：「當我們在這裡爭論馬來西亞舉辦演唱會的問題時，其他國家正在抓住黃金機會。」
根據新加坡旅遊局數據，2019年每位到訪新加坡的遊客平均消費為1448新元（約新台幣3萬4297元），而演唱會觀眾的消費預計又會更高，不僅有門票還有交通、住宿、食物等花費，而不只是演唱會，這幾年新加坡更舉辦一級方程式賽車，成功吸引全球遊客到訪新加坡，著實為獅城帶來豐富的「遊客紅利」。
延伸閱讀
- 租金水漲船高讓人大感吃不消，新加坡首次躋身全球五大「外派人員生活費最昂貴城市」
- 新加坡就是做到這7件事，成為亞太區不可或缺的重量級小國
- 從The 1975「男男熱吻」風波，看大馬政府近40年如何「規範」外國藝人表演
新聞來源
- From Coldplay to Taylor Swift, How Singapore Has Become a Favorite Venue for Top Artists—And Why That’s Upsetting Fans（時代雜誌）
- Are we even surprised? Philippines tops Google searches for ‘Taylor Swift’（Rappler）
- ‘Please come’: Taylor Swift fans in south-east Asia hope for tour date（衛報）
- Tip of bigger infra woes（Inquirer）
- Taylor Swift’s Singapore shows leave Malaysian, Thai, Philippine fans dismayed: ‘how could you forget about us?（南華早報）
- Taylor Swift fans in Indonesia, Philippines, Malaysia blame poor infrastructure, conservative laws for concert snubs（南華早報）
- Upcoming Concerts in Singapore: a great boost for tourism but how about the economy（Outbox）
核稿編輯：杜晉軒
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL