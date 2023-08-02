2023/08/02,
印太

棄東南亞公認的「Swiftie」菲律賓，為何泰勒絲亞洲巡迴演唱會獨鍾獅城？

棄東南亞公認的「Swiftie」菲律賓，為何泰勒絲亞洲巡迴演唱會獨鍾獅城？
5月27日，泰勒絲在紐澤西舉辦演唱會｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

身為在Google全球搜尋「Taylor Swift」名列前茅的國家，奎松市也曾是Spotify全球收聽泰勒絲排行版排名第五的城市，菲律賓可說是泰勒絲在東南亞公認的的泰勒絲鐵粉（Swifties），如今泰勒絲選擇明年在新加坡開演，菲律賓歌迷自然是相當失望，也被質疑怎可冷落東南亞最大泰勒絲粉絲群？

美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）上個月宣布2024年亞洲巡迴演唱會的行程，包括2月7日至10日在日本東京巨蛋共4個場次，以及3月2日至4日在新加坡共3場的演出，消息一出，許多東南亞歌迷特別表達失望之情，表示在東南亞國家中，泰勒絲為何獨鍾新加坡？而不只是泰勒絲，英國搖滾天團酷玩樂團（Coldplay）也將在明年1月在新加坡開唱六場，究竟獅城被國際明星相中的原因為何？

菲律賓歌迷：怎可冷落東南亞最大泰勒絲鐵粉群？

身為在Google全球搜尋「Taylor Swift」名列前茅的國家，奎松市也曾是Spotify全球收聽泰勒絲排行版排名第五的城市，菲律賓可說是泰勒絲在東南亞公認的的泰勒絲鐵粉（Swifties），如今泰勒絲選擇明年在新加坡開演，菲律賓歌迷自然是相當失望，也被質疑怎可冷落東南亞最大泰勒絲粉絲群？

30歲的軟體工程師Charlyn Suizo是「Swifties菲律賓小組」管理員，她在接受《衛報》採訪時表示，對於最終馬尼拉沒被選為演唱會城市相當難過，但她也補充城市的基礎建設是一大問題，「我們沒有適合舞台的大型體育場、用於後勤的技術以及她舉辦音樂會所需的設置」。馬尼拉交通狀況也極為棘手，舉辦國際級演場會的「菲律賓體育館」可容納超過5萬人，但從從馬尼拉赴「菲律賓體育館」會需花上數小時。

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Photo Credit: GettyImages
今年7月7日，泰勒絲粉絲們齊聚在馬尼拉購物中心，而當裝扮成泰勒絲的菲律賓變裝皇后上台表演時，數千名粉絲激動尖叫。

一篇刊於《Inquirer》的社論就表示，近期美國歌手「火星人」布魯諾（Bruno Mars）才在「菲律賓體育館」演出了兩晚，歌迷歷經的「恐怖故事」或許可為「為何泰勒絲沒有選擇菲律賓」提供解答。有粉絲就分享，在演唱會前幾小時就出現塞車狀況，較幸運的歌迷也至少花了一個小時才找到停車位，有些人甚至因交通因素只趕上演唱會的尾聲，結束後又等候至少兩個小時才離開停車場。

新加坡是怎麼辦到的？

任教於澳洲塔斯馬尼亞大學的教授Can Seng Ooi向《時代》雜誌表示，新加坡在國際舞台受歡迎的程度是經過幾十年的累積，是政府積極尋求與藝術家和音樂會合作的成果；Can Seng Ooi表示：「人們因為這些原因（演唱會、音樂會）來到這裡，而他們也喜歡新加坡，並且在那裡花很多錢。」

自2000年以來，新加坡當局就開始積極招攬國際藝術家或歌手，試圖吸引他們的粉絲來到這座城市旅遊，泰勒絲明年的演唱會就已獲得高層官員的宣傳，美國駐新加坡大使卡普蘭（Jonathan Kaplan）也在推特上宣布： 「新加坡令人興奮的消息！ 泰勒絲展示了美國音樂和藝術家的全球影響力。」

除了官方的積極爭取外，新加坡在飯店、飲食和交通等食、住、行面向都有相當完善的規劃，外國人獲得工作證與簽證也是相對容易，也有評論指出，東南亞其他國家的宗教保守主義，是許多國際表演者選擇新加坡的原因。對印尼和馬來西亞而言，演出場地其實不是問題，雅加達的格羅拉蓬卡諾體育場可容納約7萬7000人，吉隆坡的武吉加里爾國家體育場則有8萬5000個座位，而即將舉辦泰勒絲演場會的新加坡國家體育場，其實僅可容納5萬5000人，因此就有馬來西亞和印尼粉絲就表示，是當地的繁文縟節和政治保守主義令國際表演者為之卻步。

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Photo Credit: shutterstock/ 達志影像
新加坡國家體育館

馬來西亞前青年和體育部長、現任國會議員賽沙迪（Syed Saddiq），近日就針對酷玩樂團在11月於馬來西亞只舉辦一場演出的經濟成本表示遺憾，他說到：「當我們在這裡爭論馬來西亞舉辦演唱會的問題時，其他國家正在抓住黃金機會。」

根據新加坡旅遊局數據，2019年每位到訪新加坡的遊客平均消費為1448新元（約新台幣3萬4297元），而演唱會觀眾的消費預計又會更高，不僅有門票還有交通、住宿、食物等花費，而不只是演唱會，這幾年新加坡更舉辦一級方程式賽車，成功吸引全球遊客到訪新加坡，著實為獅城帶來豐富的「遊客紅利」。

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新聞來源

核稿編輯：杜晉軒


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