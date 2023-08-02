棄東南亞公認的「Swiftie」菲律賓，為何泰勒絲亞洲巡迴演唱會獨鍾獅城？

美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）上個月宣布2024年亞洲巡迴演唱會的行程，包括2月7日至10日在日本東京巨蛋共4個場次，以及3月2日至4日在新加坡共3場的演出，消息一出，許多東南亞歌迷特別表達失望之情，表示在東南亞國家中，泰勒絲為何獨鍾新加坡？而不只是泰勒絲，英國搖滾天團酷玩樂團（Coldplay）也將在明年1月在新加坡開唱六場，究竟獅城被國際明星相中的原因為何？

菲律賓歌迷：怎可冷落東南亞最大泰勒絲鐵粉群？

身為在Google全球搜尋「Taylor Swift」名列前茅的國家， 奎松市也曾是Spotify全球收聽泰勒絲排行版排名第五的城市 ，菲律賓可說是泰勒絲在東南亞公認的的泰勒絲鐵粉（ Swifties ），如今泰勒絲選擇明年在新加坡開演，菲律賓歌迷自然是相當失望，也被質疑怎可冷落東南亞最大泰勒絲粉絲群？

30歲的軟體工程師Charlyn Suizo是「Swifties菲律賓小組」管理員，她在接受《衛報》採訪時表示，對於最終 馬尼拉沒被選為演唱會城市相當難過，但她也補充城市的基礎建設是一大問題，「我們沒有適合舞台的大型體育場、用於後勤的技術以及她舉辦音樂會所需的設置」。馬尼拉交通狀況也極為棘手，舉辦國際級演場會的「 菲律賓體育館 」可容納超過5萬人，但從從馬尼拉赴「 菲律賓體育館 」會需花上數小時。

Photo Credit: GettyImages 今年7月7日，泰勒絲粉絲們齊聚在馬尼拉購物中心，而當裝扮成泰勒絲的菲律賓變裝皇后上台表演時，數千名粉絲激動尖叫。

一篇刊於《Inquirer》的社論就表示，近期美國歌手 「火星人」布魯諾 （Bruno Mars）才在「 菲律賓體育館 」演出了兩晚，歌迷歷經的「恐怖故事」或許可為「 為何泰勒絲沒有選擇菲律賓 」提供解答。有粉絲就分享，在演唱會前幾小時就出現塞車狀況，較幸運的歌迷也至少花了一個小時才找到停車位，有些人甚至因交通因素 只趕上演唱會的尾聲，結束後又等候至少 兩個小時才離開停車場。

新加坡是怎麼辦到的？

任教於澳洲塔斯馬尼亞大學的教授Can Seng Ooi向《時代》雜誌表示，新加坡在國際舞台受歡迎的程度是經過幾十年的累積，是政府積極尋求與藝術家和音樂會合作的成果；Can Seng Ooi表示：「人們因為這些原因（演唱會、音樂會）來到這裡，而他們也喜歡新加坡，並且在那裡花很多錢。」

自2000年以來，新加坡當局就開始積極招攬國際藝術家或歌手，試圖吸引他們的粉絲來到這座城市旅遊， 泰勒絲明年的演唱會 就已獲得高層官員的宣傳，美國駐新加坡大使卡普蘭（ Jonathan Kaplan） 也在推特上宣布： 「新加坡令人興奮的消息！ 泰勒絲展示了美國音樂和藝術家的全球影響力。」

Big!!!



Exciting news for Singapore! Taylor Swift showcases the global reach of American music and artists.



My huge CONGRATS to everyone involved in making #TaylorSwiftinSG happen. https://t.co/pPAZWgOFvt — Jonathan Kaplan (@USAmbSG) June 21, 2023

除了官方的積極爭取外，新加坡在飯店 、飲食和交通等食、住、行面向都有相當完善的規劃，外國人獲得工作證與簽證也是相對容易，也有評論指出，東南亞其他國家的 宗教保守主義，是許多國際表演者選擇新加坡的原因。 對印尼和馬來西亞而言，演出場地其實不是問題，雅加達的格羅拉蓬卡諾體育場可容納約7萬7000人，吉隆坡的武吉加里爾國家體育場則有8萬5000個座位，而即將舉辦泰勒絲演場會的新加坡國家體育場，其實僅可容納5萬5000人，因此就有馬來西亞和印尼粉絲就表示，是當地的繁文縟節和政治保守主義令國際表演者為之卻步。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 新加坡國家體育館

馬來西亞前青年和體育部長、現任國會議員賽沙迪（Syed Saddiq），近日就針對酷玩樂團在11月於馬來西亞只舉辦一場演出的經濟成本表示遺憾，他說到：「當我們在這裡爭論馬來西亞舉辦演唱會的問題時，其他國家正在抓住黃金機會。」

根據新加坡旅遊局數據，2019年每位到訪新加坡的遊客平均消費為1448新元（約新台幣 3萬4297元 ），而演唱會觀眾的消費預計又會更高，不僅有門票還有交通、住宿、食物等花費，而不只是演唱會，這幾年新加坡更舉辦 一級方程式賽車，成功吸引全球遊客到訪新加坡，著實為獅城帶來豐富的「遊客紅利」。

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核稿編輯：杜晉軒