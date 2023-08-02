TNL+ 2023/08/02,
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中國杭州動物園疑似「找人假扮」馬來熊，園方駁斥：40度高溫再套布偶裝會暈倒

中國杭州動物園疑似「找人假扮」馬來熊，園方駁斥：40度高溫再套布偶裝會暈倒
中國杭州動物園的馬來熊｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

中國有動物園曾被控訴以犬隻冒充其他動物給民眾參觀，例如河南漯河市就曾在2013年出現有動物園以藏獒冒充非洲獅的騙局，結果便出現關非洲獅的鐵籠裡傳來「汪汪」狗叫聲的怪異情形。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

中國杭州動物園近日出現一隻園內飼養的馬來熊（Sun Bear）因後肢站立姿勢過於直挺，看似太像人類直立的動作而被外界懷疑是工作人員著裝假扮。

根據英國《獨立報》（The Independent）報導，熊科（Ursidae）動物能以後腿直立的現象並不罕見，但這隻馬來熊不僅站姿像極人類，連後腰皮毛下垂的外觀都與布料褶皺高度相似，因此才會引發「園方找人扮馬來熊」的猜測。

《英國廣播公司》（BBC）也表示，諸多網友在看到該馬來熊站立的影像後，多質疑該熊的腿部相較其他熊類過於細長，且臀部的外觀如同人在穿上不合身的動物道具服後會出現的形狀。

杭州動物園的馬來熊真的是找人假扮的嗎？

美國新聞網站《內幕》（Insider）轉述杭州動物園近日發布的聲明強調，這隻被園方取名為安吉拉的馬來熊，絕對是隻活生生的「真熊」，且這種欺騙大眾的行為絕對不會發生在公立動物園中。該動物園的發言人也指出，若真的是找人來扮演黑熊，在當前將近攝氏40度的戶外高溫下，穿著厚重熊毛皮布偶裝的工作人員必會「堅持不了幾分鐘就昏厥」。

《美聯社》（Associated Press）指出，曾有媒體致電杭州動物園詢問該事件，但園方負責接電話的員工拒絕討論，僅表示會於2023年7月31日安排記者到杭州動物園參觀馬來熊，以便讓媒體朋友有機會近距離觀賞馬來熊。

杭州動物園另於2023年7月30日，在自身的微信官方帳號以馬來熊安吉拉的視角寫道：「我好好的營業上班，居然有人懷疑我找替身？我是馬來熊安吉拉，昨天我下班後，接到園長的電話，問我是不是偷懶沒有上班，找了兩腳獸來代替我。本熊不開心了，來杭州動物園有3年了，大家還這麼不了解我。」

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