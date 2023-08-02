颱風卡努海警發布，北北基7縣市發布大雨特報，陸警最快下午發布

我們想讓你知道的是
卡努暴風圈於2日晚間至4日將涵蓋台灣北部海面，最接近台灣的時間為3日、4日。氣象局指出，因卡努行進方向偏西，下午到傍晚發布陸上警報機率變高，受影響範圍可能侷限基隆北海岸、東北角，待颱風更接近時才能確定。
颱風卡努海警發布，2日起北台灣雨勢增強、中南部有局部陣雨
（中央社）氣象局昨（1）日晚間發布中颱卡努海警，預估卡努未來還有增強的空間；基隆北海岸、台北山區j昨晚至今天可能有局部大雨；另外適逢年度大潮，沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。
中央氣象局昨天晚間發布中颱卡努海上颱風警報。根據颱風警報單，昨天晚間8時的卡努中心位置在北緯25.2度，東經128.0度，即在台北的東方約650公里處，以每小時12公里速度，向西北西轉西進行。
氣象局預報員徐仲毅昨天在颱風記者會中表示，卡努還有增強的機會，8月1日、2日兩天朝西北西移動並通過琉球海域，3日移至琉球西方海面時導引氣流減弱，速度有減慢趨勢，4日於東海緩慢由北北西轉向北北東移動，5日起逐漸遠離台灣。
徐仲毅指出，暴風圈於2日晚間至4日將涵蓋台灣北部海面，最接近台灣的時間為3日、4日，至於北轉的位置目前不確定性較大，是否會發布陸上颱風警報會再觀察。
徐仲毅強調，晚間至今天基隆北海岸、恆春半島沿海及蘭嶼、綠島將有9至10級強陣風；基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生；且適逢年度大潮，漲潮期間沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。
徐仲毅提到，颱風外圍環流影響，今晚至明天基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率，昨晚屏東山區也可能有局部大雨發生，需注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。
徐仲毅表示，今天至4日基隆北海岸及北部地區有短暫陣雨，雨勢較昨天明顯，中南部地區也有局部短暫陣雨；3、4日西半部地區都有降雨機會，北部地區及中南部山區易有局部大雨；另外3日花東地區可能有焚風發生。
徐仲毅說，5日至7日轉為西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為午後局部短暫雷陣雨。
颱風卡努外圍環流影響北北基7縣市大雨特報，陸警最快下午發布
（中央社）颱風卡努外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象局今天清晨發布苗栗以北7縣市大雨特報。
大雨特報7縣市，包括：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣。
氣象局預測，明天及4日，颱風卡努距離台灣最接近，外圍環流將使北部及中南部山區有局部大雨的機率。
氣象局預報，颱風外圍環流影響，水氣持續增多，大氣環境從偏北風轉西北風，基隆北海岸及北部地區仍不定時有間歇性陣雨，中南部地區及澎湖、馬祖也轉為局部短暫陣雨的天氣。
氣象局指出，東半部為背風側且有沉降作用，大致為多雲的天氣，局部地區可能出現攝氏36度左右高溫，其他各地白天普遍為31至33度。
颱風卡努陸警機率變高，可能下午至傍晚發布
中央氣象局今天最新觀測，中度颱風卡努行進路線偏西，下午至傍晚發布陸上警報機率變高。
氣象局昨晚發布卡努海上颱風警報，根據今天清晨的警報單，卡努颱風中心在琉球西南方海面，距離台北東方約570公里海面上，以每小時12轉9公里速度，向西北西移動，對台灣北部海面及東北部海面將構成威脅。
氣象局指出，因卡努行進方向偏西，下午到傍晚發布陸上警報機率變高，受影響範圍可能侷限基隆北海岸、東北角，待颱風更接近時才能確定。
新聞來源
延伸閱讀
- 颱風假未納入《勞基法》，那麼當縣市首長宣布放假，老闆還能要求我去上班嗎？
- 【圖表】鄭明典中央氣象局長任內「零颱風登陸台灣」，是單純巧合還是有科學解釋？
- 《颱風：在下一次巨災來臨前》：颱風與台灣的十種糾纏方式
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
Momo獨家新品上市：點此選購