颱風卡努海警發布，北北基7縣市發布大雨特報，陸警最快下午發布

颱風卡努海警發布，2日起北台灣雨勢增強、中南部有局部陣雨

（中央社）氣象局昨（1）日晚間發布中颱卡努海警，預估卡努未來還有增強的空間；基隆北海岸、台北山區j昨晚至今天可能有局部大雨；另外適逢年度大潮，沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。

中央氣象局昨天晚間發布中颱卡努海上颱風警報。根據颱風警報單，昨天晚間8時的卡努中心位置在北緯25.2度，東經128.0度，即在台北的東方約650公里處，以每小時12公里速度，向西北西轉西進行。

氣象局預報員徐仲毅昨天在颱風記者會中表示，卡努還有增強的機會，8月1日、2日兩天朝西北西移動並通過琉球海域，3日移至琉球西方海面時導引氣流減弱，速度有減慢趨勢，4日於東海緩慢由北北西轉向北北東移動，5日起逐漸遠離台灣。

徐仲毅指出，暴風圈於2日晚間至4日將涵蓋台灣北部海面，最接近台灣的時間為3日、4日，至於北轉的位置目前不確定性較大，是否會發布陸上颱風警報會再觀察。

徐仲毅強調，晚間至今天基隆北海岸、恆春半島沿海及蘭嶼、綠島將有9至10級強陣風；基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生；且適逢年度大潮，漲潮期間沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。

徐仲毅提到，颱風外圍環流影響，今晚至明天基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率，昨晚屏東山區也可能有局部大雨發生，需注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

徐仲毅表示，今天至4日基隆北海岸及北部地區有短暫陣雨，雨勢較昨天明顯，中南部地區也有局部短暫陣雨；3、4日西半部地區都有降雨機會，北部地區及中南部山區易有局部大雨；另外3日花東地區可能有焚風發生。

徐仲毅說，5日至7日轉為西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為午後局部短暫雷陣雨。

颱風卡努外圍環流影響北北基7縣市大雨特報，陸警最快下午發布

（中央社）颱風卡努外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象局今天清晨發布苗栗以北7縣市大雨特報。

大雨特報7縣市，包括：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣。

氣象局預測，明天及4日，颱風卡努距離台灣最接近，外圍環流將使北部及中南部山區有局部大雨的機率。

氣象局預報，颱風外圍環流影響，水氣持續增多，大氣環境從偏北風轉西北風，基隆北海岸及北部地區仍不定時有間歇性陣雨，中南部地區及澎湖、馬祖也轉為局部短暫陣雨的天氣。

氣象局指出，東半部為背風側且有沉降作用，大致為多雲的天氣，局部地區可能出現攝氏36度左右高溫，其他各地白天普遍為31至33度。

颱風卡努陸警機率變高，可能下午至傍晚發布

中央氣象局今天最新觀測，中度颱風卡努行進路線偏西，下午至傍晚發布陸上警報機率變高。

氣象局昨晚發布卡努海上颱風警報，根據今天清晨的警報單，卡努颱風中心在琉球西南方海面，距離台北東方約570公里海面上，以每小時12轉9公里速度，向西北西移動，對台灣北部海面及東北部海面將構成威脅。

氣象局指出，因卡努行進方向偏西，下午到傍晚發布陸上警報機率變高，受影響範圍可能侷限基隆北海岸、東北角，待颱風更接近時才能確定。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航