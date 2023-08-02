川普第3度遭刑事起訴，上半年訴訟費逾2100萬美元；民調：拜登連任是場硬仗，川粉死忠不退
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54歲的馬蓋斯（Melody Marquess）所言頗能反映選民對於拜登的普遍觀點。馬蓋斯現已退休，是德州城鎮泰樓（Tyler）的左傾獨立選民，2020年票投拜登的理由是「在兩顆爛蘋果中選比較不爛的」。馬蓋斯說：「很抱歉，這兩個人對我來說都太老了。在我看來，按照年齡，拜登的精神力較差。但川普就是邪惡。他做了恐怖的事情。」
川普試圖推翻2020大選結果，4個月內第3度遭刑事起訴
（中央社）美國前總統川普（Donald Trump）1日因試圖推翻2020年大選結果遭到起訴，這是他4個月來第3度遭到刑事起訴，也是他尋求重返白宮面臨的最嚴重法律威脅。
在特別檢察官史密斯（Jack Smith）的45頁起訴書中，川普被以3宗圖謀不軌和1起妨礙司法調查罪起訴。
川普上月18日表示，他接獲美國檢方寄來的調查通知函，暗示他很可能會因為2021年1月6日美國國會山莊暴動案而遭到刑事起訴。
川普目前已被控卸任後不當處理官方最高機密文件，同樣是遭到史密斯這位特別檢察官起訴。
川普上半年訴訟費逾2100萬美元，恐衝擊競選經費
美國前總統川普的募款機構「拯救美國」7月31日在報告中披露，川普上半年花費的法律費用超過2100萬美元，並從支持他參選的超級政治行動委員會中回收超過1200萬美元資金。
《路透社》報導，這份報告顯示，川普背負的多起官司恐影響到他2024年總統大選的競選經費。
「拯救美國」（Save America）是川普2020年總統大選失利後成立的募款機構。
「拯救美國」31日提供給美國聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）的文件中表示，今年上半年在法律費用上花費超過2100萬美元（約新台幣6.6億元）。
川普的總法律費用雖遠低於主要媒體先前預期的4000萬美元，但仍遠遠超出「拯救美國」報告該機構2020年至2022年間花費的總法律費用約1600萬美元。
「拯救美國」提出的財務報告中，幾乎看不到任何與該機構法律支出性質有關的細節，僅將多筆款項註記為「法律諮詢」。
川普自卸任以來已2度遭刑事起訴，為歷來美國總統首見。
川普在佛州面臨數十項聯邦指控，原因是他在佛州寓所保留敏感的政府紀錄。成人片女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）封口費案後，他也在紐約州面臨指控。
《華盛頓郵報》在7月30日的報導中指出，「拯救美國」已提高法律經費，來為川普及其顧問辯護。
在川普投入2024年總統大選前，「拯救美國」主要透過小額捐助者募集競選資金，該機構已正式和川普的競選活動做出區隔。
不過，川普的超級政治行動委員會（Super PAC）「讓美國再次偉大」（Make America Great Again, MAGA）公司在支持川普的廣告上投入大量資金，而「拯救美國」正是該公司背後主要金主。
「拯救美國」去年調動約6000萬美元給該公司，但31日的報告中卻指出，「拯救美國」已從MAGA公司退回超過1200萬美元款項。
民調：拜登拚連任鞏固黨內支持，再戰川普將是硬仗
根據《紐約時報》（The New York Times）與謝納學院（Siena College）的民調，明（2024）年將競選連任的美國總統拜登（Joe Biden）現在地位較一年前穩固，一度對他抱持疑慮的民主黨人紛紛歸位挺他連任，但他若再對上川普，將會是一場苦戰。
去年有將近三分之二的民主黨人希望換人競選總統，如今拜登似已擺脫危險地帶，民主黨人普遍同意由拜登掌旗。不過仍有半數民主黨人希望換將上場。
民調顯示，回答2024年11月會票投拜登的民主黨選民當中，約30％回答，他們還是希望民主黨會提名其他人。
只有20％民主黨人回答，如果民主黨提名拜登競選連任，會讓他們滿腔熱情。另外51％民主黨人回答，他們會感到滿意但不熱衷。
提到2024年若是由副總統賀錦麗（Kamala Harris）出馬選總統，26％的民主黨人對此表達熱情，比拜登來得高。
打算參加黨內初選投票的民主黨人當中，有64％支持拜登，是拜登獲得軟性支持的一項指標。另外13％偏好反疫苗鼓吹者小羅勃・甘迺迪（Robert Kennedy Jr）、10％選擇作家威廉森（Marianne Williamson），這兩人已表態將爭取代表民主黨競選總統。
最讓民主黨人擔心的或許是：民調顯示，拜登與前總統川普支持率平分秋色，假設2024年兩人再度碰頭，目前支持率皆為43％。
川普雖被以刑事罪名兩度起訴，未來還可能遭受更多指控，在共和黨初選的聲勢仍大幅領先。
54歲的馬蓋斯（Melody Marquess）所言頗能反映選民對於拜登的普遍觀點。馬蓋斯現已退休，是德州城鎮泰樓（Tyler）的左傾獨立選民，2020年票投拜登的理由是「在兩顆爛蘋果中選比較不爛的」。
她說自己不滿拜登處理COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的方式，認為他得為通貨膨脹、勞動市場緊縮負責。不過她還是會把票再次投給80歲的拜登，而非77歲的川普。
馬蓋斯說：「很抱歉，這兩個人對我來說都太老了。在我看來，按照年齡，拜登的精神力較差。但川普就是邪惡。他做了恐怖的事情。」
拜登的黨內聲勢較去年夏天大幅改善，當時民主黨人對於他可能角逐連任怨聲載道，民調顯示64％民主黨人說不希望黨內再提名他，包括94％30歲以下民主黨人。
現在所有民主黨人當中，只有一半回答不希望拜登2024年獲得提名。
《紐約時報》與謝納學院的最新民調，在2023年7月23日至27日電話訪問全美1329名登記選民，其中包括818名共和黨登記選民。所有登記選民的抽樣誤差為正負3.67個百分點。
川普接連被起訴無損支持率，死忠粉絲雷打不動
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