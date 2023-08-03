2024美國大選：屢遭起訴的川普，黨內民調支持率為何不降反升？
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川普的共和黨內對手不得不為爭取大約60%的共和黨選民而鬥個你死我活，大多數候選人並不願意為那些刑事指控而批評前總統，因為他們知道這樣會惹怒他的基礎選民，但這樣一來，他們也難以給出理由，為何選民應該選擇他們而不是川普。
唐納・川普（Donald Trump）惹上的越來越多的麻煩官司並沒有損害他在2024年大選共和黨總統提名中的顯著領先地位。事實上，這些刑事指控還鞏固了他的位置。這是為什麼？
這位美國前總統在過去四個月裡已經被兩度起訴——一次是在紐約被指涉嫌金融犯罪，另一次則是在聯邦法庭被指控對敏感的政府文件處理不當並阻礙調查。
他可能會面臨第三宗起訴——企圖推翻2020年選舉結果；還有第四宗——在喬治亞州，被指向官員施壓，試圖推翻他2020年在該州敗選的結果。
儘管面對所有這些，但是川普的競選活動勢頭不僅沒有減弱，相反還越來越強勁。
截至7月31日的民意調查平均數顯示，他以37個百分點的絕對優勢領先於最接近的對手、佛羅里達州州長羅恩・德桑蒂斯（Ron DeSantis）。
其他14個勢均力敵的候選人中，沒有人得票率超過6%，過半數候選人甚至得票率不到1%。
2月中旬時，川普在民意調查平均數中對德桑蒂斯的領先優勢僅為兩個百分點（41%對39%）。但事實證明，那是佛州州長迄今為止的最高點。在德桑蒂斯的光芒開始褪色、民意支持率大幅下滑時，川普的支持率卻穩如磐石。
事實上，從4月初第一宗起訴令川普成為首個被刑事檢控的前總統以來，支持率還上升了。
根據民意調查的平均值，在第一次被捕和出庭之後，川普一直是大多數共和黨選民的首選。
共和黨選民多數認為指控出於政治動機
市場研究公司益普索（Ipsos）的美國公共事務總裁楊恩（Clifford Young）指，川普與他的支持者——約佔共和黨選民的40%至45%——之間的紐帶將很難打破。
「他們是通過他的眼睛來看世界，」他說，「他的支持者陣營認為他是受到了不公對待。他們相信這些起訴是出於政治動機。」
在川普因非法保留機密文件而被起訴後，BBC採訪了一個小組的共和黨選民，了解他們對這位前總統的看法——我們發現了類似的觀點。
「這顯然是赤裸裸地要將川普擠出總統競選之外，」亞利桑那州61歲的川普支持者羅姆・索雷恩（Rom Solene）說，「這對我們的國家來說是個悲哀的日子，想想其他人，包括拜登在內，都被抓到過持有機密文件。」
即使是像盧克・戈登（Luke Gordon）這樣不支持川普重新入主白宮的共和黨人，也對起訴持懷疑態度。
「我不懷疑起訴書中那些指控的合法性，我也不維護川普的行為，」這名21歲的紐約人說，「不過，他被起訴和調查背後的動機，還是很值得擔憂。」
BBC在美國的合作伙伴哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）在6月進行的調查說明了這一點：
- 可能會參加共和黨初選投票的選民中有76%表示機密文件指控是「出於政治動機」；
- 這些選民中有36%認為，如果前總統在離任後仍保存核武或軍事文件會有國家安全風險。在美國全民中間，這個數字則是80%；
- 61%的共和黨選民表示，川普的起訴沒有影響他們對這位前總統的看法。14%的人表示，這讓他們對他的看法更正面。
「我們其實是面對著兩個美國和兩個不同圈子的故事，」楊恩說，「有一個圈子認為川普的行為無法無天。另一個圈子則把他看作是他們的捍衛者——而他正是因此而受到攻擊。」
審判和定罪會否影響川普的支持率？
在這樣一種格局下，就沒有什麼證據能夠表明，第三或第四宗起訴會明顯改變共和黨總統競選的局面。
例如，因為川普挑戰2020年的選舉結果而起訴他，大概不會引起共和黨人的共鳴。根據美國有線電視新聞網（CNN）在3月的一項調查，84%的共和黨人認為拜登沒有「合法」地贏得2020年的大選。
這對於川普的共和黨內對手來說，是一個嚴重的問題。他們不得不為爭取大約60%的共和黨選民而鬥個你死我活——這些就是在民意調查中表示自己有可能被說服去支持其他候選人，或者永遠不會支持川普的人。
大多數候選人並不願意為那些刑事指控而批評前總統，因為他們知道這樣會惹怒他的基礎選民，但這樣一來，他們也難以給出理由，為何選民應該選擇他們而不是川普。
如果對川普的起訴無法動搖這個政治形勢，那麼到明年，重大的問題就可能是相關的審訊和可能的定罪判決，最終是否能夠令美國公眾圍繞川普的尖銳黨派分裂產生改變。
2024年的整個上半年，川普將不得不在競選活動和出庭日程之間來回周旋，後者可能持續多個星期。
他在周五表示，即使他被判有罪並且被判刑，也不會停止參選總統。
這在美國政治當中是從未出現過的狀況，但是楊恩說，需要關注的關鍵「領先指標」將是川普在民意調查中的支持率以及他的「可選性」是否會發生明顯變化——也就是人們認為他是否能贏回白宮。
如果是那樣的話，這可能帶來他的支持率下降，而這是一系列起訴和過去八年他在公眾領域的各種爭議都沒有做到的事。
只不過，目前初步的民意調查直接對比顯示，川普與現任總統之間的差距近在咫尺。最近《經濟學人》（Economist）與民調機構「YouGov」合作的一項民意調查顯示，拜登以44%領先川普的40%。晨間諮詢公司（Morning Consult）的調查則顯示，民主黨人以43%對41%領先2個百分點。兩個統計的差距均在誤差範圍之內。
這表明，熟悉的黨派對立形勢已經被劃分出來——2024年的選舉，就像過去兩屆有川普參加的選戰一樣，決定勝負的將是微弱的差距。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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