拜登罕見動用「總統撥款權」軍援台灣，台灣已享有烏克蘭待遇？
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拜登上台後，總統撥款權多半用在軍援烏克蘭對抗俄羅斯，此次軍援台灣，讓國際輿論再次將台灣與烏克蘭相連結，比較美方對基輔抵禦莫斯科的援助是否會延續到台灣。
美國總統拜登7月28日宣佈將提供3.45億美元的軍事援助給台灣，此舉引發國際輿論關注。這筆特殊的軍事援助源自美國《2023年度國防授權法案》，允許總統使用「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority，PDA)，將美軍現有的武器、裝備或服務交付給台灣，每年最多10億美元。
評論認為此舉旨在舒緩現在美國延遲的190億美元對台軍售計劃。
由於這是拜登政府首次以總統直接撥款方式資助台灣，此事引發各界關注及北京強烈抗議。拜登上台後，總統撥款權多半用在軍援烏克蘭對抗俄羅斯，此次軍援台灣，讓國際輿論再次將台灣與烏克蘭相連結，比較美方對基輔抵禦莫斯科的援助是否會延續到台灣。
澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛向《BBC中文》稱，使用PDA是一項行政執行手段，白宮可以快速地推進安全援助流程，並「以最大程度地減少國會對此過程的檢查」。他並補充說，「而且這項行動獲得國會領袖，譬如共和黨籍的眾議院外交事務委員會主席麥考爾的支持，表明在協助台灣問題上存在堅定的跨黨派共識。」
宋文笛認為，這也進一步顯示美國對烏克蘭的援助不會以犧牲對台灣的援助為代價。實際上，美國國會一些共和黨人對拜登繼續援助烏克蘭已經表示了不滿，相比之下，美國支持台灣的共識仍然很強。
此外，許多分析也表示，此次拜登罕見動用總統撥款權資助台灣軍力，對美中關係來說，又造成一大挑戰。美國外交智庫「太平洋論壇」（Pacific Forum）中國問題專家藍若思教授（Elizabeth Freund Larus）告訴《BBC中文》，雖然此次對台灣使用PDA軍武轉讓方案符合美國一中政策（One China Policy），表明美國尋求和平解決台灣地位問題，但可能會阻礙美中關係進展。
她認為，對於美國惠台行為，中方的回應是一貫的，亦即雖然中國無法直接反擊美國，「但可以讓台灣受到傷害」，譬如更多在台海周圍的軍事演習等壓迫台灣的行為，「儘管美方高層紛紛前往北京，但預計中國會再次這樣做。」
PDA是什麼？
雖然此次拜登公告中並未詳細說明將送往台灣的具體武器。然而，根據《經濟學人》，有不願具名的美國官員透露，援助方案應該包括便攜式防空系統（MANPADS）、無人機、情報和監視能力、槍械和導彈等。
台灣智庫「國防安全研究院」蘇紫雲教授則向《BBC》分析說，透過PDA撥款，主要是給予台灣「超額防衛物資」（excess defense articles，EDA）。
依照美國國防安全合作署的定義，EDA系指原屬美軍自有的裝備財產，在評估有多餘的情況下，就可列為可移交盟友的清單。其依據是美國《對外軍援法》（Foreign Assistance Act of 1961）與《軍備出口管制法》（Arms Export Control Act），近年來，美國捐出的EDA主要用在烏克蘭戰場上，給予烏克蘭軍力支援。
就台北的立場來看，蘇紫雲告訴《BBC》，此次拜登透過PDA給台灣超額防衛物資可視為美國對台安全的「大全配」支援，但也表示美國認為台灣需要更強化本身防衛的能力。
蘇紫雲告訴《BBC》，相關品項雙方未公布，但根據各界媒體及專業評估以及台美近年來針對「不對稱戰略」（asymmetric warfare）的看重，或許可以預測此次軍援台灣的項目首先該是精凖彈藥為主，這是現在台灣軍隊已經在操作的武器。他推測，支援台灣的可能是美軍現役部隊擁有的可以立即移撥、也可快速增加數量發揮戰力的飛彈，譬如如單兵攜帶刺針飛彈、愛國者飛彈、標槍飛彈等。他認為，是台灣已採購或預備採購但生產緩慢，若美軍此次移交可提前協助台灣形成戰力的武器，譬如MQ9、NASAM防空系統。
最近台灣剛舉辦完漢光演習，許多分析都表示，可以看到不對稱作戰戰略是台灣軍方現在正思考的新戰略。除此之外，《經濟學人》則分析稱軍用MQ-9A型無人機或網絡系統亦有可能包含在此次給予台灣的武器清單上。
無論如何，拜登更多的對台軍援可能很快就會跟進。因為美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）已經對外宣佈，打算在今年9月30日的財年結束之前，用盡國會授權給予台灣的10億美元軍援。
如何影響美中關係？
雖然至今台美雙方對此次動用總統撥款權援台事項都保持低調，蔡英文政府也至今僅表示感激，《經濟學人》評論說拜登政府選在美東時間周五晚上以「晦澀的辭令」公布此事，是刻意的不願刺激北京，但美國不可能如願。
在美方宣佈此決定後，北京作出激烈回應。7月29日，中國國台辦發言人陳斌華批評台灣民進黨「不斷乞求美國向其售武或提供軍援，強化與美軍事勾連；他們的所作所為正在把台灣變成火藥桶......青年只能當炮灰」。8月1日中國國防部發言人譚克非又在例行記者會中說，美國向台灣地區提供軍事援助，是「粗暴干涉中國內政......美國一些勢力出於霸權心態和冷戰思維，持續通過軍售、軍援、協訓等惡劣行徑，加強美台軍事聯繫，縱容鼓動台獨分裂勢力滋事挑釁，加劇兩岸對抗和台海形勢緊張」。
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
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為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html