2023/08/02,
科學

韓國論文稱找出「常溫常壓超導體」LK-99，作者坦言有缺陷已要求下架

韓國論文稱找出「常溫常壓超導體」LK-99，作者坦言有缺陷已要求下架
超導體示意圖。Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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對於這項論文引發國際關注，論文主要作者之一的李碩裴接受《韓聯社》訪問時表示，研究團隊其實尚未準備好發表這項論文，是權英完在未經其他作者同意下擅自發布，團隊目前正向arXiv要求下架論文；金賢卓也向美國媒體表示，在網站上發布的兩篇論文都尚有許多缺陷，他本人從未同意刊出。

（中央社）韓國研究團隊日前透過論文未定稿版本網站arXiv.org發表研究成果，宣稱找到可在常溫常壓下達到零電阻的超導體LK-99，引起國際學界關注。但無論在韓國或國際上，對於這項研究成果的真實性仍無定論。

該研究團隊7月22日在arXiv網站上傳常溫常壓超導體相關的兩項論文，作者包括量子能源研究所代表李碩裴（音譯）與高麗大學研究教授權英完（音譯）、漢陽大學榮譽教授吳根浩（音譯），以及曾任職於韓國電子通信研究院（ETRI）的金賢卓（音譯）博士等。

超導體指的是在特定溫度下達到零電阻的導體，同時具有抗磁性，科學家在1911年首次發現超導現象，但只有部分物體在極低溫度下才能實現，難以運用於實際用途。自此以來，科學家不停嘗試找出在相對高溫下可產生超導現象的「高溫超導體」，但可使導體電阻轉為零的臨界溫度「最高溫」仍在攝氏零下70度以下。

韓國研究團隊發布的論文宣稱，這次開發出的新物質LK-99臨界溫度達攝氏127度，也就是在攝氏127度以下環境就能產生超導現象。若論文內容為真，代表這項超導體可在常溫常壓下使用，可大大降低能源損耗，用於各項發電設施，抗磁性特性也可用於磁浮列車上。

國際學界對這項論文多數仍持懷疑態度，國際期刊《科學》（Science）在7月27日刊出學界反應，認為「論文仍缺少細部內容，物理學者抱持懷疑」。韓國國內學者也對這個幾乎沒有與國內相關學界人士交流的研究團隊持保留態度。

不過，美國勞倫斯柏克萊國家實驗室（LBNL）在當地時間7月31日表示，以超級電腦運算LK-99的結果顯示，這種物質顯現出超導現象的溫度的確比既有超導體都來得高，認為確有必要對此進行實際驗證。

對於這項論文引發國際關注，論文主要作者之一的李碩裴接受《韓聯社》訪問時表示，研究團隊其實尚未準備好發表這項論文，是權英完在未經其他作者同意下擅自發布，團隊目前正向arXiv要求下架論文；金賢卓也向美國媒體表示，在網站上發布的兩篇論文都尚有許多缺陷，他本人從未同意刊出。

李碩裴說，團隊已就今（2023）年4月刊登在韓國期刊上的超導體論文進行修改補充後，向國際期刊申請審查，屆時將接受學界同僚驗證。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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