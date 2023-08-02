尼日政變：西非領袖揚言軍事干預，法國盡速展開撤僑，歐盟稱不會引發鈾供應風險

西非領袖揚言對尼日軍事干預，兩鄰國：形同宣戰

（中央社）西非國家布吉納法索與馬利7月31日發表聯合聲明表示，為了恢復被罷黜總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）政權而對尼日進行的任何軍事干預，都會被視為「對布吉納法索和馬利宣戰」。

《法新社》報導，在西非多位領導人揚言要「動武」恢復尼日被罷黜總統貝佐姆政權，並說要對政變分子實施經濟制裁後，尼日兩鄰國政府發表了上述言論。

尼日的鄰國馬利和布吉納法索的軍政府分別於2020年、2022年發動政變掌權，此後就跟俄羅斯的關係日益密切，並切斷與傳統西方盟邦的關係。

兩國警告說：「對尼日的任何軍事干預，都形同於對布吉納法索和馬利宣戰……對尼日軍事干預所引發的災難性後果……都可能破壞整個地區的穩定。」

這兩國還說，他們「拒絕向尼日人民與當局實施非法、不合理且不人道的制裁。」

尼日總統衛隊指揮官蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）自封為尼日領導人，但國際社會不理會他這番宣言，西非經濟共同體（ECOWAS）要求他在一週內交出權力。

尼日是繼馬利和布吉納法索之後，不到3年內第3個發生軍事政變的薩赫爾地區（Sahel）國家。

尼日政變伴隨反法示威，法國盡速展開撤僑

西非內陸國家尼日上週政變後引發反法示威。法國駐尼日大使館1日表示會「盡快」展開撤離當地法國人員的作業。

《法新社》報導，法國大使館向當地法國公民發布訊息：「面對尼阿美安全情勢惡化，趁當下尼阿美相對還算平靜時，已著手準備從當地搭機撤離等事宜」還說撤離作業「會很快在有限的時間內展開」。

尼日民選總統貝佐姆上週遭自己最精銳的總統衛隊推翻，成為繼馬利、布吉納法索後，3年內第3個遇軍事政變的薩赫爾地區國家。

薩赫爾是非洲北部撒哈拉沙漠和中部蘇丹草原地區間的一條長逾5400公里、最寬可達1000公里的地帶，是世界最貧窮地區之一，饑荒、民族衝突、反政府叛亂及跨國非法販運武器、毒品和人口等頻繁。

發生政變的這3國，情況都是脆弱的政府受伊斯蘭極端分子叛軍所苦，激起軍方內部不滿，本就已屬世界最貧困國家之林的經濟更是雪上加霜。

尼日過去為法國殖民地，這次推翻民選總統的政變還伴隨反法、親俄的示威。

歐盟：尼日軍事政變不會引發鈾供應風險

西非國家尼日上月26日爆發軍事政變。歐洲聯盟（EU）發言人1日表示，主要鈾生產國尼日的政變不會對歐盟的核燃料供應造成問題。

《法新社》報導，歐盟執委會（European Commission）發言人楊茲（Adalbert Jahnz）表示，尼日的政變「對歐盟而言，不會構成供應風險。」

他說：「歐盟公用事業公司擁有足夠的天然鈾庫存，可降低任何短期供應風險，而從中長期來看，全球市場上也有足夠存量可滿足歐盟的需求。」

前法國殖民地尼日是全球第7大鈾生產國，鈾對核能發電極為關鍵。數十年來，法國歐安諾（Orano）公司一直壟斷這個西非國家的鈾開採。

歐洲核能機構「原子聯營組織」（Euratom）曾表示，尼日在2022年成為歐盟第二大天然鈾供應國，占總供應量的25％，僅次於哈薩克。

哈薩克、尼日和加拿大3國共佔歐盟總供應量的74％。

由於政變後尼日爆發反法示威，法國駐尼日大使館1日宣布將「儘快」展開撤離當地法國人員的作業。

據報導，法國和義大利準備1日從尼日接走本國和其他歐洲國家公民。

法國大使館1日向當地法國公民發布訊息說：「面對（首都）尼阿美（Niamey）安全情勢惡化，趁當下尼阿美相對還算平靜時，已著手準備從當地空運撤離等事宜」。

在羅馬，義國當局也宣布正為欲離開尼日的義大利公民安排「特別航班」，並稱這「不是撤離」。據報尼日有近500名義國公民，其中約有90人在尼阿美。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航