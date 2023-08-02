尼日政變：西非領袖揚言軍事干預，法國盡速展開撤僑，歐盟稱不會引發鈾供應風險
我們想讓你知道的是
尼日民選總統貝佐姆上週遭自己最精銳的總統衛隊推翻，成為繼馬利、布吉納法索後，3年內第3個遇軍事政變的薩赫爾地區國家。尼日過去為法國殖民地，這次推翻民選總統的政變還伴隨反法、親俄的示威。
西非領袖揚言對尼日軍事干預，兩鄰國：形同宣戰
（中央社）西非國家布吉納法索與馬利7月31日發表聯合聲明表示，為了恢復被罷黜總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）政權而對尼日進行的任何軍事干預，都會被視為「對布吉納法索和馬利宣戰」。
《法新社》報導，在西非多位領導人揚言要「動武」恢復尼日被罷黜總統貝佐姆政權，並說要對政變分子實施經濟制裁後，尼日兩鄰國政府發表了上述言論。
尼日的鄰國馬利和布吉納法索的軍政府分別於2020年、2022年發動政變掌權，此後就跟俄羅斯的關係日益密切，並切斷與傳統西方盟邦的關係。
兩國警告說：「對尼日的任何軍事干預，都形同於對布吉納法索和馬利宣戰……對尼日軍事干預所引發的災難性後果……都可能破壞整個地區的穩定。」
這兩國還說，他們「拒絕向尼日人民與當局實施非法、不合理且不人道的制裁。」
尼日總統衛隊指揮官蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）自封為尼日領導人，但國際社會不理會他這番宣言，西非經濟共同體（ECOWAS）要求他在一週內交出權力。
尼日是繼馬利和布吉納法索之後，不到3年內第3個發生軍事政變的薩赫爾地區（Sahel）國家。
尼日政變伴隨反法示威，法國盡速展開撤僑
西非內陸國家尼日上週政變後引發反法示威。法國駐尼日大使館1日表示會「盡快」展開撤離當地法國人員的作業。
《法新社》報導，法國大使館向當地法國公民發布訊息：「面對尼阿美安全情勢惡化，趁當下尼阿美相對還算平靜時，已著手準備從當地搭機撤離等事宜」還說撤離作業「會很快在有限的時間內展開」。
尼日民選總統貝佐姆上週遭自己最精銳的總統衛隊推翻，成為繼馬利、布吉納法索後，3年內第3個遇軍事政變的薩赫爾地區國家。
薩赫爾是非洲北部撒哈拉沙漠和中部蘇丹草原地區間的一條長逾5400公里、最寬可達1000公里的地帶，是世界最貧窮地區之一，饑荒、民族衝突、反政府叛亂及跨國非法販運武器、毒品和人口等頻繁。
發生政變的這3國，情況都是脆弱的政府受伊斯蘭極端分子叛軍所苦，激起軍方內部不滿，本就已屬世界最貧困國家之林的經濟更是雪上加霜。
尼日過去為法國殖民地，這次推翻民選總統的政變還伴隨反法、親俄的示威。
歐盟：尼日軍事政變不會引發鈾供應風險
西非國家尼日上月26日爆發軍事政變。歐洲聯盟（EU）發言人1日表示，主要鈾生產國尼日的政變不會對歐盟的核燃料供應造成問題。
《法新社》報導，歐盟執委會（European Commission）發言人楊茲（Adalbert Jahnz）表示，尼日的政變「對歐盟而言，不會構成供應風險。」
他說：「歐盟公用事業公司擁有足夠的天然鈾庫存，可降低任何短期供應風險，而從中長期來看，全球市場上也有足夠存量可滿足歐盟的需求。」
前法國殖民地尼日是全球第7大鈾生產國，鈾對核能發電極為關鍵。數十年來，法國歐安諾（Orano）公司一直壟斷這個西非國家的鈾開採。
歐洲核能機構「原子聯營組織」（Euratom）曾表示，尼日在2022年成為歐盟第二大天然鈾供應國，占總供應量的25％，僅次於哈薩克。
哈薩克、尼日和加拿大3國共佔歐盟總供應量的74％。
由於政變後尼日爆發反法示威，法國駐尼日大使館1日宣布將「儘快」展開撤離當地法國人員的作業。
據報導，法國和義大利準備1日從尼日接走本國和其他歐洲國家公民。
法國大使館1日向當地法國公民發布訊息說：「面對（首都）尼阿美（Niamey）安全情勢惡化，趁當下尼阿美相對還算平靜時，已著手準備從當地空運撤離等事宜」。
在羅馬，義國當局也宣布正為欲離開尼日的義大利公民安排「特別航班」，並稱這「不是撤離」。據報尼日有近500名義國公民，其中約有90人在尼阿美。
新聞來源
- 關於尼日政變的六個QA：為什麼要關心這個西非國家？這與俄羅斯、瓦格納有什麼關係？
- 非洲領袖限尼日軍政府一週內交出權力，不排除動武；尼日民眾怒砸法使館高喊「法國滾蛋，俄國萬歲」
- 法國完全撤軍西非馬利，外媒分析在薩赫爾地區影響力已不如俄羅斯
- 西非國家加彭、多哥加入大英國協：前法國殖民地轉向英語世界，象徵「法國不再像過往那般閃耀」
- 研究：非洲民主比十年前更衰退，政變、疫情與戰爭導致發展滯礙
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL