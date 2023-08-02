美媒：台灣與中國都對馬斯克抱有疑心，怕「星鏈」為對方所用
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令人擔憂的是，馬斯克實際上全權控制「星鏈」，而他經常做出難以捉摸又無法預測的決策。去年，他先是主動向烏克蘭提供「星鏈」服務，然後又聲稱費用太高，要美國買單；此外，烏克蘭曾要求在俄羅斯占領的克里米亞（Crimea）地區使用「星鏈」，卻被馬斯克回絕。
（中央社）美國媒體報導，台灣與中國都對富豪馬斯克抱有疑心，對中國來說，他的低軌衛星網路系統「星鏈」可能會削弱北京對網路的控制；台灣則擔心這套系統易受中國壓力所影響。
《石英》（Quartz）財經網報導，台灣與中國之間關係緊張，但雙方至少在一件事情上意見一致：他們對於太空探索科技公司（SpaceX）及電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）都抱持深重的疑心。
馬斯克在財經雜誌《富比世》（Forbes）的即時富豪榜上位居第一。他過去數度評論兩岸關係，甚至曾提議設置台灣「特別行政區」，因此招來批評，尤其在台灣。
中國小心翼翼，惟恐各大企業和企業家們削弱政府對網路的嚴格管制，其中最要提防的就是馬斯克，因為他持有的太空探索科技公司手裡握有「星鏈」（Starlink）。
2021年7月1日和10月21日，SpaceX衛星與當時尚未落成的中國太空站兩度近距離交會，迫使中方緊急閃避；同年12月，中國就表達了對「星鏈」的疑慮。
中國更擔心馬斯克可能會在中國境內提供未經整頓的「星鏈」連線服務。不過，SpaceX高階主管曾說，他們不認為中國會成為「星鏈」的市場，或許是因為重重的監管障礙，也可能是因為激怒中國政府恐怕會波及特斯拉在當地的投資。
52歲的馬斯克去年接受《金融時報》（Financial Times）訪問時說，北京當局明確告訴他，中方不希望「星鏈」終端機在中國上市。想在一個排斥「星鏈」的國家提供衛星連線服務，在技術上是很困難的事，甚至根本不可行。若有任何低軌衛星網路系統在中國提供服務，很可能是中國政府自己規劃的系統。
與此同時，台灣擔心馬斯克與中國的密切關係，對於採用「星鏈」服務猶豫不決。台灣在全球晶片市場占有重要地位，時時警戒著中國入侵的威脅。
在台灣懷疑中國會切斷海底網路電纜的情況下，採用「星鏈」或許是促進國家安全和數據安全的一個方法；但另一方面，萬一中國突然向馬斯克施壓，要他限制網路連線，那麼過於依賴「星鏈」可能就是不智之舉。馬斯克過去曾在某些情況下限制「星鏈」在烏克蘭的服務。
「星鏈」現有逾4500顆衛星在軌道上，並持續定期發射更多衛星。這些衛星在所有環繞地球運行的現役衛星裡占了53%左右。馬斯克打算在接下來數年於軌道上部署多達4萬2000顆衛星。
除了中國以外，跨國網路零售商亞馬遜公司（Amazon Inc.）和歐洲太空總署（European Space Agency）也正發展自己的低軌衛星網路系統。
目前令人擔憂的是，馬斯克實際上全權控制「星鏈」，而他經常做出難以捉摸又無法預測的決策。去年，他先是主動向烏克蘭提供「星鏈」服務，然後又聲稱費用太高，要美國買單；此外，烏克蘭曾要求在俄羅斯占領的克里米亞（Crimea）地區使用「星鏈」，卻被馬斯克回絕。
報導最後指出，若一套重要的通訊連線系統是由一個捉摸不定的人掌控，全世界的軍隊和政治領袖勢必愈來愈坐立難安；可以肯定的是，如果馬斯克單方面切斷「星鏈」服務，最終會失去有利可圖的合約，並在這過程中蒙受沉重的財務成本。
但要是真有一個人能承受這些損失，那也會是全球最富有的馬斯克。
新聞來源
延伸閱讀
- 特斯拉的星鏈「Starlink」，為何在烏克蘭對抗俄羅斯戰爭中那麼重要？
- SpaceX星鏈衛星包圍地球，如何對天文學家的太空觀測造成干擾？
- 《金融時報》：台灣應對中國威脅，規劃打造「台版SpaceX」建自有星鏈
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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