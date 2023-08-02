颱風杜蘇芮致北京豪雨，紫禁城水淹過腳踝，分析：凸顯首都排水系統脆弱、禁不起極端氣候

颱風杜蘇芮殘餘環流致北京豪雨，紫禁城水淹過腳踝，郊區山洪吞車

（中央社）北京續降豪大雨，導致門頭溝等郊區出現山洪暴發，一輛又一輛的汽車宛如煞車失靈，只能順著湍急水勢被滅頂吞沒，場面相當駭人。同時號稱600年從未淹水的紫禁城，也慘遭淹水。

受杜蘇芮颱風殘餘環流影響，北京市近日暴雨不歇，門頭溝湧現洪水的影音廣傳推特等社群平台。畫面顯示，至少數十輛車於湍急水勢載浮載沉，連貨櫃也難抗凶猛洪水只能被順流而下，嚇壞目睹的民眾。

《鳳凰網》報導，7月29日晚間8時至31日下午1時，北京地區全市平均降雨量176.9毫米，門頭溝則高達322.1毫米。

此外，號稱600年從不淹水的北京故宮這回也遭水扁，上傳至YouTube的畫面顯示，穿著雨衣雨鞋的行人往來踱步於院內的積水處。

北京市氣象台則持續發布分區域暴雨紅色預警，預計7月31日上午10時至8月1日上午8時，門頭溝、延慶、昌平、房山、海淀、豐台、石景山、懷柔、密雲的部分地區將降大暴雨，若干地區則將降特大暴雨。

紫禁城淹大水，北京故宮：溝內塑膠袋堵塞影響排水

（中央社）杜蘇芮颱風殘餘環流近日造成北京嚴重洪災，號稱建成600多年未淹水的紫禁城罕見地淹水，引發中國民眾議論。北京故宮主管對此表示，主要是排水溝內發現了現代社會才有的塑膠瓶、袋等物品堵塞。

《北京新聞廣播》報導，北京故宮世界遺產監測部主任狄雅靜表示，紫禁城的排水系統非常複雜。首先，雨水降到屋面上，再從屋面導流到台基。而紫禁城院落整體呈現「北高南低」及「中間高兩邊低」，水會透過院落中間向兩邊導向明溝，再匯流到流經紫禁城的金水河。

狄雅靜指出，紫禁城內有的院落的雨水，會直接透過「錢眼兒」落到下面的暗溝，再流到院落外的支溝，支溝再匯入幹溝，最後流到金水河。

她表示，在明清兩代，紫禁城每年農曆3月會打開暗溝清淤。如今，紫禁城每年在春、夏、秋季進行3次清淤，次數並不少。

為何紫禁城如今較常清淤卻反而會淹水？狄雅靜表示，並不是現代科技清淤不行，而是工作人員在暗溝裡發現了只有現代社會才有的塑膠瓶、塑膠袋、毛巾甚至衣物等物品，堵住了暗溝的排水。但在疏通後，目前排水已經順暢。

至於紫禁城建成600多年從未淹水的說法是否屬實？狄雅靜表示，在歷史文獻中經常發現，紫禁城整個區域出現屋面漏雨、墻垣倒塌、院落積水的記載。例如清光緒11年（公元1885年）陰曆4月，從東華門到西華門這一帶積水「數尺不等」。

狄雅靜說，積水過後，古今的做法都是盡快找到堵塞位置，清理後就能快速恢復排水功能。

分析：北京洪災凸顯中國排水系統脆弱，禁不起極端氣候

（中央社）受杜蘇芮颱風殘餘環流影響，中國首都北京淹大水，官員坦承災情超過2012年的721水患，回顧11年前，當時中國民眾抨擊，極端氣候下的首都排水系統如此脆弱不堪，但11年後的今天依然如此。

2012年7月23日也就是721水患的兩天後，美國《紐約時報》（The New York Times）刊登分析報導「北京排水系統為何總是脆弱不堪？」

報導指出，當時中國網友持續不斷上傳暴雨和積水斷路等災害圖像，並批評極端天氣下首都的排水系統和應急系統如此脆弱不堪。

甚至中共中央機關報《人民日報》藉官方微博也發布評論說：「沒有一流的下水道，就沒有一流的城市。」

如今11年過去，北京又遭逢水漫之患，騰訊平台創作者「獨角鯨工作坊」分析，這回首都淹大水，凸顯中國城市飛速崛起仍留下盲區。

分析指出，近年「7月的北方」正成為暴雨代名詞，像是2012年7月21日，北京發生特大暴雨；2021年7月20日，鄭州發生洪災造成292人喪命、7人失蹤；2020年8月，山東濰坊也發生嚴重洪澇災害。

然而不管是傳播偏好還是現實，民眾更關注大城市的原因在於「城市暴雨」是個新問題。

尤其特大城市釀成的「內澇」，有可能帶來新的公共危機，因連續暴雨，勢必導致城市排水超出負荷，以致水漫居民社區的地下室，也可能像鄭州那樣湧入地鐵。

大城市的洪水正考驗著中國城市建設的品質，過去30年，中國城市快速擴張，看見萬丈高樓就地拔起的同時，卻看不見地下排水系統究竟有何弊病，於是當面臨洪水泛溢，終將無所遁形。

民眾日益擔心，中國城市飛速崛起將留下盲區，很多城市花大錢投入海綿城市工程，但暴雨來襲全部現原形，而每逢暴雨時節，常聽聞有人宣揚巴黎、東京的排水系統，凸顯中國城市的排水系統恐過於簡陋，令人擔憂。

過去30年，中國的城市建設基本是外向的、攤大餅，或者不斷向上、拆掉舊的、建造新的，一切成績都是看得見的，而城市暴雨日益頻密，或許提醒中國各大城必須進入向內發展階段。

畢竟城市花大錢疏通河道、改造、更新、升級排水設施，這些都不是面子工程，也不會推升某區的房價，但卻是實實在在的戰略考量。

河北洪災9死嚴重性不輸北京，居民控洩洪未通知

（中央社）杜蘇芮颱風環流使北京豪雨成災，隔鄰河北省同樣慘重，截至中午已造成9死6失蹤。其中涿州部分地區積水更達4公尺，甚至有5000人的村落受困。有民眾反映，北京部分堤壩洩洪卻未事先通知，導致洪水漫入河北，居民卻來不及遷移。

根據官方統計，截至昨（1）日中午12時，河北全省已有87個縣區共54萬703人受災，其中9人死亡（保定市4人，邢台市5人），6人失蹤（保定市2人，邢台市4人），經濟損失仍在統計中。為因應洪水，河北省已啟用7個蓄滯洪區，使區內多達84.74萬名居民需暫時遷離家園。