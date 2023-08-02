颱風杜蘇芮致北京豪雨，紫禁城水淹過腳踝，分析：凸顯首都排水系統脆弱、禁不起極端氣候
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受杜蘇芮颱風殘餘環流影響，北京市近日暴雨不歇，門頭溝湧現洪水的影音廣傳推特等社群平台。畫面顯示，至少數十輛車於湍急水勢載浮載沉，連貨櫃也難抗凶猛洪水只能被順流而下，嚇壞目睹的民眾。
颱風杜蘇芮殘餘環流致北京豪雨，紫禁城水淹過腳踝，郊區山洪吞車
（中央社）北京續降豪大雨，導致門頭溝等郊區出現山洪暴發，一輛又一輛的汽車宛如煞車失靈，只能順著湍急水勢被滅頂吞沒，場面相當駭人。同時號稱600年從未淹水的紫禁城，也慘遭淹水。
受杜蘇芮颱風殘餘環流影響，北京市近日暴雨不歇，門頭溝湧現洪水的影音廣傳推特等社群平台。畫面顯示，至少數十輛車於湍急水勢載浮載沉，連貨櫃也難抗凶猛洪水只能被順流而下，嚇壞目睹的民眾。
《鳳凰網》報導，7月29日晚間8時至31日下午1時，北京地區全市平均降雨量176.9毫米，門頭溝則高達322.1毫米。
此外，號稱600年從不淹水的北京故宮這回也遭水扁，上傳至YouTube的畫面顯示，穿著雨衣雨鞋的行人往來踱步於院內的積水處。
北京市氣象台則持續發布分區域暴雨紅色預警，預計7月31日上午10時至8月1日上午8時，門頭溝、延慶、昌平、房山、海淀、豐台、石景山、懷柔、密雲的部分地區將降大暴雨，若干地區則將降特大暴雨。
紫禁城淹大水，北京故宮：溝內塑膠袋堵塞影響排水
（中央社）杜蘇芮颱風殘餘環流近日造成北京嚴重洪災，號稱建成600多年未淹水的紫禁城罕見地淹水，引發中國民眾議論。北京故宮主管對此表示，主要是排水溝內發現了現代社會才有的塑膠瓶、袋等物品堵塞。
《北京新聞廣播》報導，北京故宮世界遺產監測部主任狄雅靜表示，紫禁城的排水系統非常複雜。首先，雨水降到屋面上，再從屋面導流到台基。而紫禁城院落整體呈現「北高南低」及「中間高兩邊低」，水會透過院落中間向兩邊導向明溝，再匯流到流經紫禁城的金水河。
狄雅靜指出，紫禁城內有的院落的雨水，會直接透過「錢眼兒」落到下面的暗溝，再流到院落外的支溝，支溝再匯入幹溝，最後流到金水河。
她表示，在明清兩代，紫禁城每年農曆3月會打開暗溝清淤。如今，紫禁城每年在春、夏、秋季進行3次清淤，次數並不少。
為何紫禁城如今較常清淤卻反而會淹水？狄雅靜表示，並不是現代科技清淤不行，而是工作人員在暗溝裡發現了只有現代社會才有的塑膠瓶、塑膠袋、毛巾甚至衣物等物品，堵住了暗溝的排水。但在疏通後，目前排水已經順暢。
至於紫禁城建成600多年從未淹水的說法是否屬實？狄雅靜表示，在歷史文獻中經常發現，紫禁城整個區域出現屋面漏雨、墻垣倒塌、院落積水的記載。例如清光緒11年（公元1885年）陰曆4月，從東華門到西華門這一帶積水「數尺不等」。
狄雅靜說，積水過後，古今的做法都是盡快找到堵塞位置，清理後就能快速恢復排水功能。
分析：北京洪災凸顯中國排水系統脆弱，禁不起極端氣候
（中央社）受杜蘇芮颱風殘餘環流影響，中國首都北京淹大水，官員坦承災情超過2012年的721水患，回顧11年前，當時中國民眾抨擊，極端氣候下的首都排水系統如此脆弱不堪，但11年後的今天依然如此。
2012年7月23日也就是721水患的兩天後，美國《紐約時報》（The New York Times）刊登分析報導「北京排水系統為何總是脆弱不堪？」
報導指出，當時中國網友持續不斷上傳暴雨和積水斷路等災害圖像，並批評極端天氣下首都的排水系統和應急系統如此脆弱不堪。
甚至中共中央機關報《人民日報》藉官方微博也發布評論說：「沒有一流的下水道，就沒有一流的城市。」
如今11年過去，北京又遭逢水漫之患，騰訊平台創作者「獨角鯨工作坊」分析，這回首都淹大水，凸顯中國城市飛速崛起仍留下盲區。
分析指出，近年「7月的北方」正成為暴雨代名詞，像是2012年7月21日，北京發生特大暴雨；2021年7月20日，鄭州發生洪災造成292人喪命、7人失蹤；2020年8月，山東濰坊也發生嚴重洪澇災害。
然而不管是傳播偏好還是現實，民眾更關注大城市的原因在於「城市暴雨」是個新問題。
尤其特大城市釀成的「內澇」，有可能帶來新的公共危機，因連續暴雨，勢必導致城市排水超出負荷，以致水漫居民社區的地下室，也可能像鄭州那樣湧入地鐵。
大城市的洪水正考驗著中國城市建設的品質，過去30年，中國城市快速擴張，看見萬丈高樓就地拔起的同時，卻看不見地下排水系統究竟有何弊病，於是當面臨洪水泛溢，終將無所遁形。
民眾日益擔心，中國城市飛速崛起將留下盲區，很多城市花大錢投入海綿城市工程，但暴雨來襲全部現原形，而每逢暴雨時節，常聽聞有人宣揚巴黎、東京的排水系統，凸顯中國城市的排水系統恐過於簡陋，令人擔憂。
過去30年，中國的城市建設基本是外向的、攤大餅，或者不斷向上、拆掉舊的、建造新的，一切成績都是看得見的，而城市暴雨日益頻密，或許提醒中國各大城必須進入向內發展階段。
畢竟城市花大錢疏通河道、改造、更新、升級排水設施，這些都不是面子工程，也不會推升某區的房價，但卻是實實在在的戰略考量。
河北洪災9死嚴重性不輸北京，居民控洩洪未通知
（中央社）杜蘇芮颱風環流使北京豪雨成災，隔鄰河北省同樣慘重，截至中午已造成9死6失蹤。其中涿州部分地區積水更達4公尺，甚至有5000人的村落受困。有民眾反映，北京部分堤壩洩洪卻未事先通知，導致洪水漫入河北，居民卻來不及遷移。
根據官方統計，截至昨（1）日中午12時，河北全省已有87個縣區共54萬703人受災，其中9人死亡（保定市4人，邢台市5人），6人失蹤（保定市2人，邢台市4人），經濟損失仍在統計中。為因應洪水，河北省已啟用7個蓄滯洪區，使區內多達84.74萬名居民需暫時遷離家園。
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
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環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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