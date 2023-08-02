中共火箭軍前高層遭反腐整肅，學者：新任司令員及政委「外行領導內行」，共軍實戰存隱憂

學者：中共火箭軍外行領導內行，共軍實戰存隱憂

（中央社）中共解放軍火箭軍為對台打擊關鍵軍種，但新任司令員及政委均非火箭軍出身，引起議論。學者林穎佑分析，此舉將衝擊指揮管制體系，且外行領導內行代表現今解放軍實戰可能有隱憂，近期對外可能趨保守、維穩內部為主。

國防部則回應，火箭軍對國安有相當大的威脅，自然也是情蒐重點，國防都有深入掌握相關人事異動，但不會公開評論。

解放軍火箭軍司令員王厚斌、政治委員徐西盛晉升上將，評論指出，此舉間接證實傳得沸沸揚揚的火箭軍高層腐敗洩密案，火箭軍原司令員李玉超上將落馬，原政委徐忠波上將出事。

國防部發言人孫立方少將1日上午在國防部記者會上指出，國防部對敵情掌握與分析，以非常嚴肅、審慎、縝密的的態度執行，而火箭軍對國安有相當大威脅，自然也是情蒐及掌握動態目標的重點，針對火箭軍人事的異動，國防部都有相當深入的掌握，但不會公開評論。

專長為研析中共軍事、淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑接受《中央社》記者訪問指出，每年8月1日為解放軍晉任生效日，但新任火箭軍司令員王厚斌、火箭軍政治委員徐西盛分別為海軍及空軍出身，本職學能均非火箭軍也無在二炮部隊的經歷，亦代表前火箭軍司令員李玉超、政委徐忠波均已卸任，這是解放軍的人事大地震。

林穎佑分析，火箭軍涉及各式飛彈及核子武器，為高度專業軍種，更在去年8月圍台軍演時扮演關鍵角色（實彈射擊東風系列彈道飛彈），加上近期傳出東風17部署東部戰區，因此司令員與政委同時遭撤換，以及傳出的高層多人異動，代表內部可能已出現問題，也將衝擊指揮管制體系。

林穎佑認為，縱使解放軍的科技、理論與組織有大幅進步，但如果出現外行領導內行，回到過去先求紅再求專情況，代表現今解放軍可能在實戰上仍有隱憂。

林穎佑同時強調，中共近期可能將以維穩軍方內部為主，而非對外發動攻擊，避免人事震盪造成專業誤判，有可能讓解放軍的對外作為趨於保守，但也不排除透過軍演來安撫內部情緒，達到威攝效果，台灣不可不慎。

共軍反腐整肅火箭軍，魏鳳和等歷任司令受矚目

（中央社）中共總書記習近平31日為新任火箭軍司令員王厚斌、政委徐西盛晉升上將軍銜，形同證實火箭軍前高層遭整肅清洗的傳聞，讓包括前中國國防部長魏鳳和在內的歷任火箭軍及二炮司令，受到一定程度的揣測與牽連。

特別是王厚斌出身海軍、徐西盛出身空軍，二人與火箭軍毫無淵源，習近平調派其他軍種將領跨界擔任火箭軍一、二把手，更被視為習近平對火箭軍系統失去信任，欲藉由毫無淵源的二人領導火箭軍，以斬斷火箭軍內部利益鏈條的舉措。

綜合媒體報導，火箭軍被整肅的相關消息雖在6月才傳出，但整肅行動很可能在3月間就展開，且牽連範圍甚廣。傳聞中被整肅清洗的對象，至少包括時任司令員李玉超、時任副司令員劉光斌及前司令員張振中；而另一名前司令員吳國華更在7月上旬身亡，死因疑似自殺。

而選在3月展開整肅行動，也讓外界聯想到魏鳳和。2015年底二炮部隊改制為火箭軍時，魏鳳和同時成為最後一任二炮司令員及首任火箭軍司令員，直到2017年8月卸任，任期共4年10個月；2017年10月中共19大，魏鳳和晉升為中央軍委委員；2018年3月全國「兩會」，魏鳳和出任國務委員兼國防部長。

2022年10月中共二十大，魏鳳和先卸任中央軍委委員；今年3月再卸任國務委員兼國防部長，自此退休，而上述對火箭軍的整肅行動也同時展開。因此，魏鳳和一定程度上受到了外界的揣測。

此外，中央軍委裝備發展部7月26日發布「關於徵集全軍裝備採購招標評審專家違規違紀線索的公告」，內容罕見地向社會各界徵求2017年10月以來，有關軍事採購違規違紀問題的線索，追查範圍包括操守缺失、拉幫結派、以專謀私、洩密及監管缺失等。

但這項公告為何徵求的是「2017年10月以來」的線索，反而讓外界起疑。有人懷疑，2017年10月魏鳳和卸任火箭軍司令不久，因此這項公告避開了魏鳳和的任期，只查他的後任，被認為是在「保」魏鳳和。

另一種懷疑正好相反，理由是魏鳳和當時藉中共十九大進入中央軍委，翌年並接掌國防部，使得包括他在內的軍委班子及國防部，都成為被懷疑的對象。

鑑於火箭軍高層疑因涉貪、涉洩密而被大規模清洗，更被形容為「團滅」，中共方面先前已展開許多舉措。像是中央軍委辦公廳7月19日就印發「關於建立軍隊廉政風險防範預警機制的意見」；20至21日更召開「全軍黨的建設會議」，軍委副主席何衛東並宣示，要「堅定不移持續正風肅紀反腐」。

7月24日，中共中央政治局針對全面加強軍事治理進行第7次集體學習，習近平當時說，「全面加強軍事治理是複雜系統工程，涉及國防和軍隊建設的方方面面」；「要加強軍費管理和監督，深化重點領域治理，以重點突破帶動整體推進」。

7月26日，習近平藉由參加成都世大運開幕式順帶視察西部戰區空軍時更說，要「扭住高層黨委」，堅持「以上率下、從嚴要求」，「把黨委班子自身建設搞過硬」，「把正風肅紀反腐不斷向縱深推進」。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀