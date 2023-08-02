中共火箭軍前高層遭反腐整肅，學者：新任司令員及政委「外行領導內行」，共軍實戰存隱憂
我們想讓你知道的是
國防部發言人孫立方少將1日上午在國防部記者會上指出，國防部對敵情掌握與分析，以非常嚴肅、審慎、縝密的的態度執行，而火箭軍對國安有相當大威脅，自然也是情蒐及掌握動態目標的重點，針對火箭軍人事的異動，國防部都有相當深入的掌握，但不會公開評論。
學者：中共火箭軍外行領導內行，共軍實戰存隱憂
（中央社）中共解放軍火箭軍為對台打擊關鍵軍種，但新任司令員及政委均非火箭軍出身，引起議論。學者林穎佑分析，此舉將衝擊指揮管制體系，且外行領導內行代表現今解放軍實戰可能有隱憂，近期對外可能趨保守、維穩內部為主。
國防部則回應，火箭軍對國安有相當大的威脅，自然也是情蒐重點，國防都有深入掌握相關人事異動，但不會公開評論。
解放軍火箭軍司令員王厚斌、政治委員徐西盛晉升上將，評論指出，此舉間接證實傳得沸沸揚揚的火箭軍高層腐敗洩密案，火箭軍原司令員李玉超上將落馬，原政委徐忠波上將出事。
國防部發言人孫立方少將1日上午在國防部記者會上指出，國防部對敵情掌握與分析，以非常嚴肅、審慎、縝密的的態度執行，而火箭軍對國安有相當大威脅，自然也是情蒐及掌握動態目標的重點，針對火箭軍人事的異動，國防部都有相當深入的掌握，但不會公開評論。
專長為研析中共軍事、淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑接受《中央社》記者訪問指出，每年8月1日為解放軍晉任生效日，但新任火箭軍司令員王厚斌、火箭軍政治委員徐西盛分別為海軍及空軍出身，本職學能均非火箭軍也無在二炮部隊的經歷，亦代表前火箭軍司令員李玉超、政委徐忠波均已卸任，這是解放軍的人事大地震。
林穎佑分析，火箭軍涉及各式飛彈及核子武器，為高度專業軍種，更在去年8月圍台軍演時扮演關鍵角色（實彈射擊東風系列彈道飛彈），加上近期傳出東風17部署東部戰區，因此司令員與政委同時遭撤換，以及傳出的高層多人異動，代表內部可能已出現問題，也將衝擊指揮管制體系。
林穎佑認為，縱使解放軍的科技、理論與組織有大幅進步，但如果出現外行領導內行，回到過去先求紅再求專情況，代表現今解放軍可能在實戰上仍有隱憂。
林穎佑同時強調，中共近期可能將以維穩軍方內部為主，而非對外發動攻擊，避免人事震盪造成專業誤判，有可能讓解放軍的對外作為趨於保守，但也不排除透過軍演來安撫內部情緒，達到威攝效果，台灣不可不慎。
共軍反腐整肅火箭軍，魏鳳和等歷任司令受矚目
（中央社）中共總書記習近平31日為新任火箭軍司令員王厚斌、政委徐西盛晉升上將軍銜，形同證實火箭軍前高層遭整肅清洗的傳聞，讓包括前中國國防部長魏鳳和在內的歷任火箭軍及二炮司令，受到一定程度的揣測與牽連。
特別是王厚斌出身海軍、徐西盛出身空軍，二人與火箭軍毫無淵源，習近平調派其他軍種將領跨界擔任火箭軍一、二把手，更被視為習近平對火箭軍系統失去信任，欲藉由毫無淵源的二人領導火箭軍，以斬斷火箭軍內部利益鏈條的舉措。
綜合媒體報導，火箭軍被整肅的相關消息雖在6月才傳出，但整肅行動很可能在3月間就展開，且牽連範圍甚廣。傳聞中被整肅清洗的對象，至少包括時任司令員李玉超、時任副司令員劉光斌及前司令員張振中；而另一名前司令員吳國華更在7月上旬身亡，死因疑似自殺。
而選在3月展開整肅行動，也讓外界聯想到魏鳳和。2015年底二炮部隊改制為火箭軍時，魏鳳和同時成為最後一任二炮司令員及首任火箭軍司令員，直到2017年8月卸任，任期共4年10個月；2017年10月中共19大，魏鳳和晉升為中央軍委委員；2018年3月全國「兩會」，魏鳳和出任國務委員兼國防部長。
2022年10月中共二十大，魏鳳和先卸任中央軍委委員；今年3月再卸任國務委員兼國防部長，自此退休，而上述對火箭軍的整肅行動也同時展開。因此，魏鳳和一定程度上受到了外界的揣測。
此外，中央軍委裝備發展部7月26日發布「關於徵集全軍裝備採購招標評審專家違規違紀線索的公告」，內容罕見地向社會各界徵求2017年10月以來，有關軍事採購違規違紀問題的線索，追查範圍包括操守缺失、拉幫結派、以專謀私、洩密及監管缺失等。
但這項公告為何徵求的是「2017年10月以來」的線索，反而讓外界起疑。有人懷疑，2017年10月魏鳳和卸任火箭軍司令不久，因此這項公告避開了魏鳳和的任期，只查他的後任，被認為是在「保」魏鳳和。
另一種懷疑正好相反，理由是魏鳳和當時藉中共十九大進入中央軍委，翌年並接掌國防部，使得包括他在內的軍委班子及國防部，都成為被懷疑的對象。
鑑於火箭軍高層疑因涉貪、涉洩密而被大規模清洗，更被形容為「團滅」，中共方面先前已展開許多舉措。像是中央軍委辦公廳7月19日就印發「關於建立軍隊廉政風險防範預警機制的意見」；20至21日更召開「全軍黨的建設會議」，軍委副主席何衛東並宣示，要「堅定不移持續正風肅紀反腐」。
7月24日，中共中央政治局針對全面加強軍事治理進行第7次集體學習，習近平當時說，「全面加強軍事治理是複雜系統工程，涉及國防和軍隊建設的方方面面」；「要加強軍費管理和監督，深化重點領域治理，以重點突破帶動整體推進」。
7月26日，習近平藉由參加成都世大運開幕式順帶視察西部戰區空軍時更說，要「扭住高層黨委」，堅持「以上率下、從嚴要求」，「把黨委班子自身建設搞過硬」，「把正風肅紀反腐不斷向縱深推進」。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL