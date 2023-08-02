侯友宜獲提名後海外出訪首站，拜會日本自民黨談及核處理水，稱尊重IAEA判斷
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國民黨總統參選人侯友宜訪日「友誼之旅」1日拜會日本執政黨自民黨，該黨政調會長萩生田光一提到福島核處理水預定今夏排入海，希望各界能根據科學依據，冷靜應對。侯友宜則回應表示，將尊重國際原子能總署（IAEA）的判斷。
侯友宜拜會自民黨，萩生田光一：持續推升台日交流
（中央社）國民黨總統參選人侯友宜訪日「友誼之旅」1日拜會執政黨自民黨，他表示台日關係密不可分，希望台海安定、日本安心。自民黨政調會長萩生田光一表示，台日都有自由、民主、法治等共同價值，雙方往來密切，將持續推升台日交流。
侯友宜一行人1日拜會自民黨總部，萩生田光一致歡迎詞指出，台灣和日本都是具有自由、民主、法治等共同價值，雙方之間有友好、非常密切的人際往來，日本與台灣是非常好的夥伴，即使在疫情當中，雙方也維持良好關係。
萩生田光一說，他去（2022）年12月訪台，當時他在演講中回顧過去50年台日之間不可動搖、非常友好的情誼，並且也希望未來50年台日持續維持友好關係。
萩生田光一說，去年10月，日台雙方已經開放邊境管理，有非常多台灣民眾到日本旅遊；也因為可能受到日圓貶值的影響，日本民眾海外旅遊還在恢復當中，不過有非常多日本人喜歡前往台灣旅遊，感受到台灣的魅力。
展望未來，萩生田光一盼持續在經濟、文化等領域與台灣交流，進一步擴大雙邊廣泛領域的交流以及協助，進一步推升台日關係。
侯友宜致詞表示，台日關係在地理上、歷史上、文化上有非常悠久的歷史，緊密不可分，萩生田光一非常支持台灣，台積電半導體廠能在熊本縣設廠，都要謝謝萩生田光一的幫忙。
他也感謝萩生田光一對台灣參與國際組織給予大力支持，像是「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）以及世界衛生組織（WHO），還有國際民航組織（ICAO）。
對於台日觀光交流，侯友宜說，看到日本好朋友們到台灣觀光旅遊，旅客人數前3名都在新北市，包括淡水、九份、十分等景點，日本朋友非常重視新北市，常常來新北市，他對日本民眾前往新北市觀光感到開心、驕傲，謝謝日本人來到新北市，並邀請萩生田光一造訪新北市。
侯友宜最後提到，他以國民黨總統參選人來到自民黨，最主要是希望台海能夠安定、台灣能夠安全、日本安心，「我們朝這樣的目標來努力，讓我們國家都能夠平安。我們一定能夠讓台日關係更加緊密在一起。」
日政要拋核處理水排海議題，侯友宜：尊重IAEA判斷
國民黨總統參選人侯友宜訪日「友誼之旅」1日拜會日本執政黨自民黨，該黨政調會長萩生田光一提到福島核處理水預定今（2023）夏排入海，希望各界能根據科學依據，冷靜應對。侯友宜則回應表示，將尊重國際原子能總署（IAEA）的判斷。
侯友宜、前駐日代表馮寄台一行人1日下午拜會自民黨總部，自民黨政調會長萩生田光一、自民黨青年局長鈴木憲和、青年局長代理藤原崇、青年局長代理佐藤啟、青年局國際部長中曾根康隆與會。
萩生田光一致歡迎詞時指出，台灣和日本都是具有自由、民主、法治等共同價值，雙方之間有友好、非常密切的人際往來，日本與台灣是非常好的夥伴。他盼雙方持續在經濟、文化等領域交流，進一步推升台日關係。
侯友宜致詞感謝萩生田光一對台灣參與國際組織給予大力支持。他也提到自己以國民黨總統參選人身分來到自民黨，最主要是希望台海能夠安定、台灣能夠安全、日本安心。
這場會談只有前面10分鐘開放媒體採訪，之後是閉門會談。會後自民黨相關人士透露，萩生田光一在會中提到有關東京電力公司福島第一核電廠核處理水預定今年夏天排入海洋一事，他希望能根據科學依據，冷靜應對，不要將此問題泛政治化。
對此，侯友宜則是回應表示，將尊重國際原子能總署的判斷。
《日本放送協會》（NHK）、日本《每日新聞》、《時事社》等媒體都報導萩生田光一在會談時提到福島核處理水一事。
日本政府有意在今年夏天左右將核處理水排放入海，但一直遭到中國批評。日本政府強調，會「持續強烈要求基於科學根據進行討論」。
日本政府發言人、官房長官松野博一1日上午在例行記者會上表示，中國將福島的核處理水稱為「核污染水」，但那不是核污染水，而是符合國際安全標準的「核處理水」。
2011年311大地震引發海嘯，侵襲福島第一核電廠，造成核電廠爐心熔毀，為冷卻熔融核燃料團塊，又製造出污染水。東京電力公司利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」（ALPS處理水），貯存在福島第一核電廠腹地內。
侯友宜訪日僑宴：獲提名後海外出訪首站別具意義
國民黨總統參選人侯友宜1日晚間在東京與旅日僑胞晚宴表示，日本是他通過國民黨全代會提名參選總統後到海外的第一站，東京與橫濱是國民黨最早的海外黨部，從這裡開始別具意義。
侯友宜1日晚上出席僑胞在東京雅敘園所設的歡迎宴。包括前國大代表暨國民黨中評委莊海樹、日本中華聯合總會會長羅鴻健、亞洲台灣商會聯合總會名譽總會長陳五福等僑領及僑胞與會。國民黨中央委員林育良送上達摩像，並由侯友宜點睛，象徵旗開得勝。
侯友宜上台致詞表示，日本是他通過國民黨全代會提名參選總統後到海外的第一站，時隔16年，也是繼前總統馬英九後，第2位到日本的國民黨總統參選人。
他說，東京與橫濱是國民黨最早的海外黨部，從這裡開始別具意義。
侯友宜表示，自己出身基層，一生鍾愛中華民國，從過去當刑警便衝鋒陷陣，用生命護台灣；而面對許多僑胞對戰爭的擔憂，自己首要的任務就是避免戰爭，會守護自由民主制度、不斷提升自我防衛能力，並與中國大陸對話交流，降低衝突，做到「台海安定、台灣安全、日本安心。」
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【市調】九成以上家長有意願讓孩童施打腸病毒疫苗：關於疫苗不可不知的四大關鍵
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腸病毒來勢洶洶，為了瞭解父母對於預防腸病毒的認知是否充足，以及是否具備相應的預防措施，本文與TNL Research關鍵議題研究中心合作線上問卷調查，進行進一步分析，及提供在施打腸病毒疫苗前家長必須知道的相關資訊。
COVID-19尚未完全平息，但隨著防疫解封，今年的夏天，讓爸媽膽戰心驚的腸病毒也捲土重來，依據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至7月11日，腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，均為5歲以下幼童，現七月時值暑假，學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，緊接著就是九月開學季，可預期會有另一波感染高峰，家長仍不可掉以輕心！
腸病毒71型有多嚴重？家長不可不知的三大症狀
本次網路調查期間為2023年6月5日～2023年6月12日，調查條件為25～40歲，家中育有2個月～未滿6歲的孩童，回收總樣本數401份。調查數據顯示，超過半數（51.6%）的受訪者，家中孩童曾感染過腸病毒，可說是幼童家長夏日的心頭惡夢。
然而，很多家長都有這樣的疑惑：「曾看過網路上關於腸病毒感染併發重症的相關新聞；也聽聞過身邊朋友分享家中小朋友感染腸病毒，但很快就復原的例子。」究竟為什麼腸病毒會有重症、輕症之分？首先，要先對腸病毒的種類有基本的認識。
腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可再分為多種型別，共有數十多種。在所有腸病毒種類中，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年高達405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%。
所以，雖然多數腸病毒感染屬於較輕度病例，但部分類型如腸病毒71型，致死率可高達19.3%，重症的發病過程很快速，大多於發病後2－7天出現，平均為發病後3天出現併發症，可能在數小時至數天內死亡。當孩子感染腸病毒時，父母最好多陪伴、多觀察，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
- 感染腸病毒71型常出現的症狀如下：
- 發燒時間較長：常超過3天，體溫可超過39度
- 手足口症狀：在手、足、口腔後方、膝蓋、臀部等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
- 中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
家長都如何關注腸病毒預防資訊？醫療院所衛教＆網路新聞管道佔最大宗
若問到家長都如何獲取腸病毒預防相關資訊時，發現高達62.3％的家長以「醫療院所衛教」管道作為獲取腸病毒預防相關資訊的管道，具備專業權威以及精準醫療資訊的機構，無疑仍是家長心中信任度最高的資訊來源；不過也有超過半數（56.3%）的人會從「網路新聞」獲取腸病毒預防相關知識，位居第三的「社群媒體」管道也佔47.3％；可見更迭快速的網路社群，也是家長關注醫療資訊的重要平台。
腸病度重症預防在今年有了新曙光——那就是「腸病毒71型疫苗」即將上市，調查發現，已有61.2%的家長知道疫苗即將上市的消息。另外，兒童感染症醫學會最新公布的建議中提到，所有兒童滿2個月至未滿6歲，應接種腸病毒 71 型疫苗。但在施打前，先來看看家長最關心的問題是什麼？
腸病毒71型疫苗即將上市，施打前家長一定要知道的4大重點！
當問卷調查中進一步問到是否有意願讓孩子施打疫苗時，有高達92.6％的家長有意願，顯示大多數家長對於保護孩子免受腸病毒感染造成的重症、終生殘疾甚至死亡有極高的關注和重視。
此外，因為受訪者家中有超過一半比例的孩童曾經歷過腸病毒感染，考量到腸病毒有極高比例是在學校等群聚場合感染．進而造成幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構需採取停課等相關措施，對於家長也可能帶來生活上的不便，如工作上需要請假或須配合停課措施並待在家照顧孩子等，因此對於即將有疫苗上市的消息，多數家長也抱持樂觀的態度。
目前國內即將推出兩支腸病毒71型疫苗，分別是「高端腸病毒71型疫苗」和「安特羅/國光腸病毒71型疫苗」，在選擇腸病毒71型疫苗時，建議家長不妨參考以下幾點調查統計指標，並主動與醫師進行詢問與討論，以瞭解更多關於這些疫苗的資訊，並做出最適合自己孩子的決定。
1. 施打腸病毒疫苗安不安全？(71.6%)：
疫苗的安全性往往需要透過大型的臨床試驗來測試，通常在第三期臨床試驗會有較多受試者參與，因此，疫苗的安全性可以透過「第三期臨床試驗結果」來了解。根據高端腸病毒疫苗仿單以及其第三期臨床試驗的數據指出，受試人數共3,049人，觀察到不良反應包含：接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀；然而上述反應，僅為短暫現象，並可在數日內恢復，非常類似其他兒童常規施打的非活性疫苗常見不良反應。
安特羅/國光腸病毒71型疫苗的第三期臨床試驗尚未完成，根據仿單上初步安全性資料顯示，安全性資料樣本數為1,266人，觀察到的不良反應同樣包含紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。有鑒於兒童感染症醫學會的建議為「2個月至6個月幼兒接種本疫苗之臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗」，因此若有接種上的疑慮，則建議與醫師討論是否適合施打。
2. 疫苗保護力高嗎？(58.5%)、有效保護期間多長？(40.6%)：
目前在台灣，僅有高端腸病毒71型疫苗已完成三期疫苗有效性試驗，證實疫苗保護力達100%（統計分析後為96.8%），結果發表在國際頂尖期刊：The Lancet 刺胳針；而安特羅/國光腸病毒71型疫苗尚未完成第三期疫苗有效性試驗，目前保護力未知。
高端腸病毒71型疫苗真實世界中執行的第三期臨床試驗追蹤長達2年，且在追蹤期間施打疫苗的受試者皆無輕重症感染；安特羅/國光無臨床疫苗有效性保護力及長期追蹤數據，無法實證是否能有長期保護效果。
3. 藥廠認證？(40.0%) ：
高端疫苗在新竹生醫園區設立了台灣第一座具有量產規模且符合國際標準（PIC/S GMP）的細胞培養疫苗廠，同一廠房內具有兩條獨立的生產線和一條充填線，腸病毒71型疫苗自原液製造、調劑充填及檢驗放行，都在竹北自有廠中進行，垂直整合的生產形式，可以全面且完整地掌控生產排程及維持高品質。另一方面，安特羅生技則為租用國衛院生物製劑廠細胞培養產線生產疫苗抗原，完成後再運至國光潭子廠進行調劑、充填、分裝以及檢驗放行。（資料來源）
綜合本次調查結果可以得知，九成以上的家長皆有意願讓孩童施打腸病毒71型疫苗，更有六成左右的家長關注疫苗上市相關新聞；接下來即將進入暑假，根據往年統計，預估九月開學季又會有另一波腸病毒感染熱潮，建議家中如有2個月～未滿6歲孩童的家庭，可以持續關注疫苗上市資訊，選擇安全、已證實疫苗保護力以及長期有效的疫苗廠牌，讓孩童遠離腸病毒71型威脅！
參考資料
- 台灣兒童感染症醫學會 (2023). Available at: https://www.pids.org.tw/index.php?route=education/education&path=124 (Accessed: 25 July 2023).
- Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1708-1717. doi:10.1016/S0140-6736(22)00313-0
- Yi EJ, Shin YJ, Kim JH, Kim TG, Chang SY. Enterovirus 71 infection and vaccines. Clin Exp Vaccine Res. 2017;6(1):4-14. doi:10.7774/cevr.2017.6.1.4
- Ho M, Chen ER, Hsu KH, et al. An epidemic of enterovirus 71 infection in Taiwan. Taiwan Enterovirus Epidemic Working Group. N Engl J Med. 1999;341(13):929-935. doi:10.1056/NEJM199909233411301
- Chang LY, Huang LM, Gau SS, et al. Neurodevelopment and cognition in children after enterovirus 71 infection. N Engl J Med. 2007;356(12):1226-1234. doi:10.1056/NEJMoa065954
- "高端"腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000152號
- 安拓伏腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000149號