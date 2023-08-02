侯友宜獲提名後海外出訪首站，拜會日本自民黨談及核處理水，稱尊重IAEA判斷

侯友宜拜會自民黨，萩生田光一：持續推升台日交流

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜訪日「友誼之旅」1日拜會執政黨自民黨，他表示台日關係密不可分，希望台海安定、日本安心。自民黨政調會長萩生田光一表示，台日都有自由、民主、法治等共同價值，雙方往來密切，將持續推升台日交流。

侯友宜一行人1日拜會自民黨總部，萩生田光一致歡迎詞指出，台灣和日本都是具有自由、民主、法治等共同價值，雙方之間有友好、非常密切的人際往來，日本與台灣是非常好的夥伴，即使在疫情當中，雙方也維持良好關係。

萩生田光一說，他去（2022）年12月訪台，當時他在演講中回顧過去50年台日之間不可動搖、非常友好的情誼，並且也希望未來50年台日持續維持友好關係。

萩生田光一說，去年10月，日台雙方已經開放邊境管理，有非常多台灣民眾到日本旅遊；也因為可能受到日圓貶值的影響，日本民眾海外旅遊還在恢復當中，不過有非常多日本人喜歡前往台灣旅遊，感受到台灣的魅力。

展望未來，萩生田光一盼持續在經濟、文化等領域與台灣交流，進一步擴大雙邊廣泛領域的交流以及協助，進一步推升台日關係。

侯友宜致詞表示，台日關係在地理上、歷史上、文化上有非常悠久的歷史，緊密不可分，萩生田光一非常支持台灣，台積電半導體廠能在熊本縣設廠，都要謝謝萩生田光一的幫忙。

他也感謝萩生田光一對台灣參與國際組織給予大力支持，像是「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）以及世界衛生組織（WHO），還有國際民航組織（ICAO）。

對於台日觀光交流，侯友宜說，看到日本好朋友們到台灣觀光旅遊，旅客人數前3名都在新北市，包括淡水、九份、十分等景點，日本朋友非常重視新北市，常常來新北市，他對日本民眾前往新北市觀光感到開心、驕傲，謝謝日本人來到新北市，並邀請萩生田光一造訪新北市。

侯友宜最後提到，他以國民黨總統參選人來到自民黨，最主要是希望台海能夠安定、台灣能夠安全、日本安心，「我們朝這樣的目標來努力，讓我們國家都能夠平安。我們一定能夠讓台日關係更加緊密在一起。」

日政要拋核處理水排海議題，侯友宜：尊重IAEA判斷

國民黨總統參選人侯友宜訪日「友誼之旅」1日拜會日本執政黨自民黨，該黨政調會長萩生田光一提到福島核處理水預定今（2023）夏排入海，希望各界能根據科學依據，冷靜應對。侯友宜則回應表示，將尊重國際原子能總署（IAEA）的判斷。

侯友宜、前駐日代表馮寄台一行人1日下午拜會自民黨總部，自民黨政調會長萩生田光一、自民黨青年局長鈴木憲和、青年局長代理藤原崇、青年局長代理佐藤啟、青年局國際部長中曾根康隆與會。

萩生田光一致歡迎詞時指出，台灣和日本都是具有自由、民主、法治等共同價值，雙方之間有友好、非常密切的人際往來，日本與台灣是非常好的夥伴。他盼雙方持續在經濟、文化等領域交流，進一步推升台日關係。

侯友宜致詞感謝萩生田光一對台灣參與國際組織給予大力支持。他也提到自己以國民黨總統參選人身分來到自民黨，最主要是希望台海能夠安定、台灣能夠安全、日本安心。

這場會談只有前面10分鐘開放媒體採訪，之後是閉門會談。會後自民黨相關人士透露，萩生田光一在會中提到有關東京電力公司福島第一核電廠核處理水預定今年夏天排入海洋一事，他希望能根據科學依據，冷靜應對，不要將此問題泛政治化。

對此，侯友宜則是回應表示，將尊重國際原子能總署的判斷。

《日本放送協會》（NHK）、日本《每日新聞》、《時事社》等媒體都報導萩生田光一在會談時提到福島核處理水一事。

日本政府有意在今年夏天左右將核處理水排放入海，但一直遭到中國批評。日本政府強調，會「持續強烈要求基於科學根據進行討論」。

日本政府發言人、官房長官松野博一1日上午在例行記者會上表示，中國將福島的核處理水稱為「核污染水」，但那不是核污染水，而是符合國際安全標準的「核處理水」。

2011年311大地震引發海嘯，侵襲福島第一核電廠，造成核電廠爐心熔毀，為冷卻熔融核燃料團塊，又製造出污染水。東京電力公司利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」（ALPS處理水），貯存在福島第一核電廠腹地內。

侯友宜訪日僑宴：獲提名後海外出訪首站別具意義

國民黨總統參選人侯友宜1日晚間在東京與旅日僑胞晚宴表示，日本是他通過國民黨全代會提名參選總統後到海外的第一站，東京與橫濱是國民黨最早的海外黨部，從這裡開始別具意義。

侯友宜1日晚上出席僑胞在東京雅敘園所設的歡迎宴。包括前國大代表暨國民黨中評委莊海樹、日本中華聯合總會會長羅鴻健、亞洲台灣商會聯合總會名譽總會長陳五福等僑領及僑胞與會。國民黨中央委員林育良送上達摩像，並由侯友宜點睛，象徵旗開得勝。

侯友宜上台致詞表示，日本是他通過國民黨全代會提名參選總統後到海外的第一站，時隔16年，也是繼前總統馬英九後，第2位到日本的國民黨總統參選人。

他說，東京與橫濱是國民黨最早的海外黨部，從這裡開始別具意義。

侯友宜表示，自己出身基層，一生鍾愛中華民國，從過去當刑警便衝鋒陷陣，用生命護台灣；而面對許多僑胞對戰爭的擔憂，自己首要的任務就是避免戰爭，會守護自由民主制度、不斷提升自我防衛能力，並與中國大陸對話交流，降低衝突，做到「台海安定、台灣安全、日本安心。」