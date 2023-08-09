脊髓性肌肉萎縮症基因治療藥價格近5000萬，你贊成納入健保給付嗎？
我們想讓你知道的是
如果擁有不好基因的病患都要被淘汰，那糖尿病、高血壓、癌症、免疫疾病等，你所有想的到的疾病，或多或少和基因有所關聯，所以這些病患要被淘汰嗎？這些脊髓性肌肉萎縮症的孩子，只是很早發病而且病況嚴重，就沒有存活的權利嗎？
健保署預計今年將罕見疾病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）基因治療藥納入健保給付，治療價格高達新台幣4900萬元，一年有8至10名六個月以下病童受惠，大約花費3至4億元。
簡單介紹脊髓性肌肉萎縮症：因為基因突變造成運動神經元存活（SMN）蛋白大量減少，導致脊髓喪失運動神經元的數量及功能，逐漸造成肌肉無力和萎縮 ，甚至影響呼吸和吞嚥肌肉，最終造成死亡。
新生兒發病率大約是萬分之一。脊髓性肌肉萎縮症第一型（重度）在出生六個月內即會出現症狀，在兩歲前就會因呼吸衰竭而死亡。
健保針對第一型嚴重患者給付，給付的基因治療可以大幅改善運動能力、吞嚥及呼吸功能，有些患者甚至可以自主坐著及獨立行走，和正常孩童無異。
你的孩子對你可能是無價，對別人卻是有價的
如我預期，批評反對的留言紛紛出籠。反對的意見大致分成兩種：
- 基因出了問題就應該被淘汰，免得遺傳下去，拖累大家。
- 犧牲少數人，成就多數人，才是正確。
大家總是說「生命無價」，這句話的其實是「我自己的生命寶貴無價」，另一句沒說出的實話是「別人的生命干我屁事」。
在健保資源有限的情況，和我的利益衝突時，別人理應被犧牲，這就是人性。
七涼哥相當尊重人性，畢竟我們不能期待大家都是聖人。但是我在意的是，這些網友反對的論點邏輯不通，出發點相當自私且錯誤，真的不能不嘴一下。
擁有缺陷基因的人類應該被淘汰，這件事是對的嗎？
說出或是贊同這種想法的人，心裡認為人類應該遵循達爾文進化論，優勝劣敗適者生存，弱者應該被淘汰。這個論點早在ㄧ百年前就由義大利墨索里尼提倡，正式名稱為「達爾文進化人文主義」。
接著德國希特勒進一步發展成法西斯主義中「種族純淨」信仰，他們覺得天擇太慢，開始啟動人擇建立集中營，用來滅絕不完美的人類。大家普遍只知道猶太人被種族滅絕，其實德國人本身有身障、精神疾病、先天疾病，也會加以銷毀。
這種醫療天擇聽起來好像很合理，但是只要細想根本站不住腳。如果擁有不好基因的病患都要被淘汰，那糖尿病、高血壓、癌症、免疫疾病等，你所有想的到的疾病，或多或少和基因有所關聯，所以這些病患要被淘汰嗎？這些脊髓性肌肉萎縮症的孩子，只是很早發病而且病況嚴重，就沒有存活的權利嗎？
反對給付昂貴的治療，應該把資源留給其他更需要的患者
這樣的看法強調醫療資源有限，應該以全體利益最大化為前提，資源配置在有效的醫療。七涼哥覺得正常醫療體制下是合理的，我也贊同。但是在台灣扭曲的健保制度下，這種論點又很荒謬。
網友說先天疾病遲早會死，幹嘛花大錢救？那治療無效的癌症末期的病患、長期臥床的90幾歲老人呢？健保制度因為缺乏使用者付費機制，許多家屬為了私人因素要求醫師救到底，這些病患臨終前還在接受葉克膜等昂貴的無效醫療，卻不見大家出來吭聲。
每年十萬個末期癌症患者及八九十幾歲的老人，過世前三個月平均花上百萬、全體上千億醫療費，只能讓他們痛苦多活幾個月，大家沒意見。不到十位的新生兒接受治療後，可以開心的多活十年二十年，大家集體反對。除非無效醫療受到控制，加上落實使用者付費，否則用醫療資源分配當藉口，實在說服不了我。
醫學的起源是為了救治受苦的人
僅管基因治療目前相當昂貴，但是臨床效果相當顯著，不僅大幅延長壽命，也讓許多罹患此病的孩童可以過著夢想中的童年。
醫學的出發點一直是想要解救他人的痛苦，雖然資本主義及保險制度在醫學領域興風作浪，但是盡力幫助他人的想法還是刻在醫療人員心中。如果你相信健保是為了讓每個台灣人得到醫治，你也會和七涼哥一樣贊成這項給付。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。