巴布亞省因乾旱及極端低溫造成6人死亡，印尼政府提供緊急救援
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印尼東部的巴布亞省因聖嬰現象陷入乾旱及極端寒冷的低溫，當地民眾面臨糧食短缺且無法獲得乾淨水源，目前已造成6人死亡。印尼政府表示正向該地區提供物資救援，但因為地形崎嶇，且該地區存在分裂主義武裝分子，因此救援物資只能通過摩托車、直升機進入。
綜合《美聯社》、《路透社》報導，印尼東部的巴布亞省目前正處於嚴重乾旱及極端寒冷的低溫，過去2個月內至少造成6人死亡，印尼政府表示正向巴布亞省提供緊急救援。
印尼國家災害局（BNPB）發言人表示，此次嚴重乾旱由聖嬰現象導致，因為極端乾旱導致農作物歉收，造成該縣目前有7500人因糧食短缺而面臨飢餓。此外，乾旱還導致該地區的人們無法獲得乾淨的水，導致包括1名嬰兒在內的6人因飢餓、腹瀉和脫水而死亡。
此次旱災又以巴布亞省中部的本哲縣（Puncak）最為嚴重，縣長Willem Wandik表示：「這場災難是由極端天氣引發的，氣溫很冷，而且從5月以來一直沒有下雨。」
本哲縣靠近印尼最高的山峰，是該國罕見的降雪地點之一，遲遲不降雨也對該縣的玉米、紅薯、木薯、芋頭、西谷米等主要農作物的收成帶來負面影響。
印尼國家氣象氣候和地球物理局局長Dwikorita Karnawati預估，聖嬰現象將在8月至9月之間達到峰值，但不會影響整個印尼。
國家災害局負責人Suharyanto在一份聲明中表示，當局將於週三（2日）向該地區運送食物、牛奶和其他援助物資，他也在週一（7月31日）於雅加達一場論壇上將極端天氣歸咎於氣候變化，並表示去年同一地區也有4人死於飢餓，由聖嬰現象所引發的乾旱已成為巴布亞中部人民的嚴重擔憂。
「每年都會在同一地區發生災難，但今年的災難更為嚴重，導致一些人餓死、數千人被迫撤離。」Suharyanto說，並補充：「該地區不再適合人類居住，然而重新安置人們並不容易，尤其是該地區具有習俗、傳統和文化聯繫的巴布亞人。」
他表示，由於地形崎嶇，且該地區存在分裂主義武裝分子，這些分裂分子數十年來反對印尼的統治，因此救援物資只能通過摩托車、直升機進入。
總統佐科威也在同一場論壇上指示當局解決巴布亞中部的乾旱問題，並補充說：「寒冷期間植物無法生長，糧食援助也因安全問題而受到阻礙，飛機不敢降落。」
巴布亞在種族與文化上與印尼其他地區不同，該地區曾經是荷蘭殖民地，1961年宣布獨立，但2年後印尼便控制了巴布亞，在1969年一場高度爭議的公投後，巴布亞正式被併入印尼。
至今，當地分離主義分子依舊積極尋求獨立，並經常與印尼國家軍隊發生暴力衝突，近年來因衝突已造成數十人死亡、數千人流離失所。2023年2月，武裝分子西巴布亞民族解放軍（TPNPB）綁架了一名紐西蘭機師作為與政府談判的人質，但至今未果。
此外，據《亞洲新聞報導》報導，印尼社會事務部高級官員Adrianus Alla在週二（1日）一份聲明中表示，本哲縣附近的Timika鎮及Lapangan Sinik鎮的倉庫都空了，因為「所有援助物資都已分發完畢。」
他也表示總共向受災地區發送了17.1噸的援助物資，其中包括數千包的即食食品以及數百頂帳篷和毯子，並補充由於天氣條件惡劣，很難到達受影響最嚴重的地區。
聯合國則警告全世界，要為聖嬰現象的長期影響做好準備。聖嬰現象平均每2到7年發生一次，通常持續9到12個月。
新聞來源
- Indonesia sends emergency aid after famine kills 6 people in its eastern Papua region（美聯社）
- Indonesia to send aid to drought-hit Papua region（路透社）
- Indonesia sends emergency aid to Papua as drought kills 6（亞洲新聞台）
延伸閱讀
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
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Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL