巴布亞省因乾旱及極端低溫造成6人死亡，印尼政府提供緊急救援

「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動,大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動,那麼地球上的自然資源將很快被耗盡,而且會對環境造成不可逆的破壞。因此,在1987年,聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》(Our Common Future)報告中,首次正式定義了永續發展:「永續發展是既能滿足當代的需要,同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後,世界上許多國家、企業,便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合,無論是政策的制定或者商品以及服務的開發,都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。

Samsung,看見拯救海洋的迫切

Samsung 在1992年,就透過《三星環境宣言》的發表,宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織(Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD)的報告指出,到了2060年,全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍,這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者,而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年,Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」,就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念,以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年,Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是,這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶,更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。

Photo Credit:Samsung 海洋中的廢棄物,對生態將造成巨大的影響

海洋中的塑膠,隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物,如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁,甚至鳥類,都有可能會因為誤食塑膠垃圾,或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質,例如雙酚A(BPA),或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內,就成為食物鏈循環的一部分,進而危及到人類的健康。

這些海洋垃圾,在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下,以先進的技術和工藝,被轉化成再生原料,應用於新一代的 Samsung 產品中,包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用,更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。

Photo Credit:Samsung 把垃圾變成再生原料,是減少人類行為對環境衝擊的一小步

在⋯⋯之前,帶你去看海

唯有永續,才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎,來到澎湖,帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下,觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到,過去的澎湖海域曾經色彩繽紛,珊瑚和各種海洋生物共生共榮,是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到,這裡竟然成為一片珊瑚的墳場,穿上白色壽衣的珊瑚礁群,令人怵目驚心。

Photo Credit:Samsung 失色的海洋,白化的珊瑚

「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前,帶你去看海」,袁導的呼告,是在替珊瑚求救,也是在提醒大家,珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃,提供棲息地給無數的海洋生物,珊瑚礁中的生物多樣性,超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環,就和陸地上的森林一樣,對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題,造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚,將是海洋生態的大浩劫。

Samsung 和袁導希望透過這一次的行動,邀請大家來到澎湖的珊瑚農場,復育可生存的珊瑚,更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性,落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中,可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等,來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力,珊瑚再次健康的在海中生活的那天,或許就能更早一點到來。

Photo Credit:Samsung Samsung 和袁導邀請大家,一起為找回海洋的繽紛色彩而努力

Galaxy S23 旗艦系列 ,強悍又溫柔的隨身科技

這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra,屬於Galaxy S23 旗艦系列,共有12個內部和外部元件使用了回收材料,較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%,展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說,Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼,是以廢棄寶特瓶製成的再生原料,而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料;側鍵、音量鍵和SIM卡槽,則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料,預計在2023年底之前,避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。

除了材料上的環保,Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用,增加了更多可以維修、更換的零組件,用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置,有效提升整體耐用度,再加上四代的作業系統更新,及長達五年的安全更新,長時間為用戶提供保護。

大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現,再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒,你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置,更是 Samsung 地球至上的精神與態度。

Samsung 始終思考著:「能不能為地球再做更多一點?」今(2023)年四月,台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾:「看到近年來氣候變遷的危機, 也加速綠色變革的腳步,朝向『今天永續,明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話,代表著 希望能在2050年前,實現淨零排放的目標。

Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工,在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式,實踐日常永續,包括與小型製造業者和設計師合作,利用環保材料打造產品,同時將舊產品的回收塑膠,加入新產品中,進一步落實日常永續。Samsung將持續努力,讓更多產品所使用的材料持續進化,朝向更永續發展的未來邁進。

看更多Samsung的明日珊瑚計畫:https://bit.ly/3Q5J4ZL