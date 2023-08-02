巴布亞省因乾旱及極端低溫造成6人死亡，印尼政府提供緊急救援

綜合《美聯社》、《路透社》報導，印尼東部的巴布亞省目前正處於嚴重乾旱及極端寒冷的低溫，過去2個月內至少造成6人死亡，印尼政府表示正向巴布亞省提供緊急救援。

印尼國家災害局（BNPB）發言人表示，此次嚴重乾旱由聖嬰現象導致，因為極端乾旱導致農作物歉收，造成該縣目前有7500人因糧食短缺而面臨飢餓。此外，乾旱還導致該地區的人們無法獲得乾淨的水，導致包括1名嬰兒在內的6人因飢餓、腹瀉和脫水而死亡。

此次旱災又以巴布亞省中部的本哲縣（Puncak）最為嚴重，縣長Willem Wandik表示：「這場災難是由極端天氣引發的，氣溫很冷，而且從5月以來一直沒有下雨。」

本哲縣靠近印尼最高的山峰，是該國罕見的降雪地點之一，遲遲不降雨也對該縣的玉米、紅薯、木薯、芋頭、西谷米等主要農作物的收成帶來負面影響。

印尼國家氣象氣候和地球物理局局長Dwikorita Karnawati預估，聖嬰現象將在8月至9月之間達到峰值，但不會影響整個印尼。

Photo Credit: 世界氣象組織 聖嬰現象的降雨區與乾旱區。

國家災害局負責人Suharyanto在一份聲明中表示，當局將於週三（2日）向該地區運送食物、牛奶和其他援助物資，他也在週一（7月31日）於雅加達一場論壇上將極端天氣歸咎於氣候變化，並表示去年同一地區也有4人死於飢餓，由聖嬰現象所引發的乾旱已成為巴布亞中部人民的嚴重擔憂。

「每年都會在同一地區發生災難，但今年的災難更為嚴重，導致一些人餓死、數千人被迫撤離。」Suharyanto說，並補充：「該地區不再適合人類居住，然而重新安置人們並不容易，尤其是該地區具有習俗、傳統和文化聯繫的巴布亞人。」

他表示，由於地形崎嶇，且該地區存在分裂主義武裝分子，這些分裂分子數十年來反對印尼的統治，因此救援物資只能通過摩托車、直升機進入。

總統佐科威也在同一場論壇上指示當局解決巴布亞中部的乾旱問題，並補充說：「寒冷期間植物無法生長，糧食援助也因安全問題而受到阻礙，飛機不敢降落。」

巴布亞在種族與文化上與印尼其他地區不同，該地區曾經是荷蘭殖民地，1961年宣布獨立，但2年後印尼便控制了巴布亞，在1969年一場高度爭議的公投後，巴布亞正式被併入印尼。

至今，當地分離主義分子依舊積極尋求獨立，並經常與印尼國家軍隊發生暴力衝突，近年來因衝突已造成數十人死亡、數千人流離失所。2023年2月，武裝分子西巴布亞民族解放軍（TPNPB）綁架了一名紐西蘭機師作為與政府談判的人質，但至今未果。

此外，據《亞洲新聞報導》報導，印尼社會事務部高級官員Adrianus Alla在週二（1日）一份聲明中表示，本哲縣附近的Timika鎮及Lapangan Sinik鎮的倉庫都空了，因為「所有援助物資都已分發完畢。」

他也表示總共向受災地區發送了17.1噸的援助物資，其中包括數千包的即食食品以及數百頂帳篷和毯子，並補充由於天氣條件惡劣，很難到達受影響最嚴重的地區。

聯合國則警告全世界，要為聖嬰現象的長期影響做好準備。聖嬰現象平均每2到7年發生一次，通常持續9到12個月。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒