2023/08/05,
國際

【國際新聞圖輯】北京遭遇140年來最大降雨、烏克蘭移除「祖國之母」雕像的蘇聯徽章

【國際新聞圖輯】北京遭遇140年來最大降雨、烏克蘭移除「祖國之母」雕像的蘇聯徽章
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

2023年愛丁堡藝穗節（Edinburgh Festival Fringe）在8月4日到28日舉行，台灣以「台灣季」為題，選出4個代表團隊：創造焦點的《#Since1994》、0471特技肢體劇場的《彼此彼此》、安娜琪舞蹈劇場的《真人賽伯格》、複象公場的《回家》，前進愛丁堡演出。

上週，台灣受到杜蘇芮颱風侵擾，各地大雨不斷。當颱風離台，挾帶更龐大的雨勢侵襲中國多地。北京更是出現140年以來，雨量歷史新高，多地傳出淹水災情。8月1日，中國國家防汛抗旱總指揮部宣布向天津靜海、西青區和河北涿州等地洩洪，導致本以受水患影響的城市，更為嚴重。

鏡頭轉向美國，紐約市區湧入大量移民和難民，為求暫時庇護，多達百人聚集在羅斯福飯店外街道，露宿街頭，祈求援助。

葡萄牙首都里斯本也同樣湧現大批人潮，他們是來自世界各地的年輕天主教徒。年輕人們聚集在里斯本的廣場，熱烈歡迎教宗方濟各前來，揭幕「三年一度」的世界青年日。

過去一週，世界各國還發生什麼事呢？用精彩的圖片，一次掌握國際大小事！

GettyImages-1583508638
Photo Credit: GettyImages

7月31日，一名穆斯林男子在美國紐約市的羅斯福飯店祈禱。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）告訴《紐約時報》：「紐約已經沒有房間了。」將近九萬名來自南部邊境的移民，造成紐約移民危機，安置和住房體系已經陷入崩潰邊緣。亞當斯今（2023）年5月宣布，將已經停業三年的羅斯福飯店，作為臨時收容中心。不過，龐大的移民人數早就讓飯店「客滿」，數百名移民只好露宿在飯店周邊街區，等待被安置。

亞當斯承諾不會讓紐約變得像其他遍地帳篷的城市，努力尋求其他解決辦法。他也呼籲拜登（Joe Biden）政府，儘速合法化移民工作權。

GettyImages-1585339689
Photo Credit: GettyImages

8月1日，一位攝影師拍下位在烏克蘭首都基輔（Kyiv），國家歷史博物館的祖國之母雕像，在7月底進行拆除工程，卸下象徵蘇聯的徽章。

《基輔獨立媒體》報導，102公尺高，一手握著劍、一手握著刻有蘇聯徽章盾牌的祖國之母雕像，建於1981年，當時，烏克蘭仍隸屬於蘇聯。2015年烏克蘭國會通過一項法令，移除大部分與蘇聯、共產黨有關的象徵與街道名稱。然而，建於二戰的國家歷史博物館卻被排除在此規範外，包括祖國之母雕像。去（2022）年，俄羅斯全面侵入烏克蘭後，有85％的民眾同意並希望由象徵烏克蘭的三叉戟徽章，取代原本的蘇聯標章。

報導指出，徽章置換工程預計於8月24日的烏克蘭獨立紀念日完工，並將雕像更名為「烏克蘭之母」。

GettyImages-1574192435
Photo Credit: GettyImages

8月1日到6日是天主教重要的世界青年日（World Youth Day），為期6天的活動也包含音樂表演。《法新社》報導，預計將有100萬來自世界各地的年輕天主教徒湧入里斯本。

教宗方濟各（Pope Francis）在星期三（8月2日）抵達葡萄牙里斯本。週三上午方濟各先是在貝倫宮（Belem National Palace），與葡萄牙官員會面。下午接著在熱羅尼莫斯修道院 （Jerónimos Monastery）和教堂與葡萄牙的天主教高層面談，談論關於神職人員性侵的後續處理。未來幾天，教宗也將私下與受害者見面。

GettyImages-1571033693
Photo Credit: GettyImages

8月的「第一個」超級月亮在2日升起。超級月亮是指月球比平常更靠近地球，在各國都可見到更大、更亮的月樣冉冉升空。攝影師為土耳其首都伊斯坦堡的聖索菲亞大教堂（博物館）與超級月亮合影。

事實上，今年8月將出現兩個超級月亮！下一個將於8月24日現身，也就是俗稱的「藍月」。

GettyImages-1588055317
Photo Credit: GettyImages

2023年愛丁堡藝穗節（Edinburgh Festival Fringe）在8月4日到28日舉行。喜劇舞蹈表演TUTU，在8月2日於麥克尤恩廳（McEwan Hall ）的Underbelly記者會中表演。

因為演出沒有審查機制，吸引來自世界各國的藝術表演者，往往成為新銳藝術家或表演者「初登場」的舞台。今年，台灣也以「台灣季（Taiwan Season）」為題，選出4個代表團隊：創造焦點的《#Since1994》、0471特技肢體劇場的《彼此彼此》、安娜琪舞蹈劇場的《真人賽伯格》、複象公場的《回家》，前進愛丁堡演出。

GettyImages-1590002051
Photo Credit: GettyImages

北京在這週遭遇140年以來最大豪雨。受到杜蘇芮颱風及其後的低壓帶影響，中國遭受暴雨襲擊，引發洪水，道路被毀，樹木被連根拔起，電力中斷。《衛報》報導，大雨和水災造成至少20人死亡，27人失蹤

不只北京大淹水，位於北京南部的河北省涿州，因為洩洪的緣故，也同樣泡在水中。8月3日，河北省涿州附近被洪水淹沒的地區，救援人員在船上幫助當地居民安全抵達安全地帶。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王昱晴
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。