2023/08/02,
軍事

軍中再傳「共諜」：現役陸軍航特部中校涉洩密給中國，國防部痛心並嚴厲譴責

軍中再傳「共諜」：現役陸軍航特部中校涉洩密給中國，國防部痛心並嚴厲譴責
圖為漢光反登陸預演照，非新聞當事人｜Photo Credit: 中央社

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7月底，國軍才傳出扯鈴教練吸收士官兵，為中國蒐集軍事情報的「共諜案」，如今，陸軍又再出現國軍洩密。國防部今（2）日證實，陸軍航特601旅的現役謝姓中校等人被中共吸收，因涉嫌違反國安相關法律遭檢調羈押禁見。

（中央社）陸軍航特601旅謝姓中校涉洩漏機密給中國，遭聲押禁見。國防部今（2）日表示，此案為國防部與國安單位接獲檢舉，共同實施反情報調查，對少數不肖人員涉犯此類出賣國家人民罪行，國防部感到痛心並嚴厲譴責。

檢調獲報，指桃園市龍潭區陸軍航空特戰指揮部601旅，現役謝姓中校涉嫌洩漏國防秘密給疑似中國等境外勢力單位，並疑似在台接觸現役、退役軍人來發展組織，疑似將相關情報交由境外勢力指定的中間人謝男。

台灣高等檢察署證實，7月31日指揮法務部調查局桃園市調查處等單位，執行搜索航特部601旅等地，並約談謝姓中校、謝男等人到案說明。

檢察官複訊後，依涉犯刑法外患罪之洩漏或交付國防應秘密之文書、圖畫、消息或物品罪，以及洩漏或交付國防應秘密之文書、圖畫、消息或物品於外國或其派遣之人罪，向台灣高等法院聲請羈押禁見謝姓中校、謝男獲准。

此外，本案有包含退役軍人在內等4人，也以被告身分被約談，檢察官訊後諭令新台幣2萬元到60萬元不等金額交保，全案持續擴大偵辦中。

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：羅元棋


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