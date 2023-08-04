《八尺門的辯護人》：在多語族群混居的台灣，語言使用的本身就是權力階級的展現

文：楊晴翔律師

終於看完了《八尺門的辯護人》的劇集，這是一部議題探討的深度不影響劇情的流暢的作品，且對話引人深思、角色刻劃成功，且觀眾反映很好，恭喜唐福睿律師／導演／編劇／原著作者。

對照也看完了原著小說，我來說一下幾點想法。

關於死刑的議題，在兩人權公約內國法化後，本來以為台灣大概會走向 「死刑存在，但僅只在極少數無爭議、情節最重大的嚴重犯行才會被判死刑」的狀態，這不啻是為了迎合大部分民意，而象徵性沒有廢死，但實務上少宣告，成為一個三權互丟燙手山芋跟民意妥協的狀態，雖然支持廢死者一定不會滿意。

但《八尺門的辯護人》用一個權力架構萬般不對稱卻很合理的故事，訴說了越過殺人之門那基於義憤、似乎短暫的心神喪失的過程，其中牽涉產業利益糾葛、造成連翻譯都是根本問題，最後還在責任年齡上都有所爭議的故事，讓人快要懷疑，這離奇是否司法之日常。如此這般，也把上頭我寫的「無爭議、情節最重大」這幾個字拉出底線、畫了大大的問號。看完此劇，恐怕已沒有人知道世上是否存在所謂「無爭議、情節最重大」的案件了。

（以下有雷，請斟酌服用）

法務部長陳令秋（潘儀君飾）在最後，表示了在體制內推動死刑的廢除無法一步登天，說出令人毛骨悚然的「不殺，就不能阻止繼續殺；如果必須要殺，就要殺在最好的時刻」這幾句話，是全片除了海濱命案過程與結果外，最大的伏筆。這段伏筆跟之後帶出的公投結果，轉折非常的精彩，更強化了小說裡部長對府院黨團「反將一軍」的感覺。也令人想到「想當那條漁夫得到肥美的鮪魚，但到最後，我們其實只是那條鯖魚，被人作餌」的那段反諷。

語言的運用就是權力的展現

還有一段，影劇的呈現，也比小說還深刻許多的，就是最後佟寶駒自己也成了被告，但在偵查庭中，全程故意使用檢察官聽不懂的阿美族語，進行他「有聲」的不合作抗爭。其實，全片都在告訴我們一件事：只要一個土地上存在不同語言的族群，語言使用的本身就是權力階級的展現，場域的權力者才能夠掌握、決定、規範，要用誰的語言。

而法律的文字用語，有時邏輯深奧、晦澀難懂，懂法的人對一般人來說，也是掌握一種特殊語言的權力。佟寶駒的辯護意旨說著：「一個人要有多幸運，才能像諸位一樣，坐在舒服的位置上，認定這世界十分溫柔，而我們擁有絕對的權力，對罪犯殘忍？」

在船上，阿布是外國人，還是使用爪哇最少數的方言——東爪哇語，身為船工的他，被剝奪了身分、財產，這又是本片帶出的漁工人權議題；但走入法庭裡，阿布的語言還是困難重重地難以傳達給審判者，用來定他死刑的，仍然是他無法理解的語言，連最後的陳述都無法翻案。佟寶駒的應訊，拒絕使用漢語，是因爲他痛苦地目睹錯誤的判決在他手中溜走、憤恨地發現陳令秋利用了他跟這個案子明知而殺，他對著牢房無力地嘶吼，最後只能使用他的族語，表達對權力的抗議、也拒絕被體制同化。

外籍移工、少數族群受壓迫處境的相互參見

外籍移工與原住民，在社會權力的邊陲，其實是類似的地位。佟寶駒的父親，是犯下殺人罪的原住民，跟阿布的處境類似；對照原著參考的鄒族青年湯英伸，殺死雇主和其家人的死刑案，是三位一體的架構。佟寶駒的名稱，據導演透露，正是由湯英伸案的辯護人董良駿的名字所發想。

對司法體系的沈重批判

這部作品中對司法官的描繪可以說很不討喜。年輕的學習司法官（晉平的女友）因為妒忌心，竟然向船老大提供情報；晉平的爸爸，最高法院的法官，與其資深同儕們，為了私人因素，竟然隻手遮天地操弄分案，且無所不用其極地，要跳過言詞辯論而將死刑定讞，都是對司法審判中權力職掌者的深沉的警惕。

佟寶駒最後要連晉平不要讓記者拍到，要他去參加司法官受訓，不惜用巴掌打醒他，要他不能只留在體制外反抗，而是要進入體制後「拒絕同化」。但其實，若其當上司法官，或許才會了解過程中有多少考核升遷的現實考量，或許已無法反問拒絕同化的理想還在，早已身在遭同化的巨塔當中。

最後，這是一部編、導、演都很優異的台劇，不要錯過，推薦給大家。

本文經家事法官沒告訴你的事授權轉載，原文發表於此

原標題：八尺門的辯護人・影集觀後感

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航