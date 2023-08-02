2023/08/02,
影劇

《芭比》官方推特跟著網友起鬨「芭本海默」，意外在日本引發「拒看」公關危機

《芭比》官方推特跟著網友起鬨「芭本海默」，意外在日本引發「拒看」公關危機
Photo Credit: Twitter網路迷因圖

我們想讓你知道的是

日本推特社近期接連出現「#不要芭本海默」的推文，發生什麼事？原來有網友翻出《芭比》電影的美國官方推特帳號回應了網友們的「芭本海默」創作。讓這個原應屬於網路社群上的「芭本海默」迷因，成了受到官方帳號注目、推廣甚至是背書的「梗」。究竟迷因出了什麼問題，甚至引發公關危機？

文：張郁婕（CHANG, Yu-Chieh）

當《芭比》遇上原子彈之父《奧本海默》會迸出什麼樣的火花？今年夏天全球話題度最高兩部電影，被網友合稱 #芭本海默（#Barbenheimer），這次卻在日本踢到鐵板，差點引發公關危機。

這兩部片不論是在美國、台灣還是香港都是同一天上院線，還沒上院線的亞洲地區也該準備進入宣傳佳機了，唯獨日本只有《芭比》的宣傳開跑，至今仍遲遲未見《奧本海默》上映的相關資訊（環球都在上星期宣布中國會在8月30日上映《奧本海默》了）。

《奧本海默》還不確定是否會在日本上映

由於《奧本海默》的話題敏感，目前並不清楚《奧本海默》今後是否會在日本上映（現在連日文字幕版的預告片都沒有），有網友預測可能會等到美軍分別在8月6日及8月9日在廣島與長崎投下原子彈後，或是8月15日的終戰紀念日才會宣布上映消息。如果要上映的話應該會由東寶東和發行，所以現在也有網友發起連署，呼籲東寶東和應該盡快上映，或至少交代是否會上映。

不論如何，在《奧本海默》不確定是否會在日本上映、也沒有在日本展開宣傳的情況下，「#不要芭本海默」（#NoBarbenheimer）衝上日本推特（現在叫做𝕏的那個平台）熱門關鍵字，就是值得關注的現象。

被日本網友翻出《芭比》英文官方帳號的留言

日本推特社群會在這24小時內接連出現「#不要芭本海默」的推文，主要是有網友翻出《芭比》電影的美國官方推特帳號回應了網友們的「芭本海默」創作。讓這個原應屬於網路社群上的「芭本海默」迷因，成了受到官方帳號注目、推廣甚至是背書的「梗」。

引發日本網友抗議的推文有二：

一個是《芭比》官方推特在一張網友創作的「芭本海默」海報底下留言道：「這將是難忘的夏天😘💕」（It's going to be a summer to remember 😘💕）。而這張海報主色調及背景是火焰色，配上穿著似奧本海默的男人肩上扛著將右手高舉向上的芭比。

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圖片來源：Twitter網路迷因圖

另一則推文則是在一張芭比的頭上P上蕈狀雲的推文底下留言道：「這個肯尼是個造型師 😉」（This Ken is a stylist 😉）

《芭比》官方推特帳號回應過的「芭本海默」迷因，當然不只這兩個。

像是《芭比》官方帳號在一張背景是爆炸後的火焰，前排P上芭比與肯尼坐在他們的車上準備開往真實世界的圖片底下，回了「我們總是想到粉紅色 💞」（We're always thinking PINK 💞）也有被網友點名。但問題最大的還是拿蕈狀雲開玩笑，或是以輕浮的態度將核爆形容成「難忘的夏天」，後面還加了愛心符號。

日本華納道歉了

面對日本網友的不滿，日本的《芭比》電影官方推特已經在31日傍晚發文向日本網友道歉，強調是美國總公司的官方推特思慮不周，日本華納兄弟感到相當遺憾，他們會要求美國總公司作出回應。

尷尬的是，就在《芭比》電影日本官方推特發文道歉後，底下留言卻遭到白目的英文系網友幫倒忙——有英文機器人帳號在每一則日文網友回應底下貼上自製的「芭本海默」迷因T恤銷售連結，持續擴散粉色爆炸的「芭本海默」迷因。

造成數萬人死傷、甚至長期飽受後遺症所苦的殺人武器，是否可以被輕鬆看待？或者以粉色、可愛的視覺包裝，娛樂化戰爭乃至軍備競賽的沉重議題？仍有待檢驗。可以確定的是，如果《奧本海默》遲遲不在日本上映，今後關於這部電影的評價就會少了受害者視角的聲音。

2023.8.1 後續更新：美國《芭比》電影官方推特在日本華納發文道歉後，已於7/31-8/1之間刪掉最具爭議的2則推文。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標：【評論】跟著網友起鬨「芭本海默」成《芭比》在日本的公關危機

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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