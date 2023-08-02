新竹義民高中疑片面變更教師學術研究費、解聘10名教師，教育部：有違《教師法》之虞

新竹縣私立義民中學日前傳出疑似違法解聘10名教師，今（2）日全教總召開記者會，表示校方未經協調扣減教師學術研究費，呼籲校方不應違法解聘。教育部也說，如果學校片面更改聘約變更支給數額，又不續聘教師，有違反《教師法》及有關教育法規之虞。

7月底，一名高二學生在臉書社團「竹北大小事」上發聲，表示自己在國中時調皮又叛逆、無法靜下心讀書，當時的班導師卻沒有放棄他，幫助他用運動找回自信心，最後在國三會考考出了4A的好成績。但學生指出，包含這名老師在內的10位老師，被學校用野蠻且不合法的程序解聘，讓他決定在網路上發文為老師求援。

「我知道那篇文章講的是我」，這名義民中學教師今日出席全教總所召開的記者會說，他遭學校解聘、在7月31日要離開學校的時候，學生向他大喊：「老師，你一定要回來！」老師嘴巴上說自己一定會回來，但心裡卻非常不安，他在記者會上聲淚俱下向學校長官喊話：「拜託，我的學生和家長都在等我回去。」

全教總理事長侯俊良表示，義民中學辦學績效良好、年年滿招，且財務報表有盈餘，尤其國中部在新竹非常有口碑，至於為何會一口氣解聘10位老師，得從7月開始說起。

侯俊良說，義民高中於今（2023）年7月2日發給老師聘書，只給一個禮拜的時間繳回，扣除假日只剩5天，但聘書內容竟然要求老師學術研究費打95折、代理教師打8折，且完全沒有和老師協商，顯然違背法律條文。

Photo Credit：關鍵評論網／李芯 記者會後，現場聲援學生與教師相擁而泣。

薪水打折恐違法，明日校方、教師協商

《教師待遇條例》第17條明定，私立學校在未與教師協議前，不得變更支給數額，律師郭佳瑋表示，強制要求教師薪資打折完全不符法律程序。而當時義民高中100多名教師中，有50幾名教師雖然繳回聘書、完成應聘程序，但透過律師建議，在聘書上加註建議表達意見，校方則依照過往慣例，開始安排8月的暑期輔導。

但在7月底，校方無預警解聘10位老師，此舉逼得老師出面向主管機關國教署及新竹縣教育處反應。侯俊良也說，教師除有《教師法》第14至16條、第18、19、21、22條情形之一者外，不得解聘、不續聘或停聘。

如今校方訂於8月3日上午舉行協商會議，同時，其他40幾位老師也接收到公文，要他們重簽112學年度的聘約，侯俊良指出，這次甚至恐嚇再做任何修改、加註意見就不續聘。

針對解聘爭議，義民高中日前回應指出，聘約經部分教師單方刪除修改應聘書所附服務規約內容後擲回學校，而與學校所發放聘約內容有不一致，且刪除修改內容非學校同意，可認部分教師拒絕應聘，因此112學年度未能成立聘任關係。

校方也表示，日後將全權委任律師處理，並由司法判決解決雙方糾紛。

教團、立委呼籲國教署介入

對於解聘事件及明日即將召開的協商會議，全教總強調，學校不得違反《教師法》任意解聘教師，並應盡快回覆被解聘教師的工作權，且董事會不應干預校務行政，學校財務、人士都須公開透明。

立委林思銘則認為，國教署應本於督導之責對本案做詳盡調查，釐清校方聘書內容有無不法之處，並積極介入協調校方與家長之間的爭議。

立委王婉諭向校方呼籲，義民中學目前的做法顯然不符《教師法》規範，他會持續關注後續協商結果，並敦促主管機關善盡監督之責，如果校方仍執意執行不當解僱，國教署也應有積極作為，絕不能再以私校為由就輕輕放下。

教育部對此回應，義民中學函復說明，部分教師刪除修改內容未經該校同意，可認教師拒絕應聘，與教師間未能成立聘任關係。而國教署已在8月1日函復該校，有關部分教師刪除修改服務規約內容，於聘約內容未確認前，學校應與教師盡速協商。如果前揭教師未有《教師法》規定之不續聘情事，應依《教師法》規定續聘，國教署限期學校應依《教師法》規定續聘教師，並函復辦理情形。

國教署表示，如果學校未經協議，片面更改聘約變更支給數額，又屆期仍未改善及函復，以學校不續聘教師，有違反《教師法》及有關教育法規之虞，且影響學生受教權及教師權益，將研議依《私立學校法》相關規定處置。

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核稿編輯：羅元祺