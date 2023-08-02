受惠AI需求爆發、疫後旅遊復甦，推動航空運價大漲4成爆「搶艙潮」
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疫情後各國解封，航空業客運需求攀升，而本來因為經濟衰退而導致的低迷貨運，卻在8月意外迎來電子零件大單，因此運價大漲，還有油價也相較於近年便宜，使得航空業者可以享受低油價紅利。
人工智慧（AI）需求爆發，推動空運需求攀升，再加上油價開始走低、疫後觀光復甦，空運業發生「搶艙潮」，推升運價持續走高，截至目前，據業者指出，航空貨運價格已經谷底反彈已達4成。
AI熱潮帶動，空運市況出現搶艙潮
研究調查公司集邦科技（TrendForce）研究指出，今（2023）年第2季起AI需求爆發，其中應用於生成式AI的GPU A100、H100，帶動圖形處理器大廠輝達（NVIDIA）業績向上，企業伺服器或資料中心需求升溫。
再加上，手機、筆電等訂單需求緩步回升，伴隨著庫存回歸正常，品牌與原始設計製造商（ODM）等零組件拉貨也轉趨穩定，雖然目前來看，原始設備製造商（OEM）訂單規劃仍顯保守，但是總體而言電子零組件需求開始增溫。
AI和電子日益走高，帶動航空貨運發生搶艙潮。國際物流公司捷迅孫鋼銀昨（1）日表示，航空貨運市場價格變化大，遠東至北美的航空貨運的價格8月價格漲到台幣110元，對比今年最差的5月、每公斤台幣80元，目前航空貨運價格已經谷底反彈已達4成。
他指出，疫情後各國解封，航空業客運需求攀升，而本來因為經濟衰退而導致的低迷貨運，卻在8月意外迎來電子零件大單，因此運價大漲，還有油價也相較於近年便宜，使得航空業者可以享受低油價紅利。
孫鋼銀強調，AI相關及娛樂休閒需求較為熱絡，已經接獲國內知名AI供應鏈客戶的通知，自今年9月開始量產，輸入歐美等地，而空運運價歷經多月調整，包含華航、長榮航在內的業者，飛往美國五大貨運航點將滿到8月中。
此外，根據籌碼K線的數據顯示，空業營運和旅遊業快速恢復成長，第2季度台灣股市漲幅最多的前十名股票，第一名第二名分別為亞航擁有212.63%的驚人漲幅、興櫃股晶鑽生醫成漲了206.73%，其它依序為山富、必應、五福、協易機、台南-KY、安鈦克、福華、營邦。
海運受到消費性產品不振，動能較低
然而客運、貨運的需求攀升，也反映到華航的營收之上。華航第2季營收達到新台幣471.9億元，年增28.1%、季增10.5%。在油價持續走低的情況下，毛利率可望提升至16.4%，多家法人機構，認為營運可望呈現逐季往上態勢，給予華航「買進」評等，目標價由30元上調至30.8元。
最後相較於空運，海運市況則雜音不斷，捷迅指出，目前仍看不出成長動能，航商持續縮班，美國消費性產品的庫存依然很高，其中又以家居類產品的市況不振情況最明顯。
面對消費性產品需求不振。TrendForce認為，第三季，預期全球筆記型電腦出貨量會持續成長至4,308萬台，季成長幅度收斂至6.5%。
TrendForce強調，第1季筆記型電腦品牌首要目標是全力去化終端庫存，上游拉貨動能趨緩，因而影響ODM端出貨表現。
但是隨著第2季起，隨著品牌整機及零組件庫存逐步往可控水位靠攏，通路端壓力緩解後，回補需求逐漸浮現。第3季將受惠傳統季節性動能支撐，返校潮、節慶促銷活動會進一步刺激備貨需求，帶動全球筆電出貨量增長。
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核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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