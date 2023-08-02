受惠AI需求爆發、疫後旅遊復甦，推動航空運價大漲4成爆「搶艙潮」

人工智慧（AI）需求爆發，推動空運需求攀升，再加上油價開始走低、疫後觀光復甦，空運業發生「搶艙潮」，推升運價持續走高，截至目前，據業者指出，航空貨運價格已經谷底反彈已達4成。

AI熱潮帶動，空運市況出現搶艙潮

研究調查公司集邦科技（TrendForce）研究指出，今（2023）年第2季起AI需求爆發，其中應用於生成式AI的GPU A100、H100，帶動圖形處理器大廠輝達（NVIDIA）業績向上，企業伺服器或資料中心需求升溫。

再加上，手機、筆電等訂單需求緩步回升，伴隨著庫存回歸正常，品牌與原始設計製造商（ODM）等零組件拉貨也轉趨穩定，雖然目前來看，原始設備製造商（OEM）訂單規劃仍顯保守，但是總體而言電子零組件需求開始增溫。

AI和電子日益走高，帶動航空貨運發生搶艙潮。國際物流公司捷迅孫鋼銀昨（1）日表示，航空貨運市場價格變化大，遠東至北美的航空貨運的價格8月價格漲到台幣110元，對比今年最差的5月、每公斤台幣80元，目前航空貨運價格已經谷底反彈已達4成。

他指出，疫情後各國解封，航空業客運需求攀升，而本來因為經濟衰退而導致的低迷貨運，卻在8月意外迎來電子零件大單，因此運價大漲，還有油價也相較於近年便宜，使得航空業者可以享受低油價紅利。

孫鋼銀強調，AI相關及娛樂休閒需求較為熱絡，已經接獲國內知名AI供應鏈客戶的通知，自今年9月開始量產，輸入歐美等地，而空運運價歷經多月調整，包含華航、長榮航在內的業者，飛往美國五大貨運航點將滿到8月中。

此外，根據籌碼K線的數據顯示，空業營運和旅遊業快速恢復成長，第2季度台灣股市漲幅最多的前十名股票，第一名第二名分別為亞航擁有212.63%的驚人漲幅、興櫃股晶鑽生醫成漲了206.73%，其它依序為山富、必應、五福、協易機、台南-KY、安鈦克、福華、營邦。

籌碼K線提供

海運受到消費性產品不振，動能較低

然而客運、貨運的需求攀升，也反映到華航的營收之上。華航第2季營收達到新台幣471.9億元，年增28.1%、季增10.5%。在油價持續走低的情況下，毛利率可望提升至16.4%，多家法人機構，認為營運可望呈現逐季往上態勢，給予華航「買進」評等，目標價由30元上調至30.8元。

最後相較於空運，海運市況則雜音不斷，捷迅指出，目前仍看不出成長動能，航商持續縮班，美國消費性產品的庫存依然很高，其中又以家居類產品的市況不振情況最明顯。

面對消費性產品需求不振。TrendForce認為，第三季，預期全球筆記型電腦出貨量會持續成長至4,308萬台，季成長幅度收斂至6.5%。

TrendForce強調，第1季筆記型電腦品牌首要目標是全力去化終端庫存，上游拉貨動能趨緩，因而影響ODM端出貨表現。

但是隨著第2季起，隨著品牌整機及零組件庫存逐步往可控水位靠攏，通路端壓力緩解後，回補需求逐漸浮現。第3季將受惠傳統季節性動能支撐，返校潮、節慶促銷活動會進一步刺激備貨需求，帶動全球筆電出貨量增長。

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核稿編輯：翁世航