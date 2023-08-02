法國頒布「7年建軍法案」：首度立法保衛台海自由航行權，駐法代表稱新世代到來
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法國「7年建軍法」整體預算共計4133億歐元，創史上新高，內容重申法國將持續捍衛印太地區自由航行權，駐法代表吳志中指出，法國成為全球第一個將「捍衛台灣海峽自由航行權」納入具有約束力法案的國家，「台灣一點都不孤單，這是一個新世代！」
法國8月1日正式頒布「7年建軍法」（2024-2030 LPM），內容包括重申法國將持續捍衛台海自由航行權。台灣外交部今表示，這是法國國會首度將台灣納入法案內容，法國更是全球第一個以立法方式保衛台海自由航行權的主要國家。
法國國民議會及參議院分別於今（2023）年7月12日及13日就法國「7年建軍法案」進行院會辯論及投票，雙雙表決通過史上最高的7年建軍預算共4133億歐元。法案內容包括重申法國身為印太強權，將依據《國際海洋法》持續捍衛印太地區自由航行權，尤其是南海及台灣海峽，以維護該地區的和平與穩定。
法案指出，法國的印太國防戰略與其跨部會戰略及歐盟印太戰略高度契合；法國作為唯一的歐洲印太國家，為歐盟印太戰略的啟發者及重要支柱。法案也稱，法國印太戰略的基礎是建立在與澳洲、日本、印度等國家的戰略夥伴關係上；法案更提到，必須將中國等戰略競爭對手的定位納入考量。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）並於8月1日正式頒布「7年建軍法」完成立法程序。
法國國防部長勒柯努（Sébastien Lecornu）先前在國民議會就法案進行辯論時曾表示，自冷戰結束後，法國未曾面臨如此多元且多變的安全威脅，包括強權政治再現、複合式威脅、恐怖主義及核擴散的風險等。
柯努表示，面對這些前所未有的安全威脅，法國「7年建軍法」盼透過強化太空、網路、海下作戰等新興領域，以及增加情報、地對空防衛及後備軍人員額等整體預算，強化保衛法國本土及海外屬地的安全，同時增進法國軍力投射及介入的作戰能力。
「7年建軍法」整體預算共計4133億歐元，創史上新高，並預計於2025年使法國國防預算達到國內生產毛額（GDP）的2％。為使法國能夠快速適應當前的安全挑戰，「7年建軍法」將挹注60億歐元專用於加強法軍的太空實力，而與先前相比，網路安全的預算也增加3倍之多，達40億歐元。
台灣外交部表示，法國作為印太地區的重要國家，多次在七大工業國集團（G7）元首峰會、雙邊領袖峰會、2+2部長會議等多邊及雙邊場域，重申台海和平與穩定的重要性。本次「7年建軍法」納入捍衛台海自由航行權顯示，台海的和平與穩定不僅符合法國的戰略利益，也是維持自由、開放、穩定及繁榮的印太地區不可或缺的一環。
駐法代表吳志中也於臉書分享這則消息，指出法國成為全球第一個在印太地區擁有軍事行動能力，並將「捍衛台灣海峽自由航行權」納入具有約束力法案的國家，顯示世界都在關注並以具體行動捍衛台灣與區域和平，「台灣一點都不孤單，國際支持度更是日益壯大！這是一個新世代！」
法國在台協會主任公孫孟（Jean-Francois Casabonne Masonnave）昨日舉行離職前記者會，也指出法國的政策就是支持台海和平與自由航行，以及支持區域穩定和遵守國際規則，不過當媒體問及法國是否願意更多的派遣軍艦在太平洋巡航時，公孫孟並沒有多做回應。
法國護衛艦「普拉亞爾號」（La Prairial）今年4月穿越台灣海峽，當時適逢法國總統馬克宏結束訪問中國的行程，以及中共在台海軍演期間。值得注意的是，上次中國對於法國軍艦通過台海沒有劇烈回應（相較2019年法國護衛艦「葡月號」被發現行經台灣海峽，除了遭到解放軍船艦尾隨，中國更決定不邀請法國出席慶祝中國海軍建軍70年的的海上閱兵活動），學者認為可能是與馬克宏剛結束訪中行程有關。
法國反對北約在東京設立辦公室，據稱是希望避免升級與中國之間的緊張局勢，但同時也越來越注重與印太盟友的雙邊關係。
法國本週才與日本進行空中軍演，這是代號「飛馬2023」（Pegase 2023）大規模軍演的一部分，也是法國與日本這兩個盟國之間首次此類演習，該演習將在未來幾週在印太地區與法屬島嶼領土舉行。法國空軍參謀長米勒（Stephane Mille）表示，法國作為印太地區的一個國家，自然對該地區由於大國之間的競爭而出現的地緣政治緊張局勢感到特別擔憂。
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核稿編輯：羅元祺
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
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為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html