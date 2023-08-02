法國頒布「7年建軍法案」：首度立法保衛台海自由航行權，駐法代表稱新世代到來

法國8月1日正式頒布「7年建軍法」（2024-2030 LPM），內容包括重申法國將持續捍衛台海自由航行權。台灣外交部今表示，這是法國國會首度將台灣納入法案內容，法國更是全球第一個以立法方式保衛台海自由航行權的主要國家。

法國國民議會及參議院分別於今（2023）年7月12日及13日就法國「7年建軍法案」進行院會辯論及投票，雙雙表決通過史上最高的7年建軍預算共4133億歐元。法案內容包括重申法國身為印太強權，將依據《國際海洋法》持續捍衛印太地區自由航行權，尤其是南海及台灣海峽，以維護該地區的和平與穩定。

法案指出，法國的印太國防戰略與其跨部會戰略及歐盟印太戰略高度契合；法國作為唯一的歐洲印太國家，為歐盟印太戰略的啟發者及重要支柱。法案也稱，法國印太戰略的基礎是建立在與澳洲、日本、印度等國家的戰略夥伴關係上；法案更提到，必須將中國等戰略競爭對手的定位納入考量。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）並於8月1日正式頒布「7年建軍法」完成立法程序。

法國國防部長勒柯努（Sébastien Lecornu）先前在國民議會就法案進行辯論時曾表示，自冷戰結束後，法國未曾面臨如此多元且多變的安全威脅，包括強權政治再現、複合式威脅、恐怖主義及核擴散的風險等。

柯努表示，面對這些前所未有的安全威脅，法國「7年建軍法」盼透過強化太空、網路、海下作戰等新興領域，以及增加情報、地對空防衛及後備軍人員額等整體預算，強化保衛法國本土及海外屬地的安全，同時增進法國軍力投射及介入的作戰能力。

「7年建軍法」整體預算共計4133億歐元，創史上新高，並預計於2025年使法國國防預算達到國內生產毛額（GDP）的2％。為使 法國能夠快速適應當前的安全挑戰， 「7年建軍法」將挹注 60億歐元專用於加強法軍的太空實力， 而與先前相比，網路安全的預算也增加3倍之多，達40億歐元。

台灣外交部表示，法國作為印太地區的重要國家，多次在七大工業國集團（G7）元首峰會、雙邊領袖峰會、2+2部長會議等多邊及雙邊場域，重申台海和平與穩定的重要性。本次「7年建軍法」納入捍衛台海自由航行權顯示，台海的和平與穩定不僅符合法國的戰略利益，也是維持自由、開放、穩定及繁榮的印太地區不可或缺的一環。

駐法代表吳志中也於臉書分享這則消息，指出法國成為全球第一個在印太地區擁有軍事行動能力，並將「捍衛台灣海峽自由航行權」納入具有約束力法案的國家，顯示世界都在關注並以具體行動捍衛台灣與區域和平，「台灣一點都不孤單，國際支持度更是日益壯大！這是一個新世代！」

法國在台協會主任公孫孟（Jean-Francois Casabonne Masonnave）昨日舉行離職前記者會，也指出法國的政策就是支持台海和平與自由航行，以及支持區域穩定和遵守國際規則，不過當媒體問及法國是否願意更多的派遣軍艦在太平洋巡航時，公孫孟並沒有多做回應。

法國護衛艦「普拉亞爾號」（La Prairial）今年4月穿越台灣海峽，當時適逢法國總統馬克宏結束訪問中國的行程，以及中共在台海軍演期間。值得注意的是，上次中國對於法國軍艦通過台海沒有劇烈回應（相較2019年法國護衛艦「葡月號」被發現行經台灣海峽，除了遭到解放軍船艦尾隨，中國更決定不邀請法國出席慶祝中國海軍建軍70年的的海上閱兵活動），學者認為可能是與馬克宏剛結束訪中行程有關。

[ 🇫🇷 FRANCE I 🇯🇵 JAPON ]



🔸 La frégate française Prairial est arrivée ce matin pour une escale technique dans le port japonais de Yokosuka.



En mission dans l'Indopacifique, elle a traversé le détroit de Taïwan lors des derniers exercices militaires 🇨🇳.pic.twitter.com/8sVQ6yNQ3M — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) April 21, 2023

法國反對北約在東京設立辦公室，據稱是希望避免升級與中國之間的緊張局勢，但同時也越來越注重與印太盟友的雙邊關係。

法國本週才與日本進行空中軍演，這是代號「飛馬2023」（Pegase 2023）大規模軍演的一部分，也是法國與日本這兩個盟國之間首次此類演習，該演習將在未來幾週在印太地區與法屬島嶼領土舉行。法國空軍參謀長米勒（Stephane Mille）表示，法國作為印太地區的一個國家，自然對該地區由於大國之間的競爭而出現的地緣政治緊張局勢感到特別擔憂。

Le commandant de la mission #PEGASE de l'@Armee_de_lair, le général Marc Le Bouil, s'est posé hier au 🇯🇵 à bord de l'un des deux #Rafale du groupe aérien 🇫🇷 complété d'un avion de transport stratégique A400M. pic.twitter.com/PbYUHDo76b — La France au Japon🇫🇷🇪🇺 (@ambafrancejp) July 27, 2023

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核稿編輯：羅元祺