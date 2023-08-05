《Pokémon Sleep》推出「睡眠類型測驗」，你的睡眠習慣與哪隻寶可夢最相近？

文字整理：古家萱

不久前，寶可夢官方在iOS、Android等手機平台上架了全新遊戲《Pokémon Sleep》，引來大批玩家關注。在這款遊戲中，玩家可依自己的睡眠情況，收集到有著各種不同睡姿的寶可夢，在豐富「睡姿圖鑑」、滿足收集慾的同時，還能讓睡眠更為規律，得到不少玩家（特別是兒童家長）的好評。

你的睡眠習慣與誰最相近？

而在《Pokémon Sleep》遊戲推出的同時，官方也釋出了「睡眠類型測驗」，只要回答測驗中的問題，就能得知自己的睡眠習性與哪隻寶可夢最為相近，而這6個問題分別是：

睡著後就是一覺到天亮？

睡著後半夜會頻繁醒來？

請輸入你平時的就寢時間及起床時間

請輸入你假日時的就寢時間及起床時間

請輸入你在一天當中思緒最清晰的時間

請輸入你在一天當中活力最充沛的時間

而根據玩家的回答，這款測驗會將你的生活型態分類為「早晨型」、「日間型」、「夜晚型」；再將平時的睡眠習慣分成「淺淺入夢型」、「安然入睡型」以及「深深入眠型」三種，並依據不同的排列組合，告訴你與哪隻寶可夢最為相近。

舉例來說，火箭隊的吉祥物喵喵就是「夜晚型＋安然入睡型」，在夜間時段充滿活力，雖然偶爾會翻身，但不至於頻繁醒來；而平時生活在地底下的地鼠則是「夜晚型＋深深入眠型」，睡著後基本上就是一覺到天亮，令人感到十分羨慕。

此外，長青人氣角色小火龍是「日間型＋安然入睡型」，喜歡捲起身體睡覺，同時用尾巴上的火焰取暖；一早就很有活力的青綿鳥則是「早晨型＋深深入眠型」，而且還會將蓬鬆的翅膀當成被窩，舒適的睡姿看起來相當療癒可愛。

記錄睡眠時的環境聲響

除了「睡眠類型測驗」外，關於此款遊戲的討論，居高不下的還有「睡眠時被錄下的聲音」。由於在遊玩《Pokémon Sleep》時，該app會透過手機麥克風偵測玩家的睡眠狀態，並錄下玩家在睡眠期間中發出的打呼、夢話等各種聲響，讓許多人第一次認識了另一個自己。

最近，有許多網友在Twitter貼文分享了自己被《Pokémon Sleep》錄下的聲音，而其中，有位名為DarkMesh的玩家就貼出了自己的打呼以及超長的放屁聲，引來近500次的轉推，後續也有人陸續曬出自己的磨牙聲與聽不清楚的夢話囈語，相當有趣。

How is #PokemonSleep well it records my farts and snores, which is neat. pic.twitter.com/oe0uKUdb3B — DarkMesh (@TheDarkMesh) July 12, 2023

需要特別提醒的是，《Pokémon Sleep》的睡眠錄音將只會保留24小時，如果對自己在夢中發出的聲音感到好奇，請務必在睡醒後立刻找時間查看。

參考資料

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

原標題：你的睡眠習慣與哪隻寶可夢最相近？《Pokémon Sleep》推出「睡眠類型測驗」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航